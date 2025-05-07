Akamai und FPT arbeiten zusammen, um Kunden beim Erstellen und Support von cloudnativen Anwendungen zu unterstützen.

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt, gab heute eine neue Partnerschaft mit dem führenden globalen IT-Service-Anbieter FPT bekannt. Als neu ernannter globaler Systemintegrator im Akamai-Partnerprogramm arbeitet FPT eng mit Akamai zusammen, um Kunden bei der Erstellung, Bereitstellung und Optimierung verteilter Cloudanwendungen in der Akamai Cloud zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, dem Akamai-Partnerprogramm beitreten zu können“, sagte Phuong Dang, Senior Executive Vice President von FPT Software und Chief Executive Officer von FPT Software Americas, FPT Corporation. „Dank dieser Zusammenarbeit können wir das umfassende Wissen und die Erfahrung von FPT in den Bereichen Cloudmigration, KI und Automatisierung mit der leistungsstarken Plattform von Akamai kombinieren, um sowohl für FPT- als auch für Akamai-Kunden einen Mehrwert zu bieten. Gemeinsam wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, moderne, cloudnative Anwendungen auf einer Plattform auszuführen, die auf Performance und Skalierbarkeit ausgelegt ist – unabhängig vom Stand der Cloudtransformation des Kunden.“

Die Zusammenarbeit zwischen Akamai und FPT soll Unternehmen dabei unterstützen, Cloudlösungen optimal zu nutzen, die skalierbar, näher an Nutzern und Geräten eingesetzt werden können. Durch die Kombination der großen Belegschaft von FPT und der bewährten Funktionen bei Cloud-Beratung, DevOps und SecOps mit der zuverlässigen Performance und Kosteneffizienz der Computing-Plattform von Akamai unterstützt die Partnerschaft Unternehmen bei der Optimierung von Multi-Cloud- und verteilten Umgebungen.

„FPT bringt die Art von praktischem Know-how ein, die unsere Kunden benötigen – ob es um die Erstellung cloudnativer Anwendungen, die Verwaltung von Multi-Cloud-Umgebungen oder die Erschließung von KI-Inferenzen auf der ganzen Welt geht“, so Paul Joseph, Executive Vice President, Global Sales and Services, Akamai. „Sie haben bereits das Vertrauen der Kunden in vielen der Branchen, die wir bedienen, gewonnen, und jetzt ermöglichen sie es denselben Kunden, die Akamai Cloud zu nutzen, um weltweit intelligenteres, schnelleres und effizienteres Computing zu betreiben.“

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas haben FPT und Akamai gemeinsam demonstriert, wie KI neuen Mehrwert aus Medienarchiven erschließen kann, indem sie diese in monetarisierbare Assets umwandeln. In einem Anwendungsfall für Sportmedien wurde in der Präsentation eine KI-basierte Indizierung vorgestellt, die in der Akamai Cloud ausgeführt wird und archivierte Inhalte präzise analysieren und kennzeichnen kann. Das System generiert durch die automatische Erkennung von Spielern, Aktionen und wichtigen Momenten umfangreiche Metadaten, die die Auffindbarkeit von Inhalten und die Zuschauerinteraktion erheblich verbessern. Betreiber für Sportunterhaltung, Streaming-Dienste und Nachrichtenunternehmen können Fans durch ultraschnelle Such- und Abruffunktionen nahezu sofortigen Zugriff auf Highlights bieten. Die Funktionen können auf eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Branchen angewendet werden und zeigen, wie Unternehmen mithilfe von archivierten Medien neue Einnahmequellen erschließen können.

FPT hat eine starke globale Präsenz und ist in 30 Ländern tätig, darunter 16 Standorte in ganz Amerika. Seit dem Eintritt in die Region im Jahr 2008 hat FPT seine Präsenz deutlich ausgebaut und beschäftigt mittlerweile mehr als 1.000 Fachkräfte. Im Jahr 2024 erzielten die globalen IT-Dienstleistungen des Unternehmens einen Umsatzanstieg von 27,4 % gegenüber dem Vorjahr und trugen mit 79 % zum Gesamtumsatz von FPT im Technologiebereich und 91 % zum Gewinn vor Steuern bei. Die Region Amerika spielte eine Schlüsselrolle bei diesem Wachstum, indem sie mehr als 24 % des weltweiten Umsatzes im Bereich IT-Dienstleistungen erwirtschaftete und einen historischen Vertrag im Wert von 225 Millionen US-Dollar abschließen konnte. Aufbauend auf dieser Dynamik meldete FPT solide Ergebnisse für das erste Quartal 2025, wobei die Umsatzerlöse um 13,9 % und der Gewinn vor Steuern um 19,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Der Technologiesektor bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber und verzeichnete ein Wachstum von 15,3 % gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch einen Umsatzanstieg von 17 % bei globalen IT-Dienstleistungen.

Wenn Sie weitere Informationen zum Partner-Ökosystem von Akamai haben oder wie andere führende Technologieunternehmen Partner von Akamai werden möchten, besuchen Sie das Akamai Technology Partner-Programm.

Weitere Informationen zu den Cloud-Computing-Diensten von Akamai finden Sie unter akamai.com.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam und ist in drei Kernsektoren tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. Über mehr als drei Jahrzehnte hinweg hat FPT Millionen von Einzelpersonen und Zehntausenden von Unternehmen weltweit wirkungsvolle Lösungen bereitgestellt. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, die Position Vietnams auf der globalen Technologiekarte zu verbessern und erstklassige Lösungen für globale Unternehmen bereitzustellen. Dabei konzentriert es sich auf fünf strategische Bereiche: Künstliche Intelligenz, Automobile, Halbleiter, digitale Transformation und Grüne Transformation. Im Jahr 2024 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und beschäftigte über 54.000 Mitarbeiter in seinen Kerngeschäften. Weitere Informationen zu den globalen IT-Dienstleistungen von FPT finden Sie unter https://fptsoftware.com/.