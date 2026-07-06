Demovideo zu Akamai Workforce Protector (zuvor LayerX)

Hallo. Sehen wir uns kurz an, wie LayerX Unternehmen hilft, im Zeitalter der KI sicher zu bleiben, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

LayerX ist eine Sicherheitsplattform, die Sicherheitsteams volle Transparenz und Kontrolle über KI-Interaktionen zwischen Browsern, Desktop-Apps, IDEs, Agenten auf Geräten und Browsererweiterungen bietet, ohne Ihre Netzwerkarchitektur zu beeinflussen oder Nutzer auszubremsen.

Leider gibt es ein Problem, das heutzutage überall auftritt: Nutzer fügen Daten in KI-Tools wie ChatGPT, Copilot oder Gemini ein und wissen oft nicht, dass es sich dabei um vertrauliche Informationen wie personenbezogene Daten, Kundendaten oder Finanzdaten handelt. Die meisten Unternehmen haben hier absolut keinen Einblick, geschweige denn Kontrolle darüber.

Hier haben wir zum Beispiel in LayerX eine Richtlinie festgelegt, damit Sozialversicherungsnummern nicht in generative KI-Tools eingefügt werden. Sehen Sie:

Wir fügen fiktive Kundendaten mit Sozialversicherungsnummer in ChatGPT ein. Der sensible Teil wird automatisch zensiert. Wir erhalten eine Warnung und nichts Riskantes kommt durch. Wir können das Tool immer noch verwenden, aber mit mehr Sicherheit. Und das ist die Grundidee: LayerX schützt vertrauliche Daten, ohne die Produktivität einzuschränken.

Das gilt auch für Datei-Uploads. Hier sind wir in Claude und versuchen, eine Datei mit Quellcode hochzuladen. LayerX erkennt den Inhalt sofort als Quellcode und blockiert den Upload nach der von uns festgelegten Richtlinie.

Sie können diese Art der Kontrolle auf jede Website, jede Aktion, Uploads, Downloads, Kopieren, Einfügen, über den Browser oder auf Desktop-Apps anwenden. Alles ist richtliniengesteuert.

LayerX kann auch den Zugriff auf nicht gewünschte KI-Tools blockieren. In diesem Beispiel werden wir versuchen, auf DeepSeek zuzugreifen. Da es sich jedoch um kein zugelassenes Tool handelt, leitet uns LayerX automatisch zu einem zugelassenen Tool weiter (in diesem Fall ChatGPT). Keine Shadow-KI, keine Problemumgehungen. Nur Mitarbeiter, die mit Ihren geprüften Tools arbeiten.

Kommen wir zur Identität. Denn wer der Nutzer ist, ist für die KI-Sicherheit von großer Bedeutung. Das bestimmt, ob sie ein kostenloses oder ein Geschäftskonto haben, wie lange Daten aufbewahrt werden, ob die Daten für Modellschulungen verwendet werden und ob die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens überhaupt gelten.

LayerX kann Kontrollen auf Grundlage der Identität durchsetzen: Unternehmens- und Privatkonten, Nutzergruppen, Rollen, Anmeldekontext. All das.

Und das sieht so aus. In diesem Beispiel haben wir zwei Konten: ein persönliches Gmail- und ein Unternehmenskonto. Und wir werden mit beiden die gleiche Aktion versuchen. Es ist dasselbe Tool und es ist derselbe Inhalt, nur eine andere Identität.

Wenn wir etwas mit einem privaten Konto in Gemini einfügen wollen, geht das nicht. LayerX erkennt, dass es kein Unternehmenskonto ist, und wendet die Richtlinie an. Jetzt wechseln wir zu einem Unternehmenskonto und versuchen es erneut. Dieses Mal geht es, weil die Richtlinie es zulässt. Auch hier handelt es sich um denselben Inhalt und dieselbe Aktion. Der einzige Unterschied ist die Identität.

Und hier ein weiteres Beispiel für Identität in Aktion. LayerX kontrolliert, welche Identität bei einem KI-Tool angemeldet ist, und kann auf dieser Grundlage adaptive Richtlinien durchsetzen. Wenn zum Beispiel im Gastmodus überhaupt kein Nutzer angemeldet ist, wird die Aktion einfach blockiert. Wollen wir uns dann mit einer privaten E-Mail anmelden, wird das blockiert. Wir haben Richtlinien festgelegt, um Personen außerhalb des Unternehmens und Anmeldungen ohne SSO zu blockieren.

Das ist die granulare Identitätskontrolle, die LayerX bietet. Sie gilt für alle Nutzeraktionen: Anmeldungen, Datenaktivitäten und mehr.

Ein weiterer Bereich, in dem LayerX glänzt, ist Sicherheit für Erweiterungen, sowohl bei Browsererweiterungen als auch bei IDE-Erweiterungen. Hier ein Beispiel, wie eine riskante Erweiterung blockiert wird.

Wir versuchen hier, eine DeepSeek-AI-Erweiterung zu installieren. Sobald wir auf Installieren klicken, wird das automatisch blockiert. Selbst in den Einstellungen des Browsers können Sie sie nicht aktivieren. LayerX verhindert es.

Das liegt daran, dass LayerX das Risiko jeder Erweiterung automatisch analysiert, kategorisiert, bewertet und Sicherheitsrichtlinien auf Basis von Risikostufe, Nutzeridentität und vielen anderen Parametern anwendet. Das ist nicht absolut. Auch bei zugelassenen Erweiterungen können wir die Nutzung einschränken.

Hier ist die Cloud Chrome-Erweiterung installiert und funktioniert einwandfrei. Aber wenn wir Salesforce öffnen, wird sie blockiert. Erweiterungen sind also möglich, haben aber keinen Zugriff auf Seiten mit vertraulichen Informationen wie Ihr CRM oder freigegebene Cloudlaufwerke.

Nachdem KI-Agenten immer autonomer werden, kann LayerX Agentenaktivitäten erkennen und Grenzen setzen. Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, um Agentenaktivitäten zu erkennen und darauf zu reagieren.

In diesem Beispiel verwenden wir einen KI-Browser. Wir öffnen Perplexity Comet und weisen ihn an, über den Agentenmodus Text in ChatGPT zu kopieren. Die KI arbeitet und versucht dann, den Text zu kopieren, aber er wird blockiert.

Warum? Weil LayerX festgestellt hat, dass kein Mensch die Aktion initiiert, sondern ein KI-Agent. Und das ist wichtig, denn ein KI-Agent, der in Ihrem Namen handelt, kann schnell und ohne Ihr Wissen sensible Daten bearbeiten und Entscheidungen treffen.

Wir schützen Nutzer auch vor riskanten Websites und Phishing-Angriffen mit einer integrierten KI-basierten Risiko-Engine. Um das zu demonstrieren, gehen wir zu phishtank.net und rufen ein paar neue Beiträge auf. Dabei handelt es sich um brandneue Zero-Day-Phishing-Websites, die noch in keinem bekannten Feed aufgetaucht sind. Wenn wir auf eine klicken, scannt und blockiert LayerX automatisch. Der Nutzer muss nichts tun.

Sie sehen also, dass es wirklich ganz einfach ist, diese Zero-Day-Phishing-Sites direkt über LayerX zu blockieren.

Sehen wir uns nun kurz die Richtlinien-Engine an, denn alles, was Sie bisher gesehen haben, ist konfigurierbar. Sie können Richtlinien nach Website, Anwendung und Nutzeraktivität erstellen, egal ob Kopieren/Einfügen, Datei-Upload, Datei-Download, Texteingabe, Anmeldeereignisse, KI-Prompts, Erweiterungen und vieles mehr.

Jedes Ereignis unterstützt zahlreiche Parameter und Bedingungen, die Sie anpassen können, um intelligente, risikoadaptive Grenzen zu bestimmen. Diese können für bestimmte Nutzer, Gruppen oder Geräte gelten.

Die Durchsetzungsoptionen sind flexibel. Es geht nicht nur um zulassen oder blockieren. Sie können auch nur überwachen. Sie können Nutzer mit einer Pop-up-Meldung warnen. Sie können Einschränkungen auch mit oder ohne Umgehungsmöglichkeiten für den Benutzer festlegen. Sie können ein Wasserzeichen einfügen. Sie können Traffic umleiten. Sie können Informationen zensieren. Und Sie können einen Screenshot machen. Alles, was Ihrem Unternehmen hilft, wird von der Richtlinien-Engine unterstützt.

Wenn eine Richtlinie ausgelöst wird, wird das direkt hier im Warnungsbereich protokolliert. Sie können sich die Details direkt in der LayerX-Konsole ansehen oder alles zur weiteren Analyse direkt an Ihr Team senden.

LayerX bietet Ihnen einen Überblick über alle KI- und Webinteraktionen. Sie sehen jede KI-Anwendung, Web und Desktop, jedes Konto, mit dem Sie sich angemeldet haben, geschäftlich oder privat, vollständige KI-Konversationen mit Prompts und Antworten, welche Dateien geteilt wurden und welche sensiblen Daten enthalten waren, Details zu Browser- und IDE-Erweiterungen sowie Ereignissen. Es deckt alle Web- und SaaS-Interaktionen ab – nicht nur KI-Apps, sondern jede Anwendung.

LayerX ist also keine Punktlösung. Es ist eine horizontale Sicherheitsplattform zur umfassenden Absicherung von KI-, Web- und SaaS-Aktivitäten.

Wie wird LayerX also tatsächlich bereitgestellt? Es gibt zwei Möglichkeiten: als Browsererweiterung oder Desktop-Agent.

Die Erweiterung funktioniert in jedem Browser, einschließlich Inkognito- und Privatmodus, sowie in KI-Browsern wie ChatGPT Atlas und Perplexity Comet. Der Desktop-Agent umfasst lokale KI-Apps, IDEs und Agentenplattformen auf dem Gerät. Durch die geringe Systembelastung gibt es keine Reibung, Performanceeinbußen, Pop-ups oder sonstige Hindernisse.

Das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack. LayerX umfasst KI-Nutzungskontrolle, SaaS-Sicherheit, DLP, Browsersicherheit, BYOD, Schutz vor schädlichen Erweiterungen, Sicherheit beim Surfen und mehr.

Doch jedes Unternehmen ist anders, und das verstehen wir. Wenn Sie wissen wollen, wie LayerX Ihren speziellen Anwendungsfall löst, besuchen Sie layerxsecurity.com und vereinbaren Sie eine Demo oder scannen Sie den QR-Code und wir melden uns bei Ihnen.

Danke fürs Zuschauen. Gemeinsam machen wir Sicherheit zur Stärke Ihres Unternehmens. Vielen Dank.