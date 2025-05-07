Akamai 携手 FPT 助力客户构建并支持云原生应用程序

Akamai Technologies（纳斯达克股票代码：AKAM）是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。该公司今天宣布与全球 IT 服务领军企业 FPT 建立了新的合作伙伴关系。作为 Akamai 合作伙伴计划中新晋的全球系统集成商，FPT 将与 Akamai 开展密切合作，帮助客户在 Akamai Cloud 上构建、部署和优化分布式云应用程序。

FPT Corporation 的 FPT Software 高级执行副总裁兼 FPT Software 美洲公司首席执行官 Phuong Dang 表示：“我们很高兴能够加入 Akamai 合作伙伴计划。此次合作将 FPT 在云迁移、AI 及自动化领域的深厚底蕴与丰富经验，与 Akamai 功能强大的平台深度整合，从而为双方的客户创造更大的价值。我们致力于携手赋能企业，让他们无论处于云旅程的哪个阶段，都能在高性能、高扩展性的平台上顺畅运行现代云原生应用程序。”

Akamai 与 FPT 之间的合作旨在为企业赋能，让他们能够充分利用那些专为规模化运营而设计并且更贴近用户及设备的云解决方案。本次合作融合了 FPT 庞大的专业团队与在云咨询、DevOps 和 SecOps 方面的成熟功能，以及 Akamai 计算平台的强大性能及成本效益，将助力企业优化多云及分布式环境。

Akamai 全球销售与服务部执行副总裁 Paul Joseph 表示：“从打造云原生应用程序到多云环境治理，再到把 AI 推理推向全球，FPT 为我们的客户带来了他们梦寐以求的核心专业实力。在许多我们共同服务的行业中，FPT 已然是深受客户信赖的合作伙伴。如今，他们正助力这些客户利用 Akamai Cloud 在全球范围内实现更智能、更快速、更高效的计算体验。”

在 2025 年拉斯维加斯举办的 NAB 展会上，FPT 和 Akamai 联合展示了 AI 如何通过将媒体存档转化为可变现资产来发掘新的商业价值。以体育媒体应用场景为例，此次演示展示了 Akamai Cloud 上运行的 AI 驱动索引功能，它能对存档内容进行精准分析和标记。通过自动检测运动员、动作及关键时刻，该系统能够生成丰富的元数据，从而提升内容的曝光度及观众参与度。体育娱乐运营商、流媒体服务平台及新闻机构可以利用超高速搜索和检索功能，为体育迷提供近乎即时的精彩集锦访问体验。这些能力可广泛应用于众多应用场景和行业，展示了企业如何利用存档媒体开辟新的营收渠道。

FPT 的全球化足迹日益深广，业务遍及 30 个国家或地区，其中在美洲地区设有 16 个分支机构。自 2008 年进驻该地区以来，FPT 的业务规模显著扩大，目前雇佣了超过 1,000 名专业人员。2024 年，该公司的全球 IT 服务收入同比增长 27.4%，占 FPT 总技术收入的 79%，并贡献了 91% 的税前利润。美洲市场在此增长中发挥了关键作用，贡献了超过 24% 的全球 IT 服务收入，并斩获了一笔价值 2.25 亿美元的里程碑式大单。2025 年，FPT 的发展延续了这一良好势头。第一季度业绩表现亮眼，收入增长 13.9%，税前收入同比增长 19.4%。技术板块继续发挥关键增长引擎的作用，实现了 15.3% 的同比增长，这主要得益于全球 IT 服务收入 17% 的强劲增长。

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FPT 简介

总部位于越南的 FPT Corporation (FPT) 是一家全球领先的技术和 IT 服务提供商，其业务涵盖三大核心领域：技术、电信和教育。三十多年来，FPT 一直努力为全球数百万的个人用户及数万家企业交付卓有成效的解决方案。该集团致力于提升越南在全球科技版图中的地位，并为全球企业交付世界级解决方案，重点聚焦以下五大战略领域：人工智能、汽车、半导体、数字化转型及绿色转型。2024 年，FPT 总收入达到 24.7 亿美元，核心业务的员工总数超过 54,000 人。如需详细了解 FPT 的全球 IT 服务，请访问 https://fptsoftware.com/。