자주 묻는 질문(FAQ)

헬스케어 API 환경에서 가시성 격차로 인해 리스크에 처하게 되는 주요 데이터 유형은 무엇인가요? 이러한 취약점은 점점 더 큰 공격 표면을 만들어내므로 설정 오류, 과도한 노출 또는 오용으로 인해 PHI, 독점 데이터, 고객 데이터, 그리고 애플리케이션 로직이 유출될 수 있습니다.

기존의 경계 보안 시스템이 API 오용을 탐지하지 못하는 이유는 무엇인가요? API 남용은 종종 유효한 인증정보, 정상적인 워크플로우, 그리고 일반적인 요청 형태를 악용해 네트워크 트래픽이나 알려진 공격 신호에만 집중하는 기존의 보안 시스템을 우회합니다.

Akamai의 연구에 따르면 파악한 인벤토리와 민감한 데이터 가시성 사이에 어떤 구체적인 불일치가 존재하나요? 헬스케어 기업의 65%가 완전한 API 인벤토리를 보유하고 있다고 응답했지만, 그중 단 24%만이 민감한 데이터를 처리하는 API가 무엇인지 정확히 알고 있었습니다.

공격자는 API 환경에서 어떤 유형의 애플리케이션 취약점을 주로 악용하나요? 공격자는 기존의 시스템 취약점을 악용하는 대신, API 자체에 내장된 인증, 권한 확인 또는 비즈니스 로직의 근본적인 약점을 악용합니다.

지난해 API 보안 인시던트를 경험한 헬스케어 기업의 비율은 어떻게 되나요? Akamai의 최근 연구에 따르면 지난 1년 동안 약 85%의 헬스케어 기업이 API 관련 보안 인시던트를 경험했습니다.

헬스케어 기업이 API를 보호하지 못할 경우 어떤 비즈니스 및 운영 비용이 발생할 수 있나요? 무대응으로 인한 비용에는 규제 조사, HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 벌금, 진료 지연, 매출 손실, 환자 신뢰도 하락 등이 포함됩니다.

Akamai API Security는 정상적인 사용자 행동을 모방한 악의적인 활동을 어떻게 탐지하나요? 이 솔루션은 런타임 트래픽 패턴을 분석해 비정상적인 요청 순서, 과도한 데이터 접속, 권한 확인 절차 우회 시도와 같은 비정상을 탐지합니다.