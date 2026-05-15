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지역 가용성

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전체 배포 가능

모든 사용자는 이 지역에서 리소스를 생성할 수 있습니다.

제한적 배포 가능

이 지역은 사용 가능한 용량이 제한적일 수 있습니다.

계획된 배포 가능

이 지역에서는 컴퓨팅 서비스를 제공할 예정입니다.

북미

지역 슬러그 상태
조지아주 애틀랜타 us-southeast 전체
일리노이주 시카고 us-ord 전체
텍사스주 댈러스 us-central 전체
캘리포니아주 프리몬트 us-west 전체
캘리포니아주 로스앤젤레스 us-lax 전체
플로리다주 마이애미 us-mia 전체
뉴저지주 뉴어크 us-east 전체
워싱턴주 시애틀 us-sea 전체
워싱턴 D.C. us-iad 전체
캐나다 토론토 ca-central 전체

유럽

지역 슬러그 상태
스웨덴 스톡홀름 se-sto 전체
네덜란드 암스테르담 nl-ams 전체
이탈리아 밀라노 it-mil 전체
영국 런던 eu-west 제한
영국 런던 확장 gb-lon 전체
프랑스 파리 fr-par 전체
스페인 마드리드 es-mad 제한
독일 프랑크푸르트 eu-central 전체
독일 프랑크푸르트 확장 de-fra-2 전체

아시아

지역 슬러그 상태
싱가포르 ap-south 전체
싱가포르 확장 sg-sin-2 전체
일본 오사카 jp-osa 전체
일본 도쿄 ap-northeast 전체
일본 도쿄 확장 jp-tyo-3 전체
인도 첸나이 in-maa 전체
인도 뭄바이 ap-west 전체
인도 뭄바이 확장 in-bom-2 전체
인도네시아 자카르타 id-cgk 전체

남아메리카

지역 슬러그 상태
브라질 상파울루 br-gru 전체

오세아니아

지역 슬러그 상태
호주 멜버른 au-mel 제한
호주 시드니 ap-southeast 전체

마지막 업데이트 날짜

2025년 1월 21일
인도네시아 자카르타(id-cgk)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2025년 1월 21일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.

 

2024년 8월 16일
영국 런던(eu-west)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2024년 8월 16일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.

 

2024년 2월 1일
워싱턴 D.C.(IAD)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2024년 2월 01일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.

제품 가용성

지역을 선택할 때는 기능 및 서비스 가용성을 확인해야 합니다. 제품 가용성에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하세요.

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