- A visibilidade é o pré-requisito para a segurança. O desenvolvimento acelerado muitas vezes supera a governança de cibersegurança, deixando endpoints ocultos ativos e integrações não documentadas sem qualquer mapeamento. Essa falha coloca informações de saúde protegidas (PHI) em graves riscos de violação. A descoberta automatizada contínua elimina essa vulnerabilidade ao manter os inventários atualizados em tempo real.
- O monitoramento do inventário por si só não é capaz de impedir a exposição de dados. Muitas instituições de saúde mantêm um inventário completo de APIs, mas apenas 24% delas sabem exatamente quais endpoints lidam com dados confidenciais. Essa lacuna de visibilidade estrutural torna impossível garantir o cumprimento de requisitos específicos. O monitoramento comportamental detalhado resolve esse problema ao classificar os caminhos de dados com precisão.
- As soluções tradicionais de segurança perimetral são ineficazes contra ataques lógicos. Os invasores frequentemente exploram vulnerabilidades internas nos sistemas de autenticação e na lógica de negócios, utilizando credenciais legítimas que conseguem burlar facilmente as ferramentas de segurança tradicionais baseadas em assinaturas. Isso expõe as organizações a uma profunda manipulação lateral. A análise comportamental do tráfego em tempo real neutraliza a ameaça ao identificar anomalias sutis no fluxo de trabalho.
- Falhas não corrigidas nas APIs desencadeiam crises operacionais graves. Incidentes frequentes interrompem os sistemas de faturamento, clínicos e administrativos, obrigando as organizações a lidar simultaneamente com atrasos no atendimento e com multas regulatórias elevadas. Essas exposições de dados de alto risco minam a confiança nas instituições. Encaminhar automaticamente as descobertas de ameaças diretamente aos pontos de aplicação e aos sistemas de emissão de chamados acelera o processo de correção.
- A rápida expansão digital supera a capacidade de governança estática da segurança. As exigências regulatórias para a troca de dados na área da saúde estão crescendo e exigindo investimentos bilionários, o que amplia significativamente a vulnerabilidade das empresas a ataques cibernéticos. Confiar em processos de trabalho desconexos ou em revisões manuais periódicas deixa as conexões vulneráveis e sem proteção. Implementar uma gestão consistente da postura operacional garante um crescimento rápido e seguro.
Principais conclusões
Perguntas frequentes (FAQ)
Essas lacunas criam uma superfície de ataque cada vez maior, que pode expor informações confidenciais de pacientes, dados proprietários, informações de clientes e a lógica de aplicações devido a configurações inadequadas, exposição excessiva ou uso indevido.
O abuso de APIs frequentemente utiliza credenciais válidas, fluxos de trabalho esperados e solicitações aparentemente normais, permitindo que atividades maliciosas contornem as ferramentas de segurança convencionais, que se concentram apenas no tráfego de rede ou em assinaturas de ataques conhecidas.
Embora 65% das organizações de saúde afirmem ter um inventário completo de APIs, apenas 24% desse grupo específico sabia exatamente quais dessas APIs lidam com dados confidenciais.
Em vez de explorar vulnerabilidades tradicionais do sistema, os invasores exploram falhas inerentes à autenticação, autorização ou lógica de negócios que estão diretamente integradas à própria API.
Uma pesquisa recente da Akamai revelou que quase 85% das organizações de saúde enfrentaram algum tipo de incidente de segurança relacionado a APIs no último ano.
Os custos da inação incluem investigações regulatórias, multas previstas na Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (HIPAA), atrasos no atendimento, perda de receita e a perda da confiança dos pacientes.
A solução analisa os padrões de tráfego em tempo real para identificar anomalias, como sequências de solicitações incomuns, acesso excessivo a dados ou tentativas de burlar os controles de autorização.
As descobertas podem ser integradas diretamente aos fluxos de resposta ou a pontos de aplicação de políticas, como soluções de proteção de aplicações web e APIs (WAAP), gateways e sistemas internos de gerenciamento de chamados.