Akamai API Security: 코드부터 런타임까지 모든 API 관리 및 보호
- 가시성은 API 보안의 초석입니다. 관리되지 않는 API와 섀도 API는 민감한 데이터를 노출시키는 중대한 보안 격차를 만듭니다. 모든 환경에서 API를 포괄적으로 검색하면 취약한 부분을 정확히 파악해 이러한 리스크를 제거할 수 있습니다.
- 적들은 공격 속도를 높이고 있습니다. 공격자는 AI와 자동화 툴을 활용해 기업이 대응할 수 있는 속도보다 더 빠르게 비즈니스 로직을 악용합니다. API 행동을 분석하면 운영 중단이 발생하기 전에 이러한 런타임 악용을 탐지하고 차단할 수 있습니다.
- 소유권이 불분명하면 취약점 발생 주기가 길어집니다. 서로 연계되지 않은 보안 발견 사항은 중요한 수정 작업을 지연시키고 노출 기간을 늘립니다. 런타임 리스크를 소스 코드 및 담당 개발자와 직접 연결하면 문제 해결 속도를 대폭 높일 수 있습니다.
- 테스트되지 않은 엔드포인트를 배포하면 즉시 리스크가 발생합니다. 수작업에만 의존하면 정책 공백과 취약점이 프로덕션 환경에 유입될 수 있습니다. 프로덕션 배포 전의 능동적 테스트를 통해 지속적인 통합 파이프라인 초기에 이러한 취약점을 탐지하고 방어 조치를 적용할 수 있습니다.
- 세분화된 정책은 전반적인 보안 체계를 약화시킵니다. 사후 대응식 이슈 관리로는 규제 준수 여부를 경영진에게 입증할 수 없습니다. 정책 기반 거버넌스는 분산된 발견 사항을 바탕으로 컴플라이언스를 측정하고 심층 방어 전략을 강화할 수 있도록 합니다.