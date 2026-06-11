L'automazione basata sull'intelligenza artificiale ha industrializzato gli attacchi di impersonificazione dei brand, rendendo obsoleto il monitoraggio manuale di tipo tradizionale. Poiché i criminali ora riescono a lanciare siti di phishing convincenti e domini contraffatti in pochi minuti, le organizzazioni devono passare ad una soluzione basata sull'AI per prevenire ingenti perdite causate da frodi e l'erosione della fiducia da parte dei clienti.

La visibilità è il prerequisito per una protezione efficace dei brand. Molte experience digitali contraffatte non riescono assolutamente ad essere rilevate dagli strumenti di sicurezza tradizionali, pertanto implementare funzionalità di individuazione continua su domini, social media e dark web assicura ai team di rilevare ed eliminare queste lacune nella visibilità in tempo reale.

I workflow reattivi più tradizionali non riescono a stare al passo con la velocità dei criminali moderni. I processi di rimozione manuale sono troppo lenti per gli ambienti in cui hosting e identità cambiano costantemente, richiedendo indagini e applicazione automatizzate per bloccare gli attacchi sferrati contro i brand alla stessa velocità con cui vengono creati.

Una sicurezza efficace richiede la priorità delle minacce ad alto impatto rispetto agli elementi a basso rischio. Non tutti i domini simili pongono lo stesso livello di pericolo, pertanto l'utilizzo di analisi basate sull'intelligenza artificiale per classificare le minacce in base alla probabilità di danni per i clienti consente ai team addetti alla sicurezza di concentrare le proprie risorse limitate sui rischi più critici.