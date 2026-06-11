L'intelligenza artificiale ha industrializzato questo processo, consentendo ai criminali di creare branding, linguaggi e flussi di clienti realistici per siti web contraffatti e campagne di truffe in pochi minuti.
Vantaggi principali
L'automazione basata sull'intelligenza artificiale ha industrializzato gli attacchi di impersonificazione dei brand, rendendo obsoleto il monitoraggio manuale di tipo tradizionale. Poiché i criminali ora riescono a lanciare siti di phishing convincenti e domini contraffatti in pochi minuti, le organizzazioni devono passare ad una soluzione basata sull'AI per prevenire ingenti perdite causate da frodi e l'erosione della fiducia da parte dei clienti.
La visibilità è il prerequisito per una protezione efficace dei brand. Molte experience digitali contraffatte non riescono assolutamente ad essere rilevate dagli strumenti di sicurezza tradizionali, pertanto implementare funzionalità di individuazione continua su domini, social media e dark web assicura ai team di rilevare ed eliminare queste lacune nella visibilità in tempo reale.
I workflow reattivi più tradizionali non riescono a stare al passo con la velocità dei criminali moderni. I processi di rimozione manuale sono troppo lenti per gli ambienti in cui hosting e identità cambiano costantemente, richiedendo indagini e applicazione automatizzate per bloccare gli attacchi sferrati contro i brand alla stessa velocità con cui vengono creati.
Una sicurezza efficace richiede la priorità delle minacce ad alto impatto rispetto agli elementi a basso rischio. Non tutti i domini simili pongono lo stesso livello di pericolo, pertanto l'utilizzo di analisi basate sull'intelligenza artificiale per classificare le minacce in base alla probabilità di danni per i clienti consente ai team addetti alla sicurezza di concentrare le proprie risorse limitate sui rischi più critici.
La protezione dei brand compartimentalizzata limita la capacità di risposta da parte dei dirigenti e i sistemi di difesa nel complesso. L'impegno frammentato tra i team legali, addetti al marketing e alla sicurezza ostacola la coerenza delle risposte, ma l'integrazione dell'intelligence sulle minacce per i brand in un approccio di sicurezza unificato fornisce le informazioni chiare e tangibili di cui i responsabili hanno bisogno per giustificare i loro investimenti e dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza.
Domande frequenti (FAQ)
L'aumento delle perdite dovute a frodi, l'aumento del tasso di abbandono da parte dei clienti e la notevole erosione della fiducia nei brand sono i principali risultati derivanti dall'incapacità di gestire un attacco di impersonificazione dei brand.
La piattaforma offre un'ampia visibilità multicanale su domini, siti web, social media, app store mobili, motori di ricerca, e-mail e fonti del dark web simili a quelli legittimi.
La soluzione utilizza l'automazione e il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale per gestire simultaneamente migliaia di varianti simili agli elementi legittimi, automatizzando le indagini di routine e le fasi di rimozione in modo da consentire agli analisti umani di concentrarsi sui casi più complessi.
Il dashboard dei segnali fornisce informazioni e dati sulle minacce basati sull'intelligenza artificiale che consentono alle organizzazioni di monitorare l'efficacia della rimozione del phishing e di monitorare la distribuzione geografica degli attacchi.
La soluzione utilizza modelli di intelligenza artificiale addestrati con modelli di abuso dei brand reali per analizzare i segnali, riducendo al minimo i falsi positivi e separando le minacce ad alto impatto dagli elementi a basso rischio.
La soluzione integra l'intelligence sulle minacce per i brand con le più ampie funzionalità di visibilità e sicurezza del DNS di Akamai per fornire una visione unificata dei rischi esterni e offrire una governance più efficace.
Le organizzazioni possono richiedere una valutazione dei brand direttamente al proprio team di Akamai o visitare il sito web dell'azienda per richiedere una demo.