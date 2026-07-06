Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de datos principales se ponen en riesgo debido a las lagunas de visibilidad en los entornos de API del sector sanitario? Estas lagunas crean una superficie de ataque cada vez mayor que puede exponer la PHI, los datos propios, los datos de clientes y la lógica de las aplicaciones a través de la configuración incorrecta, la sobreexposición o el mal uso.

¿Por qué las defensas perimetrales tradicionales no detectan a menudo el mal uso de las API? El uso indebido de API utiliza con frecuencia credenciales válidas, flujos de trabajo esperados y solicitudes de aspecto normal, lo que permite a las actividades maliciosas evadir las herramientas de seguridad convencionales que se centran únicamente en el tráfico de red o en las firmas de ataque conocidas.

Según la investigación de Akamai, ¿qué discrepancia específica existe entre el conocimiento del inventario y la visibilidad de los datos confidenciales? Si bien el 65 % de las organizaciones del sector sanitario afirmaron tener inventarios de API completos, solo el 24 % de ese subconjunto específico sabían cuáles de esas API gestionaban datos confidenciales.

¿Qué tipos específicos de vulnerabilidades de las aplicaciones aprovechan los atacantes dentro de los entornos de API? En lugar de aprovechar las vulnerabilidades tradicionales del sistema, los atacantes hacen un uso indebido de las debilidades inherentes de la autenticación, la autorización o la lógica empresarial integrada directamente en la propia API.

¿Qué porcentaje de las organizaciones del sector sanitario han experimentado un incidente de seguridad de API en el último año? Una investigación reciente de Akamai pone de manifiesto que casi el 85 % de las organizaciones del sector sanitario han experimentado algún tipo de incidente de seguridad de API durante el último año.

¿Qué costes empresariales y operativos pueden producirse si una organización del sector sanitario no logra proteger sus API? Los costes de la inacción incluyen investigaciones normativas, multas de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA), retrasos en la atención, pérdida de ingresos y erosión de la confianza de los pacientes.

¿Cómo expone Akamai API Security la actividad maliciosa que imita el comportamiento normal de los usuarios? La solución analiza los patrones de tráfico en tiempo de ejecución para identificar anomalías como secuencias de solicitudes inusuales, acceso excesivo a los datos o intentos de evadir los controles de autorización.