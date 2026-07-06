Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche primären Datentypen werden durch fehlende Einblicke in API-Umgebungen im Gesundheitswesen gefährdet? Diese Lücken schaffen eine wachsende Angriffsfläche, die geschützte Gesundheitsdaten, interne Informationen, Kundendaten und Anwendungslogik für Fehlkonfigurationen, übermäßige Offenlegung oder Missbrauch anfällig macht.

Warum kann herkömmliche Netzwerkverteidigung oft nicht erkennen, wie APIs missbraucht werden? Bei API-Missbrauch kommen häufig gültige Anmeldedaten, erwartete Workflows und normal aussehende Anfragen zum Einsatz. So können schädliche Aktivitäten herkömmliche Sicherheitstools umgehen, die sich ausschließlich auf den Netzwerktraffic oder auf bekannte Angriffssignaturen konzentrieren.

Welche konkrete Diskrepanz besteht laut Akamai-Studien zwischen Bestandsverfolgung und Einblicken in sensible Daten? Während 65 % der Gesundheitsunternehmen angeben, über vollständige API-Bestände zu verfügen, wussten nur 24 % dieser Unternehmen, welche dieser APIs sensible Daten verarbeiten.

Welche spezifischen Arten von Anwendungsschwachstellen nutzen Angreifer in API-Umgebungen aus? Anstatt herkömmliche Systemschwachstellen auszunutzen, missbrauchen Angreifer inhärente Schwachstellen in der Authentifizierung, Autorisierung oder Geschäftslogik, die direkt in die API integriert sind.

Wie viele Prozent der Unternehmen im Gesundheitswesen haben im vergangenen Jahr einen API-Sicherheitsvorfall erlebt? Eine aktuelle Studie von Akamai zeigt, dass fast 85 % der Gesundheitsunternehmen im vergangenen Jahr API-Sicherheitsvorfälle erlitten haben.

Welche Geschäfts- und Betriebskosten können entstehen, wenn ein Gesundheitsunternehmen seine APIs nicht schützt? Zu den Kosten, die durch fehlenden API-Schutz entstehen, gehören behördliche Untersuchungen, Bußgelder gemäß dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Verzögerungen bei der Patientenversorgung, entgangene Einnahmen sowie der Verlust des Patientenvertrauens.

Wie deckt Akamai API Security schädliche Aktivitäten auf, die das normale Nutzerverhalten imitieren? Die Lösung analysiert Trafficmuster zur Laufzeit, um Anomalien zu identifizieren, darunter beispielsweise ungewöhnliche Abfolgen von Anfragen, übermäßiger Datenzugriff oder Versuche, Autorisierungskontrollen zu umgehen.