L'IA a industrialisé ce processus, permettant aux attaquants de créer en quelques minutes seulement une image de marque, un langage et des parcours clients réalistes pour des sites web contrefaits et des campagnes frauduleuses.
Points à retenir :
L'automatisation basée sur l'IA a industrialisé les usurpations d'identité de marque, rendant obsolète la surveillance manuelle traditionnelle. Les attaquants étant désormais capables de créer en quelques minutes des sites d'hameçonnage convaincants et des domaines contrefaits, les entreprises doivent adopter une solution fondée sur le renseignement pour éviter des pertes massives liées à la fraude et l'érosion de la confiance des clients.
La visibilité est la condition préalable à une protection efficace de la marque. De nombreuses expériences digitales contrefaites échappent totalement à la portée des outils de sécurité traditionnels ; la mise en œuvre d'une découverte continue sur l'ensemble des domaines, des réseaux sociaux et du dark web permet aux équipes de repérer et d'éliminer ces lacunes de visibilité en temps réel.
Les workflows réactifs hérités ne peuvent pas suivre le rythme des attaquants actuels. Les processus de suppression manuels sont trop lents pour des environnements où l'hébergement et les identités changent constamment, ce qui nécessite une investigation et une application automatisées pour contrer les attaques visant les marques à la même vitesse qu'elles sont créées.
Une sécurité efficace nécessite de donner la priorité aux menaces à fort impact plutôt qu'aux faux positifs à faible risque. Tous les domaines ressemblants ne présentent pas le même niveau de danger ; l'utilisation d'une analyse alimentée par l'IA pour classer les menaces en fonction de la probabilité de préjudice pour les clients permet aux équipes de sécurité de concentrer leurs ressources limitées sur les risques les plus critiques.
Une protection de marque cloisonnée limite la responsabilité des dirigeants et la défense globale. La fragmentation des efforts entre les équipes juridiques, marketing et de sécurité entrave la mise en place d'une réponse cohérente ; cependant, l'intégration des informations sur les menaces pesant sur la marque dans une stratégie de sécurité unifiée fournit les données claires et mesurables dont les dirigeants ont besoin pour justifier les investissements et démontrer qu'ils ont fait preuve de diligence raisonnable.
Foire aux questions (FAQ)
L'augmentation des pertes liées à la fraude, la hausse de la perte de clientèle et l'érosion significative de la confiance envers la marque sont les principales conséquences d'une usurpation d'identité de marque non maîtrisée.
La plateforme offre une large visibilité multicanal sur les domaines similaires, les sites web, les réseaux sociaux, les boutiques d'applications pour mobile, les moteurs de recherche, les e-mails et les sources du dark web.
Elle utilise l'automatisation et la détection basée sur l'IA pour traiter simultanément des milliers de variantes de sites similaires, automatisant ainsi les enquêtes et les suppressions de routine afin que les analystes humains puissent se concentrer sur les cas complexes.
Le tableau de bord Signals fournit des informations basées sur l'IA et des données sur les menaces qui permettent aux organisations de suivre l'efficacité des suppressions de sites d'hameçonnage et de surveiller la répartition géographique des attaques.
La solution utilise des modèles d'IA entraînés sur des schémas réels d'usurpation d'identité de marque pour analyser les signaux, ce qui permet de réduire au minimum les faux positifs et de distinguer les menaces à fort impact du bruit à faible risque.
Il intègre les informations sur les menaces liées aux marques aux capacités globales d'Akamai en matière de posture DNS et de sécurité afin d'offrir une vue d'ensemble des risques externes et de permettre une gouvernance plus solide.
Les entreprises peuvent demander une évaluation de leur marque directement auprès de leur équipe Akamai ou se rendre sur le site Web de la société pour demander une démonstration.