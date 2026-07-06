Akamai API Security: Governar e proteger todas as APIs, do código à execução
- A visibilidade é a base da proteção de APIs. APIs não gerenciadas e ocultas criam pontos cegos críticos que expõem dados confidenciais. Uma análise completa em todos os ambientes elimina esse risco, pois revela exatamente o que é vulnerável.
- Os adversários estão intensificando seus ataques. Os cibercriminosos usam inteligência artificial e ferramentas automatizadas para explorar vulnerabilidades na lógica de negócios mais rapidamente do que as equipes conseguem reagir. Analisar o comportamento da API permite detectar e impedir esse tipo de abuso durante a execução antes que ele cause qualquer interrupção.
- A propriedade ambígua prolonga o ciclo de vulnerabilidade. A falta de comunicação sobre questões de segurança atrasa correções essenciais e aumenta o tempo de exposição a riscos. Conectar os riscos de execução diretamente ao código-fonte e aos desenvolvedores acelera significativamente os esforços de correção.
- Implementar endpoints não testados representa um risco imediato. Confiar apenas em processos manuais pode resultar em lacunas e vulnerabilidades nas políticas implementadas. Os testes ativos de pré-produção identificam e corrigem esses problemas logo no início do processo de integração contínua.
- Políticas fragmentadas comprometem a segurança geral. A gestão reativa de problemas impede que se comprove aos executivos a conformidade com as normas regulatórias. A governança baseada em políticas transforma descobertas dispersas em conformidade mensurável e fortalece as estratégias de defesa em profundidade.