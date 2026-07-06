Vídeo de demonstração do Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX)

Olá! Vamos ver como o LayerX ajuda a proteger as organizações na era da IA sem atrapalhar a produtividade.

Com o LayerX, as equipes de segurança têm total visibilidade e controle das interações de IA em navegadores, aplicações de desktop, IDEs, agentes no dispositivo e extensões de navegador, tudo sem afetar sua arquitetura de rede ou atrasar ninguém.

Agora, há um problema que está acontecendo em todos os lugares atualmente. Usuários estão colando dados em ferramentas de IA como ChatGPT, Copilot ou Gemini, muitas vezes sem perceber que eles incluem informações confidenciais, como PII, registros de clientes ou dados financeiros. E a maioria das organizações não tem absolutamente nenhuma visibilidade disso, muito menos qualquer controle sobre isso.

Então, como exemplo, definimos uma política no LayerX que impede que números de CPF sejam colados em ferramentas de GenAI. E veja o que acontece.

Estamos colando dados falsos de clientes com um número de CPF no ChatGPT. A parte confidencial é automaticamente editada. Recebemos um alerta e nada arriscado passa. Ainda podemos usar a ferramenta, mas ela só funciona de uma forma segura. E essa é a ideia central. O LayerX evita que dados confidenciais vazem e também mantém as pessoas produtivas.

E a mesma ideia também se aplica aos uploads de arquivos. Estamos no Claude, tentando fazer o upload de um arquivo com o código-fonte nele. O LayerX identifica imediatamente o conteúdo como código-fonte e bloqueia o upload com base na política que definimos.

Você pode aplicar esse tipo de controle a qualquer site, qualquer ação, uploads, downloads, copiar, colar, por meio do navegador ou em aplicativos de desktop. Tudo é orientado por políticas.

E o LayerX também pode bloquear o acesso às ferramentas de IA fora da lista de aprovadas. Neste exemplo, vamos tentar acessar o DeepSeek. Mas, como não é uma ferramenta permitida, o LayerX nos redireciona automaticamente para uma ferramenta aprovada. Nesse caso, ChatGPT. Sem inteligência artificial oculta, sem soluções alternativas, apenas funcionários trabalhando com as ferramentas que você realmente aprovou.

Agora, vamos falar de identidade. Porque quem é o usuário é muito importante na segurança da IA. Ele determina se eles estão em uma conta gratuita ou comercial, por quanto tempo os dados são retidos, se os dados são usados para treinamento de modelos e se as políticas de segurança corporativa se aplicam.

O LayerX pode impor controles com base na identidade. Contas corporativas versus pessoais, grupos de usuários, funções, contexto de login. Tudo isso.

E aqui está o que parece. Neste exemplo, temos duas contas. Um Gmail pessoal e uma conta corporativa. E vamos tentar a mesma ação com cada um. É a mesma ferramenta e o mesmo conteúdo, apenas uma identidade diferente.

Estamos tentando colar conteúdo no Gemini usando uma conta pessoal e ele foi bloqueado. O LayerX vê que não é uma conta corporativa e aplica a política. Agora vamos mudar para uma conta corporativa e tentar a mesma coisa. Desta vez, é aprovado porque a política permite. Novamente, é o mesmo conteúdo e a mesma ação. A única coisa que mudou foi a identidade.

E aqui está outro exemplo de identidade em ação. A LayerX tem controle sobre qual identidade está conectada a qualquer ferramenta de IA e pode aplicar políticas adaptativas com base nisso. Então, por exemplo, se não houver nenhum usuário logado, em outras palavras, no modo convidado, a ação é simplesmente bloqueada. E então, se tentarmos fazer login com um e-mail pessoal, obteremos a mesma coisa, bloqueada. Definimos políticas que impedem logins de identidades não corporativas e logins sem SSO.

E esse é o reconhecimento granular de identidade que o LayerX traz e se aplica a qualquer ação do usuário, logins, atividade de dados e muito mais.

Agora, outra área em que o LayerX realmente brilha é a segurança de extensões, tanto extensões de navegador quanto extensões de IDE. Então, vamos ver um exemplo de como ele realmente bloqueia uma extensão arriscada.

Então, aqui vamos tentar instalar uma extensão de IA do DeepSeek. No momento em que clicamos em instalar, ela é bloqueada automaticamente. Mesmo se você acessar a página de gerenciamento de extensões do navegador, não poderá ativá-la. O LayerX evita isso.

Isso porque o LayerX analisa, categoriza e avalia automaticamente o risco de cada extensão e aplica políticas de segurança com base no nível de risco, na identidade do usuário e em muitos outros parâmetros. E não é tudo ou nada. Podemos permitir uma extensão e, ao mesmo tempo, restringir onde ela pode operar.

Aqui, a extensão Cloud Chrome está instalada e funcionando bem. Mas quando navegamos até o Salesforce, ele é bloqueado. Assim, os usuários podem ter suas extensões, eles simplesmente não conseguem acessar páginas com informações confidenciais, como seu CRM ou unidades de nuvem compartilhadas.

Agora, à medida que os agentes de IA se tornam mais autônomos, o LayerX pode identificar a atividade do agente e aplicar barreiras a ela. Como você pode ver, existem várias opções para detectar e responder à atividade do agente.

Neste exemplo, vamos usar um navegador de IA. Abrimos o Perplexity Comet e o instruímos a copiar texto para o ChatGPT usando seu modo agente. A IA pensa, interage e depois tenta copiar o texto, mas ele está bloqueado.

Por quê? Porque o LayerX identificou que não é um humano iniciando a ação. É um agente de IA. E isso é importante porque um agente de IA agindo em seu nome pode se mover rapidamente, acessar dados confidenciais e tomar decisões sem que você veja isso acontecer.

Também protegemos os usuários de sites arriscados e ataques de phishing com um mecanismo de risco integrado baseado em IA. Para mostrar como funciona, acessaremos phishtank.net e abriremos alguns de seus últimos envios. Normalmente, esses são novos sites de phishing de dia zero que ainda não apareceram em nenhum feed conhecido. Clicamos em um e o LayerX o verifica e bloqueia automaticamente. Nenhuma ação do usuário é necessária.

Então, você pode ver que é realmente muito fácil bloquear esses sites de phishing de dia zero diretamente do LayerX.

Agora, vamos dar uma olhada rápida no mecanismo de políticas, porque tudo o que você viu até agora é configurável. Você pode criar políticas com base no site, na aplicação, na atividade do usuário, seja copiar e colar, carregar arquivos, baixar arquivos, inserir texto, eventos de login, solicitações de IA, extensões e muito mais.

Cada evento suporta uma ampla variedade de parâmetros e condições que você pode ajustar para criar grades de proteção inteligentes e adaptáveis a riscos. Você pode segmentar usuários, grupos ou dispositivos específicos. E as opções de fiscalização são flexíveis. Não é só permitir ou bloquear. Você pode só monitorar. Você pode avisar os usuários com um pop-up. Ou você pode restringir com ou sem a capacidade de o usuário ignorar. Você pode adicionar uma marca d'água. Você pode redirecionar o tráfego. Você pode editar informações. E você pode fazer uma captura de tela. O que quer que faça sentido para sua organização, nós o apoiamos com o mecanismo de políticas.

E quando uma política é acionada, ela é registrada aqui mesmo na seção de alertas. Você pode se aprofundar nos detalhes diretamente no console do LayerX ou enviar tudo diretamente para sua costura para uma análise mais aprofundada.

O LayerX oferece visibilidade total de todas as interações da IA e da web. Você pode ver todas as aplicações de IA, web e desktop, todas as contas usadas para fazer login, corporativas ou pessoais, conversas completas de IA, incluindo solicitações e respostas, quais arquivos foram compartilhados e quais dados confidenciais estavam neles, detalhes sobre extensões e eventos do navegador e do IDE. Ele abrange todas as interações web e SaaS e não apenas aplicações de IA, mas qualquer aplicativo.

É isso que torna o LayerX mais do que uma solução pontual. É uma plataforma de segurança horizontal para proteger as atividades de IA, web e SaaS em todos os setores.

Então, como o LayerX realmente é implantado? Bem, há duas opções: uma extensão do navegador ou um agente de desktop.

A extensão funciona em qualquer navegador, incluindo o modo anônimo e privado, bem como em navegadores de IA, como ChatGPT Atlas e Perplexity Comet. O agente de desktop abrange aplicativos de IA locais, IDEs e plataformas de agentes no dispositivo. E por ser leve, não há atritos, impactos no desempenho, pop-ups, nada que atrase as pessoas.

Então, foi só uma pequena amostra. O LayerX abrange controle de uso de IA, segurança SaaS, DLP, segurança do navegador, BYOD, prevenção de extensões maliciosas, navegação segura e muito mais.

Mas cada organização é diferente, e nós entendemos isso. Então, se você quiser ver como o LayerX resolve seu caso de uso específico, acesse layerxsecurity.com e agende uma demonstração ou escaneie o código QR e entraremos em contato.

Com isso, obrigado por assistir e vamos fazer com que a segurança funcione para sua empresa, não contra ela. Obrigado.