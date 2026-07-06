Perguntas frequentes (FAQ)

Quais tipos de dados primários são colocados em risco devido a falhas de visibilidade em ambientes de API no setor de saúde? Essas lacunas criam uma superfície de ataque cada vez maior, que pode expor informações confidenciais de pacientes, dados proprietários, informações de clientes e a lógica de aplicações devido a configurações inadequadas, exposição excessiva ou uso indevido.

Por que as defesas tradicionais de perímetro frequentemente não conseguem detectar como as APIs estão sendo usadas de forma inadequada? O abuso de APIs frequentemente utiliza credenciais válidas, fluxos de trabalho esperados e solicitações aparentemente normais, permitindo que atividades maliciosas contornem as ferramentas de segurança convencionais, que se concentram apenas no tráfego de rede ou em assinaturas de ataques conhecidas.

De acordo com a pesquisa da Akamai, qual é a discrepância específica que existe entre o conhecimento sobre o inventário e a visibilidade dos dados confidenciais? Embora 65% das organizações de saúde afirmem ter um inventário completo de APIs, apenas 24% desse grupo específico sabia exatamente quais dessas APIs lidam com dados confidenciais.

Quais tipos específicos de vulnerabilidades em aplicações são explorados por invasores em ambientes de API? Em vez de explorar vulnerabilidades tradicionais do sistema, os invasores exploram falhas inerentes à autenticação, autorização ou lógica de negócios que estão diretamente integradas à própria API.

Qual porcentagem das organizações do setor de saúde sofreu um incidente de segurança relacionado a APIs no último ano? Uma pesquisa recente da Akamai revelou que quase 85% das organizações de saúde enfrentaram algum tipo de incidente de segurança relacionado a APIs no último ano.

Quais são os custos operacionais e financeiros que uma organização de saúde pode enfrentar se não conseguir proteger suas APIs? Os custos da inação incluem investigações regulatórias, multas previstas na Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (HIPAA), atrasos no atendimento, perda de receita e a perda da confiança dos pacientes.

Como a Akamai API Security detecta atividades maliciosas que imitam o comportamento de usuários comuns? A solução analisa os padrões de tráfego em tempo real para identificar anomalias, como sequências de solicitações incomuns, acesso excessivo a dados ou tentativas de burlar os controles de autorização.