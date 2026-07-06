Vídeo de demostración sobre Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX)

Hola. Veamos cómo LayerX protege a las organizaciones en la era de la IA, sin obstaculizar la productividad.

LayerX es una plataforma de seguridad que ofrece a los equipos de seguridad visibilidad y control absolutos sobre las interacciones con la IA en navegadores, aplicaciones de escritorio, IDE, agentes locales y extensiones, sin afectar la arquitectura de la red ni ralentizar al usuario.

Actualmente, hay un problema muy común. Los usuarios pegan datos en herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini, sin tener en cuenta que contienen información confidencial, como información personal identificable, registros de clientes o datos financieros. La mayoría de organizaciones no tiene visibilidad sobre estas acciones y mucho menos control sobre ello.

Hemos definido una política en LayerX que impide pegar números de la seguridad social en herramientas de IA generativa. Y esto es lo que pasa: voy a pegar en ChatGPT datos ficticios de un cliente con el número de seguridad social. Los datos sensibles se borran automáticamente. Recibimos una alerta y no se filtra nada peligroso. Podemos seguir usando la herramienta, pero ahora funciona de forma segura.

Y esa es la idea principal: LayerX evita que se filtren datos confidenciales y mantiene la productividad de las personas.

También se aplica la misma idea a la carga de archivos. Vamos a intentar subir a Claude un archivo con código fuente. LayerX identifica inmediatamente el contenido como código fuente y bloquea la carga según la política establecida.

Este tipo de control se puede aplicar a cualquier sitio, acción, carga, descarga y contenido pegado o copiado a través del navegador o las aplicaciones de escritorio. Todo se basa en políticas.

LayerX también puede bloquear el acceso a las herramientas de IA que no estén en la lista de aprobadas. En este ejemplo, vamos a intentar acceder a DeepSeek. Como no es una herramienta permitida, LayerX nos redirige automáticamente a una aprobada; en este caso, ChatGPT. Sin IA en la sombra, ni soluciones alternativas; solo empleados que utilizan las herramientas que se han aprobado.

Pasemos a hablar de la identidad. Para la seguridad de la IA, quién es el usuario es muy importante. Determina si tiene una cuenta gratuita o empresarial, el tiempo de retención de los datos, si se usan o no para entrenar el modelo y si se aplican políticas de seguridad corporativa.

LayerX puede implementar controles en función de la identidad, cuentas corporativas o personales, grupos de usuarios, roles y contexto de inicio de sesión. Se ve así: en este ejemplo tenemos dos cuentas, una personal de Gmail y otra corporativa. Vamos a realizar la misma acción con cada una. Es la misma herramienta y el mismo contexto, pero con una identidad distinta.

Si intentamos pegar contenido en Gemini con una cuenta personal, se bloquea. LayerX identifica que no es una cuenta corporativa y aplica la política. Vamos a cambiar a una cuenta corporativa y a intentar lo mismo. Esta vez podemos verlo porque la política lo permite. Mismo contenido y misma acción, pero con una identidad diferente.

Aquí tenemos otro ejemplo de identidad: LayerX controla qué identidad inicia sesión en cualquier herramienta de IA y puede aplicar políticas adaptativas en función de dicha identidad. Así, si ningún usuario ha iniciado sesión y se usa el modo invitado, el software bloquea la acción. Si intentamos iniciar sesión con un correo personal, también se bloquea el acceso. Hemos definido políticas que impiden registrarse con identidades no corporativas e iniciar sesión sin SSO. Y ese es el nivel de detalle sobre la identidad que aporta LayerX, que se aplica a cualquier acción, inicio de sesión o actividad de datos, entre otros.

LayerX también destaca en la seguridad de las extensiones, tanto de navegadores como de IDE. Veamos cómo bloquea una extensión peligrosa: vamos a intentar instalar una extensión de DeepSeek AI. En cuanto hacemos clic en instalar, se bloquea automáticamente. No podrá habilitarla, incluso si accede a la página de gestión de extensiones; LayerX lo impide.

Esto se debe a que LayerX analiza, clasifica y evalúa automáticamente el riesgo de cada extensión y aplica las políticas de seguridad en función del nivel de riesgo, y la identidad del usuario, entre otros parámetros.

Y no es una cuestión de todo o nada; es posible permitir una extensión y restringir dónde se usa. Aquí, la extensión Claude Chrome está instalada y funciona bien. Pero si vamos a Salesforce, se bloquea. Los usuarios pueden tener sus extensiones, pero no pueden acceder a páginas con información confidencial, como un CRM o unidades compartidas en la nube.

A medida que aumenta la autonomía de los agentes de IA, LayerX puede identificar su actividad y aplicarles restricciones. Como ve, hay varias opciones para detectar y responder a la actividad de estos agentes. En este ejemplo, vamos a usar un navegador con IA. Abrimos Perplexity Comet y le indicamos que copie el texto en ChatGPT con su modo agéntico. La IA piensa, interactúa y luego intenta copiar el texto, pero se bloquea.

¿Por qué? Porque LayerX identifica que la acción no la ha iniciado un humano; es un agente de IA. Esto es importante porque un agente que actúa en su nombre se mueve rápido, gestiona datos confidenciales y toma decisiones sin que usted lo vea.

También protegemos al usuario frente a sitios web peligrosos y ataques de phishing mediante un motor de riesgos basado en IA. Para demostrar lo bien que funciona, accederemos a phishtank.net y consultaremos algunos de sus envíos más recientes. Suelen ser sitios nuevos de phishing de día cero que aún no han aparecido en ningún feed conocido. Hacemos clic en uno y LayerX lo escanea y bloquea automáticamente, sin que el usuario tenga que hacer nada.

Como ve, es muy fácil bloquear esos sitios de phishing de día cero con LayerX.

Echemos ahora un vistazo al motor de políticas, porque todo lo visto hasta ahora se puede configurar. Se pueden crear políticas basadas en el sitio web, en la aplicación, en la actividad de los usuarios (ya sea copiar y pegar, cargar o descargar archivos, introducir texto, iniciar sesión, usar prompts de IA, extensiones y mucho más).

Cada evento admite una amplia gama de parámetros y condiciones que se pueden ajustar para crear restricciones que se adaptan al riesgo. Puede aplicarlas a usuarios, grupos o dispositivos específicos. Además, las opciones de aplicación son flexibles; es más que permitir o bloquear. Puede optar por solo monitorizar, avisar a los usuarios con una ventana emergente, aplicar restricciones y permitir que el usuario las omita, añadir una marca de agua, redirigir el tráfico, censurar información o hacer una captura de pantalla. Le apoyamos con el motor de políticas adecuado para su organización.

Cuando se activa una política, se registra aquí, en la sección de alertas. Puede consultar los detalles directamente en la consola de LayerX o enviar los datos a su equipo para que los analicen más a fondo.

LayerX ofrece visibilidad completa de las interacciones entre la IA y la web. Permite ver todas las aplicaciones de IA, tanto en web como en local; todas las cuentas usadas para iniciar sesión, ya sean corporativas o personales; todas las conversaciones con la IA, incluidas las prompts y las respuestas; los archivos compartidos, y qué datos confidenciales contenían; e información sobre las extensiones y eventos del navegador y el IDE. Abarca todas las interacciones web y SaaS, ya sean aplicaciones con IA o de cualquier otro tipo. Por eso, LayerX es más que una solución puntual; es una plataforma de seguridad horizontal para proteger la actividad de IA, web y SaaS en toda la organización.

¿Y cómo se implementa realmente LayerX? De dos formas: mediante una extensión de navegador o un agente local. La extensión funciona en cualquier navegador, tanto en modo incógnito como privado, y en navegadores basados en IA, como ChatGPT Atlas y Perplexity Comet. El agente de escritorio cubre las aplicaciones de IA locales, los IDE y las plataformas de agentes integradas en el dispositivo. Como es ligero, no hay fricción ni problemas de rendimiento, ventanas emergentes ni nada que ralentice al usuario.

Esta ha sido solo una pequeña muestra. LayerX incluye control de uso de IA, seguridad SaaS, DLP, seguridad del navegador, BYOD, prevención de extensiones maliciosas, navegación segura y mucho más.

Pero sabemos que cada organización es diferente. Si quiere ver cómo LayerX resuelve su caso de uso específico, visite layerxsecurity.com y programe una demostración, o escanee el código QR y nos pondremos en contacto con usted.

Gracias por su atención. Hagamos que la seguridad impulse su negocio. Gracias.