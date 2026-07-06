Akamai API Security: Controle y proteja todas las API, desde el código hasta la ejecución
- La visibilidad es la base de la protección de las API. Las API no gestionadas y en la sombra generan puntos ciegos críticos que dejan expuestos los datos confidenciales. La detección integral en todos los entornos elimina este riesgo al revelar con precisión qué elementos son vulnerables.
- Los adversarios están acelerando sus ataques. Los agentes de amenazas utilizan la IA y herramientas automatizadas para explotar la lógica empresarial más rápido de lo que los equipos pueden reaccionar. El análisis del comportamiento de las API permite detectar y detener estos usos indebidos durante la ejecución antes de que provoquen interrupciones.
- La falta de claridad sobre la responsabilidad prolonga el ciclo de vida de las vulnerabilidades. Los hallazgos de seguridad desconectados retrasan las correcciones críticas y aumentan el tiempo de exposición. Vincular directamente los riesgos durante la ejecución con el código fuente y los desarrolladores acelera drásticamente las tareas de corrección.
- La implementación de terminales sin probar introduce riesgos inmediatos. Depender únicamente de procesos manuales permite que las deficiencias de las políticas y las vulnerabilidades lleguen a producción. Las pruebas activas en preproducción permiten identificar y mitigar estos fallos en las primeras fases de los procesos de integración continua.
- Las políticas fragmentadas debilitan la estrategia de seguridad general. La gestión reactiva de los problemas hace imposible demostrar a los responsables ejecutivos el cumplimiento de los requisitos normativos. La gestión basada en políticas transforma hallazgos dispersos en un cumplimiento medible y en estrategias reforzadas de defensa en profundidad.