AIを利用した自動化が進み、ブランドなりすましは産業化され、従来の手動による監視は時代遅れになってしまいました。攻撃者は今や、攻撃を目的とした説得力のあるフィッシングサイトや偽ドメインを数分で立ち上げることができるため、大規模な詐欺被害と顧客の信頼の低下を防ぐには、インテリジェンス主導のソリューションへの転換が必須となっています。

ブランドを効果的に保護するには、可視化が前提条件になります。従来型のセキュリティツールでは、偽造されたデジタル体験の多くにはまったく対応できません。しかし、ドメイン、ソーシャルメディア、ダークWebにわたる継続的な探索機能を実装することで、可視性のギャップをリアルタイムに見つけ出して排除することが可能になります。

従来の事後対応型のワークフローでは、現代の攻撃の速度に対応できません。ホスティングやアイデンティティが頻繁に入れ替わる環境では、手作業のテイクダウンプロセスでは遅すぎて対応しきれないのです。ブランドベースの攻撃発生と同じ速度で攻撃を阻止するには、調査と強制的な対処を自動化する必要があります。

効果的なセキュリティ対策に必要なのは、リスクの低いノイズに追われるのではなく、影響度の高い脅威を優先的に処理することです。ルックアライク（類似）ドメインがすべて同じ危険度というわけではありません。AIを活用して分析すれば、顧客への危害の可能性に基づいて脅威をランク付けして、限られたリソースを最も重大なリスクに集中させることが可能です。