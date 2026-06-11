AIがプロセスを産業化したため、攻撃者は偽のWebサイトや詐欺キャンペーンのために、本物そっくりのブランディング、言語表現、顧客フローをほんの数分で作成できるようになりました。
重要ポイント：
AIを利用した自動化が進み、ブランドなりすましは産業化され、従来の手動による監視は時代遅れになってしまいました。攻撃者は今や、攻撃を目的とした説得力のあるフィッシングサイトや偽ドメインを数分で立ち上げることができるため、大規模な詐欺被害と顧客の信頼の低下を防ぐには、インテリジェンス主導のソリューションへの転換が必須となっています。
ブランドを効果的に保護するには、可視化が前提条件になります。従来型のセキュリティツールでは、偽造されたデジタル体験の多くにはまったく対応できません。しかし、ドメイン、ソーシャルメディア、ダークWebにわたる継続的な探索機能を実装することで、可視性のギャップをリアルタイムに見つけ出して排除することが可能になります。
従来の事後対応型のワークフローでは、現代の攻撃の速度に対応できません。ホスティングやアイデンティティが頻繁に入れ替わる環境では、手作業のテイクダウンプロセスでは遅すぎて対応しきれないのです。ブランドベースの攻撃発生と同じ速度で攻撃を阻止するには、調査と強制的な対処を自動化する必要があります。
効果的なセキュリティ対策に必要なのは、リスクの低いノイズに追われるのではなく、影響度の高い脅威を優先的に処理することです。ルックアライク（類似）ドメインがすべて同じ危険度というわけではありません。AIを活用して分析すれば、顧客への危害の可能性に基づいて脅威をランク付けして、限られたリソースを最も重大なリスクに集中させることが可能です。
サイロ化されたブランド保護では、経営幹部の説明責任の所在が不明確になり、防御全体が弱体化してしまいます。法務、マーケティング、セキュリティの各部門が断片的に取り組むと、一貫した対応の妨げとなります。しかし、ブランド脅威インテリジェンスを統合型セキュリティポスチャに組み込むことで、投資の妥当性と適切なデューデリジェンスの証明に、経営層が必要とする明確かつ測定可能な知見が得られます。
よくある質問（FAQ）
ブランドなりすましを放置すると、詐欺被害による損失拡大、顧客離れの増加、ブランドに対する信頼の著しい失墜につながります。
Brand Guardianのプラットフォームには、ルックアライクドメイン、Webサイト、ソーシャルメディア、モバイル・アプリ・ストア、検索エンジン、Eメール、ダークWebソースにわたる幅広いチャネルの監視機能があります。
自動化とAIを活用した検知機能が、数千もの類似バリアントを同時に処理し、定型的な調査とテイクダウンを自動的に行うため、人間のアナリストは複雑なケースに集中することができます。
Signalsダッシュボードには、組織がフィッシングテイクダウンの有効性を追跡して、攻撃の地理的分布を監視するために役立つ、AIを活用した知見と脅威データが表示されます。
このソリューションは、現実世界のブランド詐欺のパターンに基づいて学習されたAIモデルを活用して兆候を分析し、フォールス・ポジティブ（誤検知）を最小限に抑え、影響の大きい脅威と低リスクのノイズを分離します。
ブランド脅威インテリジェンスをAkamaiの広範なDNSポスチャおよびセキュリティ能力と統合して、外部リスクを総合的に可視化し、強固なガバナンスを実現しています。
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