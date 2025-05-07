Akamai e FPT collaborano per aiutare i clienti a creare e supportare applicazioni cloud-native

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, ha annunciato oggi una nuova partnership con FPT, leader globale dei servizi IT. In qualità di nuovo integratore globale di sistemi nel programma per i partner di Akamai, FPT collaborerà a stretto contatto con Akamai per aiutare i clienti a creare, distribuire e ottimizzare le applicazioni cloud distribuite sull'Akamai Cloud.

"Siamo entusiasti di partecipare al programma per i partner di Akamai", ha dichiarato Phuong Dang, Senior Executive Vice President di FPT Software e Chief Executive Officer di FPT Software Americas, FPT Corporation. "Questa collaborazione ci consente di combinare le approfondite conoscenze e l'esperienza di FPT in materia di migrazione nel cloud, intelligenza artificiale e automazione con la potente piattaforma di Akamai per offrire valore aggiunto ai clienti di FPT e Akamai. Insieme, intendiamo consentire alle aziende di eseguire applicazioni moderne e cloud-native su una piattaforma creata per offrire eccellenti performance e scalabilità, indipendentemente dalla fase in cui si trova il cliente nel suo percorso verso il cloud".

La collaborazione tra Akamai e FPT mira a consentire alle organizzazioni di sfruttare appieno le soluzioni cloud progettate per operare su larga scala, più vicino a utenti e dispositivi. Combinando l'ampia forza lavoro di FPT e le comprovate capacità di consulenza su cloud, DevOps e SecOps con le solide performance e l'efficienza dei costi offerte dalla piattaforma di elaborazione di Akamai, la partnership supporta le aziende nell'ottimizzazione di ambienti multi-cloud e distribuiti.

"FPT offre il tipo di esperienza pratica di cui i nostri clienti hanno bisogno, sia che si tratti di creare applicazioni cloud-native, gestire ambienti multi-cloud o promuovendo l'AI inferencing in tutto il mondo", ha affermato Paul Joseph, Executive Vice President, Global Sales and Services, Akamai. "Le nostre aziende hanno già guadagnato la fiducia dei clienti in molti dei settori da noi serviti e ora consentono loro di utilizzare l'Akamai Cloud per ottenere un computing più intelligente, veloce ed efficiente in tutto il mondo".

Al NAB Show 2025 di Las Vegas, FPT e Akamai hanno dimostrato insieme come l'intelligenza artificiale sia in grado di portare nuovo valore dagli archivi multimediali trasformandoli in risorse monetizzabili. In un caso di utilizzo nei media sportivi, è stata eseguita una funzionalità di indicizzazione basata sull'intelligenza artificiale sull'Akamai Cloud, in grado di analizzare e contrassegnare precisione i contenuti archiviati. Rilevando automaticamente giocatori, azioni e momenti chiave, il sistema genera metadati complessi che migliorano la visibilità dei contenuti e il coinvolgimento degli spettatori. Gli operatori del settore dell'intrattenimento sportivo, i servizi di streaming e le organizzazioni che si occupano della divulgazione di notizie possono offrire agli appassionati un accesso quasi istantaneo ai momenti salienti tramite velocissime funzioni di ricerca e recupero. Queste funzionalità possono essere applicate in una serie di casi di utilizzo e settori per mostrare come le organizzazioni possono creare nuovi flussi di ricavi utilizzando i supporti archiviati.

FPT vanta una forte presenza globale perché opera in 30 paesi, tra cui 16 sedi nelle Americhe. Dall'ingresso nell'area geografica nel 2008, FPT ha incrementato notevolmente la sua presenza, impiegando attualmente più di 1.000 professionisti. Nel 2024, i servizi IT globali dell'azienda hanno registrato un aumento dei ricavi del 27,4% su base annua, contribuendo al 79% dei ricavi tecnologici totali dell'FPT e al 91% dell'utile al lordo delle imposte. Le Americhe hanno svolto un ruolo chiave in questa crescita, generando oltre il 24% dei ricavi dei servizi IT globali e aggiudicandosi un contratto significativo di 225 milioni di dollari. Sfruttando questo momento di successo, FPT ha riportato solidi risultati per il primo trimestre del 2025, con un incremento dei ricavi del 13,9% e un aumento dell'utile lordo del 19,4% su base annua. Il settore tecnologico continua a fungere da principale propulsore di crescita, con un aumento del 15,3% su base annua, sostenuto da un incremento dei ricavi del 17% nei servizi IT globali.

Per ulteriori informazioni sull'ecosistema dei partner di Akamai o per unirvi alle principali aziende tecnologiche che già collaborano con Akamai, visitate la pagina del programma per i partner tecnologici di Akamai.

Ulteriori informazioni sui servizi di cloud computing di Akamai sono disponibili all'indirizzo akamai.com/it.

Informazioni su FPT

FPT Corporation (FPT) è un fornitore leader a livello mondiale di tecnologia e servizi IT con sede in Vietnam e opera in tre settori principali: tecnologia, telecomunicazioni e istruzione. Nel corso di oltre trent'anni, FPT ha costantemente fornito soluzioni di grande impatto a milioni di persone e decine di migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. Impegnata ad elevare la posizione del Vietnam sulla mappa tecnologica globale e a fornire soluzioni di livello mondiale per le imprese globali, l'azienda si concentra su cinque aree strategiche: intelligenza artificiale, automotive, semiconduttori, trasformazione digitale e trasformazione ecologica. Nel 2024, FPT ha registrato un fatturato totale di 2,47 miliardi di dollari e una forza lavoro di oltre 54.000 dipendenti in tutte le sue attività principali. Per ulteriori informazioni sui servizi IT globali di FPT, potete visitare il sito https://fptsoftware.com/.