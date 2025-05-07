Akamai e FPT fazem parceria para ajudar os clientes a criar e oferecer suporte a aplicativos nativos da nuvem

A Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege os negócios online, anunciou hoje uma nova parceria com a líder global de serviços de TI FPT. Como integradora de sistemas global recém-nomeada no Programa de parceria da Akamai, a FPT colaborará estreitamente com a Akamai para ajudar os clientes a criar, implementar e otimizar aplicações em nuvem distribuídas na Akamai Cloud.

"Estamos muito felizes em participar do Programa de parceria da Akamai", disse Phuong Dang, vice-presidente executivo sênior da FPT Software e diretor executivo da FPT Software Americas", FPT Corporation. "Essa colaboração nos permite combinar o profundo conhecimento e a experiência da FPT em migração para a nuvem, IA e automação com a poderosa plataforma da Akamai para oferecer maior valor aos clientes da FPT e da Akamai. Juntos, nosso objetivo é capacitar as empresas a executar aplicativos modernos e nativos da nuvem em uma plataforma criada para desempenho e escala, independentemente do estágio do cliente em sua jornada na nuvem."

A colaboração entre a Akamai e a FPT visa capacitar as organizações para aproveitarem ao máximo as soluções em nuvem projetadas para operar em escala, mais próximas dos usuários e dos dispositivos. Ao combinar a vasta força de trabalho da FPT e suas capacidades comprovadas em consultoria em nuvem, DevOps e SecOps com o desempenho robusto e a eficiência de custos da plataforma de computação da Akamai, a parceria apoia as empresas na otimização de ambientes multinuvem e distribuídos.

"A FPT traz o tipo de experiência prática de que nossos clientes precisam, seja criando aplicações nativas da nuvem, gerenciando ambientes multinuvem ou desbloqueando inferência de IA em todo o mundo", disse Paul Joseph, vice-presidente executivo de vendas e serviços globais da Akamai. "Eles já conquistaram a confiança dos clientes em muitos dos setores que atendemos e agora estão permitindo que esses mesmos clientes usem a Akamai Cloud para gerar computação mais inteligente, rápida e eficiente em todo o mundo."

Na NAB Show 2025, em Las Vegas, a FPT e a Akamai demonstraram conjuntamente como a IA pode revelar um novo valor dos arquivos de mídia, transformando-os em ativos monetizáveis. Em um caso de uso de mídia esportiva, a demonstração apresentou uma indexação baseada em IA executada na Akamai Cloud, capaz de analisar e marcar conteúdo arquivado com precisão. Ao detectar automaticamente jogadores, ações e momentos importantes, o sistema gera metadados ricos que melhoram a descoberta de conteúdo e o envolvimento do espectador. Operadoras de entretenimento esportivo, serviços de streaming e organizações de notícias podem oferecer aos fãs acesso quase instantâneo aos destaques por meio de funções de pesquisa e recuperação ultrarrápidas. Os recursos podem ser aplicados em uma série de casos de uso e setores, mostrando como as organizações podem criar novas fontes de receita usando mídia arquivada.

A FPT tem uma forte presença global, operando em 30 países, incluindo 16 locais nas Américas. Desde que entrou na região em 2008, a FPT tem crescido significativamente, empregando agora mais de 1.000 profissionais. Em 2024, os serviços globais de TI da empresa alcançaram um aumento de 27,4% na receita em relação ao ano anterior, contribuindo com 79% da receita total de tecnologia da FPT e 91% do seu lucro antes dos impostos. As Américas desempenharam um papel fundamental nesse crescimento, gerando mais de 24% da receita global de serviços de TI e garantindo um contrato histórico de US$ 225 milhões. Aproveitando esse impulso, a FPT divulgou resultados sólidos no primeiro trimestre de 2025, com um aumento de 13,9% na receita e de 19,4% no lucro antes dos impostos em relação ao mesmo período do ano anterior. O setor de tecnologia continua a servir como um impulsionador de crescimento fundamental, alcançando um aumento de 15,3% ano após ano, sustentado por um aumento de 17% na receita dos serviços globais de TI.

Para saber mais sobre o ecossistema de parceiros da Akamai ou para se juntar às empresas de tecnologia líderes que são parceiras da empresa, visite a página do Programa de parceria de tecnologia da Akamai.

Mais informações sobre os serviços de computação em nuvem da Akamai estão disponíveis em akamai.com.

Sobre a FPT

A FPT Corporation (FPT) é uma provedora líder global de tecnologia e serviços de TI com sede no Vietnã e atua em três setores principais: tecnologia, telecomunicações e educação. Ao longo de mais de três décadas, a FPT tem fornecido consistentemente soluções impactantes para milhões de indivíduos e dezenas de milhares de organizações em todo o mundo. Comprometida em elevar a posição do Vietnã no mapa tecnológico global e oferecer soluções de classe mundial para empresas globais, a corporação se concentra em cinco setores estratégicos: inteligência artificial, automotivo, semicondutor, transformação digital e transformação verde. Em 2024, a FPT reportou uma receita total de US$ 2,47 bilhões e uma força de trabalho de mais de 54.000 funcionários em seus principais negócios. Para obter mais informações sobre os serviços globais de TI da FPT, visite https://fptsoftware.com/.