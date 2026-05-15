2025년 1월 21일

인도네시아 자카르타(id-cgk)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2025년 1월 21일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.

2024년 8월 16일

영국 런던(eu-west)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2024년 8월 16일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.

2024년 2월 1일

워싱턴 D.C.(IAD)에서 신규 고객의 신규 리소스 생성을 중단했습니다. 2024년 2월 01일 이전에 기존 리소스를 보유한 고객은 이 지역에 계속해서 리소스를 배포할 수 있습니다.