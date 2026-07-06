API 공격은 유효한 인증정보와 정상적으로 보이는 워크플로를 사용하는 경우가 많으므로, 정적 제어에서 놓칠 수 있는 의심스러운 활동과 비즈니스 로직 악용을 탐지하려면 행동 분석이 필요합니다.