- 가시성은 보안의 전제 조건입니다. 급속한 기술 발전이 사이버 보안 관리 수준을 능가하면 활성화된 섀도 엔드포인트와 기록되지 않은 통합 요소들이 완전히 파악되지 않은 상태로 남게 됩니다. 이러한 취약점은 PHI(Protected Health Information)를 심각한 유출 리스크에 노출시킵니다. 지속적인 자동 검색은 실시간으로 인벤토리를 업데이트해 이러한 취약점을 제거합니다.
- 인벤토리 추적만으로는 데이터 노출을 막을 수 없습니다. 많은 헬스케어 기업이 전체 API 인벤토리를 관리하고 있지만, 그 중 단 24%만이 민감한 데이터를 처리하는 특정 엔드포인트를 파악하고 있습니다. 이러한 구조적 가시성 격차는 특정 대상에 대한 컴플라이언스를 불가능하게 만듭니다. 세분화된 행동 모니터링은 정확한 데이터 경로를 분류함으로써 이 문제를 해결합니다.
- 기존의 경계 보안 솔루션은 로직 남용에 취약합니다. 공격자들은 표준 시그니처 기반 보안 툴을 쉽게 우회할 수 있는 정상적인 인증정보를 악용해 인증 및 비즈니스 로직의 내부 취약점을 빈번하게 공격합니다. 이러한 상황은 기업이 심각한 측면 조작에 노출될 리스크를 초래합니다. 런타임 행동 트래픽 분석은 미묘한 워크플로 비정상을 감지해 위협을 차단합니다.
- 해결되지 않은 API 결함이 대규모 운영 위기를 초래합니다. 인시던트가 빈번히 발생하면서 청구, 진료, 행정 시스템에 차질이 생기고, 이로 인해 기업은 진료 지연과 함께 막대한 규제 벌금을 감당해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 이러한 심각한 데이터 유출은 기관에 대한 신뢰를 크게 훼손합니다. 자동으로 탐지된 위협 정보를 즉시 대응 시스템과 티켓 관리 시스템으로 전달하면 문제 해결 속도가 크게 빨라집니다.
- 디지털 기술의 급속한 발전이 정적인 보안 관리 체계를 압도하고 있습니다. 의료 데이터 교환과 관련된 규제 요구사항은 수십억 달러 규모의 투자로 확대되고 있으며, 이는 기업의 공격 표면을 크게 증가시키고 있습니다. 연결이 보호되지 않는 이유는 단절된 업무 프로세스나 주기적인 수동 검토에 의존하기 때문입니다. 일관된 런타임 체계 관리는 안전하면서도 빠른 성장을 보장합니다.
핵심 내용
자주 묻는 질문(FAQ)
이러한 취약점은 점점 더 큰 공격 표면을 만들어내므로 설정 오류, 과도한 노출 또는 오용으로 인해 PHI, 독점 데이터, 고객 데이터, 그리고 애플리케이션 로직이 유출될 수 있습니다.
API 남용은 종종 유효한 인증정보, 정상적인 워크플로우, 그리고 일반적인 요청 형태를 악용해 네트워크 트래픽이나 알려진 공격 신호에만 집중하는 기존의 보안 시스템을 우회합니다.
헬스케어 기업의 65%가 완전한 API 인벤토리를 보유하고 있다고 응답했지만, 그중 단 24%만이 민감한 데이터를 처리하는 API가 무엇인지 정확히 알고 있었습니다.
공격자는 기존의 시스템 취약점을 악용하는 대신, API 자체에 내장된 인증, 권한 확인 또는 비즈니스 로직의 근본적인 약점을 악용합니다.
Akamai의 최근 연구에 따르면 지난 1년 동안 약 85%의 헬스케어 기업이 API 관련 보안 인시던트를 경험했습니다.
무대응으로 인한 비용에는 규제 조사, HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 벌금, 진료 지연, 매출 손실, 환자 신뢰도 하락 등이 포함됩니다.
이 솔루션은 런타임 트래픽 패턴을 분석해 비정상적인 요청 순서, 과도한 데이터 접속, 권한 확인 절차 우회 시도와 같은 비정상을 탐지합니다.
조사 결과는 웹 애플리케이션 및 API 보안(WAAP) 솔루션, 게이트웨이, 내부 티켓팅 시스템과 같은 대응 워크플로우 또는 적용 지점과 바로 통합될 수 있습니다.