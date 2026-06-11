L'automatisation basée sur l'IA a industrialisé les usurpations d'identité de marque, rendant obsolète la surveillance manuelle traditionnelle. Les attaquants étant désormais capables de créer en quelques minutes des sites d'hameçonnage convaincants et des domaines contrefaits, les entreprises doivent adopter une solution fondée sur le renseignement pour éviter des pertes massives liées à la fraude et l'érosion de la confiance des clients.

La visibilité est la condition préalable à une protection efficace de la marque. De nombreuses expériences digitales contrefaites échappent totalement à la portée des outils de sécurité traditionnels ; la mise en œuvre d'une découverte continue sur l'ensemble des domaines, des réseaux sociaux et du dark web permet aux équipes de repérer et d'éliminer ces lacunes de visibilité en temps réel.

Les workflows réactifs hérités ne peuvent pas suivre le rythme des attaquants actuels. Les processus de suppression manuels sont trop lents pour des environnements où l'hébergement et les identités changent constamment, ce qui nécessite une investigation et une application automatisées pour contrer les attaques visant les marques à la même vitesse qu'elles sont créées.

Une sécurité efficace nécessite de donner la priorité aux menaces à fort impact plutôt qu'aux faux positifs à faible risque. Tous les domaines ressemblants ne présentent pas le même niveau de danger ; l'utilisation d'une analyse alimentée par l'IA pour classer les menaces en fonction de la probabilité de préjudice pour les clients permet aux équipes de sécurité de concentrer leurs ressources limitées sur les risques les plus critiques.