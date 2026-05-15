|지역
|슬러그
|상태
|조지아주 애틀랜타
|us-southeast
|전체
|일리노이주 시카고
|us-ord
|전체
|텍사스주 댈러스
|us-central
|전체
|캘리포니아주 프리몬트
|us-west
|전체
|캘리포니아주 로스앤젤레스
|us-lax
|전체
|플로리다주 마이애미
|us-mia
|전체
|뉴저지주 뉴어크
|us-east
|전체
|워싱턴주 시애틀
|us-sea
|전체
|워싱턴 D.C.
|us-iad
|전체
|캐나다 토론토
|ca-central
|전체
북미
유럽
|지역
|슬러그
|상태
|스웨덴 스톡홀름
|se-sto
|전체
|네덜란드 암스테르담
|nl-ams
|전체
|이탈리아 밀라노
|it-mil
|전체
|영국 런던
|eu-west
|제한
|영국 런던 확장
|gb-lon
|전체
|프랑스 파리
|fr-par
|전체
|스페인 마드리드
|es-mad
|제한
|독일 프랑크푸르트
|eu-central
|전체
|독일 프랑크푸르트 확장
|de-fra-2
|전체
아시아
|지역
|슬러그
|상태
|싱가포르
|ap-south
|전체
|싱가포르 확장
|sg-sin-2
|전체
|일본 오사카
|jp-osa
|전체
|일본 도쿄
|ap-northeast
|전체
|일본 도쿄 확장
|jp-tyo-3
|전체
|인도 첸나이
|in-maa
|전체
|인도 뭄바이
|ap-west
|전체
|인도 뭄바이 확장
|in-bom-2
|전체
|인도네시아 자카르타
|id-cgk
|전체
남아메리카
|지역
|슬러그
|상태
|브라질 상파울루
|br-gru
|전체
오세아니아
|지역
|슬러그
|상태
|호주 멜버른
|au-mel
|제한
|호주 시드니
|ap-southeast
|전체
마지막 업데이트 날짜
2025년 1월 21일
인도네시아 자카르타(id-cgk)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2025년 1월 21일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.
2024년 8월 16일
영국 런던(eu-west)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2024년 8월 16일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.
2024년 2월 1일
워싱턴 D.C.(IAD)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2024년 2월 01일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.