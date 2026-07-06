Akamai Workforce Protector(전 LayerX) 데모 영상

이제 LayerX로 기업이 생산성을 유지하며 AI 시대에 보안을 유지하는 방안을 간단히 살펴보겠습니다.

보안 플랫폼 LayerX를 이용하는 보안팀은 완전한 가시성과 제어력으로 브라우저, 데스크톱 앱, IDE, 기기 내 에이전트, 브라우저 확장 프로그램 전반의 AI 상호 작용을 통제합니다. 네트워크 아키텍처를 건드리거나 누구의 업무 속도도 늦추지 않으면서요.

요즘 어디서나 한 가지 문제가 발생하고 있습니다. 사용자들은 ChatGPT, Copilot, Gemini 같은 AI 도구에 데이터를 붙여넣습니다. 그러나 그 안에 민감 정보가 포함되어 있다는 사실은 인지하지 못하는 경우가 많죠. 개인 식별 정보(PII), 고객 기록, 재무 데이터 같은 정보 말입니다. 대부분 조직은 이에 대한 가시성이 전혀 없죠. 통제는 고사하고 말입니다.

예로 LayerX에 정책을 설정해 생성형 AI 도구에 사회보장번호를 붙여넣지 못하도록 차단합니다. 직접 보여 드리죠.

사회보장번호가 포함된 가상의 고객 데이터를 ChatGPT에 붙여넣어 보겠습니다. 민감한 부분은 자동으로 가려집니다. 알림이 표시되고 위험한 정보는 유출되지 않습니다. 도구는 계속 사용할 수 있습니다. 안전한 방식으로 작동할 뿐이죠. 이것이 핵심 아이디어입니다. LayerX는 민감 데이터 유출을 방지하면서도 직원의 생산성은 유지해 줍니다.

동일한 아이디어가 파일 업로드에도 적용됩니다. Claude에서 소스코드가 포함된 파일을 업로드하려고 합니다. LayerX는 콘텐츠를 즉시 소스 코드로 식별하고 설정한 정책에 따라 업로드를 차단합니다.

이러한 제어는 어떤 사이트에도, 어떤 작업에도 적용할 수 있습니다. 업로드, 다운로드, 복사, 붙여넣기까지 브라우저와 데스크톱 앱 모두에서 가능합니다. 모든 것이 정책에 기반합니다.

LayerX는 승인 목록에 없는 AI 도구 접속을 차단할 수도 있습니다. 예를 들어 DeepSeek에 접속해 보겠습니다. 허용된 도구가 아니어서 LayerX는 자동으로 승인된 도구로 리디렉션합니다. 이 경우에는 ChatGPT입니다. 섀도우 AI도, 우회도 없습니다. 직원들은 실제로 검토해 승인한 도구 안에서만 작업하게 됩니다.

이제 ID에 대해 이야기해 보겠습니다. AI 보안에서는 사용자 신원이 매우 중요하니까요. 사용자가 무료 계정인지 비즈니스 계정인지, 데이터를 얼마나 오래 보관하는지, 데이터가 모델 학습에 사용되는지, 기업 보안 정책이 적용되는지를 결정합니다.

LayerX는 ID 기반 제어를 적용할 수 있습니다. 기업 계정과 개인 계정, 사용자 그룹, 역할, 로그인 컨텍스트 모두 말입니다.

한 번 살펴보겠습니다. 여기 계정이 두 개 있는데 개인 Gmail 계정과 기업 계정입니다. 각각 같은 작업을 시도할 겁니다. 도구도 콘텐츠도 같고 ID만 다릅니다.

개인 계정으로 Gemini에 콘텐츠를 붙여넣으려 하자 차단됩니다. LayerX는 기업 계정이 아님을 확인하고 정책을 적용합니다. 기업 계정으로 전환하여 동일하게 시도해 보겠습니다. 이번에는 정책에서 허용하기 때문에 진행됩니다. 다시 말씀드리지만 내용과 작업은 같습니다. ID만 다르죠.

ID가 실제 적용된 다른 예를 보여드리죠. LayerX는 모든 AI 도구에 어떤 ID로 로그인되어 있는지 제어하며 이를 기반으로 적응형 정책을 적용할 수 있습니다. 예로 로그인한 사용자가 전혀 없는 경우, 다시 말해 게스트 모드에서는 해당 작업이 차단됩니다. 개인 이메일로 로그인을 시도해도 똑같이 차단됩니다. 기업 외 ID로 로그인하거나 SSO를 사용하지 않는 로그인을 방지하는 정책을 설정했습니다.

LayerX는 이렇게 세분화된 ID 인식을 제공하며 모든 사용자 작업, 로그인, 데이터 활동 등에 적용됩니다.

LayerX가 정말 돋보이는 또 다른 영역은 확장 보안으로 브라우저 확장과 IDE 확장을 모두 포함합니다. 위험한 확장 프로그램을 실제로 차단하는 사례를 볼까요.

DeepSeek AI 확장 프로그램을 설치해 보겠습니다. 설정을 클릭하는 순간 자동 차단됩니다. 브라우저의 확장 프로그램 관리 페이지에서도 활성화할 수 없습니다. LayerX가 막습니다.

LayerX가 모든 확장 프로그램 위험을 자동으로 분석, 분류, 평가하고 위험 수준, 사용자 ID, 기타 여러 매개 변수를 기반으로 보안 정책을 적용하기 때문입니다. 전부 허용하거나 차단하는 방식만 있는 것은 아닙니다. 확장 프로그램은 허용하되 작동할 수 있는 위치를 제한할 수 있습니다.

Cloud Chrome 확장 프로그램이 설치되어 정상 작동하지만 Salesforce로 이동하면 차단됩니다. 사용자는 확장 프로그램을 사용할 수 있지만 CRM이나 공유 클라우드 드라이브 같은 민감한 정보가 있는 페이지에는 액세스할 수 없습니다.

이제 AI 에이전트의 자율성이 강화됨에 따라 LayerX는 에이전트형 활동을 식별하고 여기에 가드레일을 적용할 수 있습니다. 보시다시피 에이전트형 활동을 탐지하고 대응하는 옵션이 다양하게 제공됩니다.

여기서는 AI 브라우저를 사용하겠습니다. Perplexity Comet을 열고 에이전트 모드로 텍스트를 ChatGPT로 복사하도록 지시합니다. AI가 사고하고 작업을 시작한 다음 텍스트를 복사하려 하지만 차단됩니다.

왜일까요? LayerX가 행동을 시작한 것이 사람이 아님을 알았으니까요. AI 에이전트라서 그렇습니다. 사용자 대신 행동하는 AI 에이전트는 매우 빠르게 움직이면서 민감한 데이터를 다루고 결정을 내립니다. 사용자가 보지 못하는 사이에 말이죠.

내장 AI 기반 위험 엔진으로 위험한 웹사이트와 피싱 공격으로부터 사용자를 보호합니다. 작동하는 모습을 보여드리고자 phishtank.net에서 최근 제출된 사이트를 살펴보겠습니다. 일반적으로 이런 사이트는 새로 등장한 제로데이 피싱 사이트라 어떤 알려진 피드에도 아직 등록되지 않은 경우가 많습니다. 하나를 클릭하니 LayerX가 자동으로 스캔하여 차단합니다. 사용자 작업은 필요하지 않습니다.

이렇게 LayerX에서는 막 만들어진 피싱 사이트를 차단하는 것이 매우 쉽습니다.

이제 정책 엔진을 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 살펴본 모든 내용은 구성 가능합니다. 정책을 구성할 때 웹사이트, 애플리케이션, 사용자 활동, 복사 및 붙여넣기, 파일 업로드, 파일 다운로드, 텍스트 입력, 로그인 이벤트, AI 프롬프트, 확장 등을 기반으로 할 수 있습니다.

각 이벤트는 다양한 파라미터와 조건을 지원하며 리스크에 따라 유연하게 적용되는 지능형 가드레일을 구축할 수 있습니다. 특정 사용자, 그룹 또는 기기를 타겟팅할 수 있습니다.

적용 옵션도 유연합니다. 단순히 허용하거나 차단하지 않고 모니터링만 할 수도 있고, 팝업으로 사용자에게 경고할 수도 있고, 사용자의 우회 허용 여부를 정해 제한할 수도 있습니다. 워터마크를 추가할 수도 있습니다. 트래픽을 리디렉션할 수도 있습니다. 정보를 마스킹할 수도 있습니다. 스크린샷을 찍을 수도 있습니다. 조직에 필요한 것이 무엇이든 정책 엔진을 통해 지원합니다.

정책이 트리거되면 바로 여기 알림 섹션에 기록됩니다. LayerX 콘솔에서 직접 세부 정보를 살펴보거나 또는 추가 분석을 위해 모든 정보를 SIEM으로 바로 전송할 수 있습니다.

LayerX는 모든 AI 및 웹 상호작용에 완전한 가시성을 제공합니다. 웹과 데스크톱을 아우르는 모든 AI 애플리케이션, 로그인에 사용된 모든 계정(기업 계정이든 개인 계정이든), 프롬프트와 응답을 포함한 전체 AI 대화, 공유된 파일과 그 안에 포함된 민감 데이터, 브라우저 및 IDE 확장 프로그램과 이벤트 세부 정보까지 확인할 수 있습니다. AI 앱뿐 아니라 모든 웹 및 SaaS 상호작용을 다룹니다. 어떤 애플리케이션이든 포함됩니다.

LayerX가 단순한 포인트 솔루션 이상인 이유입니다. AI, 웹, SaaS 활동 전반을 보호하는 전 영역 보안 플랫폼입니다.

LayerX는 실제로 어떻게 배포될까요? 브라우저 확장 프로그램과 데스크톱 에이전트 두 가지 옵션이 있습니다.

확장 프로그램은 시크릿 모드와 비공개 모드를 포함해 모든 브라우저에서 작동하며 ChatGPT Atlas와 Perplexity Comet 같은 AI 브라우저도 지원합니다. 데스크톱 에이전트는 로컬 AI 앱, IDE, 온디바이스 에이전트 플랫폼까지 보호합니다. 가볍게 설계되어 있어 사용자 불편도 없고 성능 저하나 팝업도 없으며 누구의 업무 속도도 늦추지 않습니다.

지금까지는 일부만 살펴보신 겁니다. LayerX는 AI 사용 제어, SaaS 보안, DLP, 브라우저 보안, BYOD, 악성 확장 프로그램 방지, 안전 브라우징 등을 지원합니다.

하지만 모든 기업은 서로 다르다는 점을 잘 알고 있습니다. LayerX가 기업의 특정 사용 사례를 어떻게 해결하는지 확인하려면 layerxsecurity.com으로 이동하여 데모를 예약하거나 QR 코드를 스캔하시면 연락드리겠습니다.

시청해 주셔서 감사합니다. 보안이 비즈니스를 방해하지 않고 비즈니스를 위해 작동하게 해 보세요. 감사합니다.