Akamai y FPT se asocian para ayudar a los clientes a crear y respaldar aplicaciones nativas de la nube

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), la empresa de ciberseguridad y cloud computing que impulsa y protege las empresas online, ha anunciado hoy una nueva asociación con el líder global de servicios de TI FPT. Como integrador de sistemas global recién nombrado en el programa de partners de Akamai, FPT colaborará estrechamente con Akamai para ayudar a los clientes a crear, implementar y optimizar aplicaciones de nube distribuida en Akamai Cloud.

“Estamos encantados de unirnos al programa de partners de Akamai”, afirma Phuong Dang, vicepresidente ejecutivo sénior de FPT Software y director ejecutivo de FPT Software Americas, FPT Corporation. “Esta colaboración nos permite combinar el profundo conocimiento y la experiencia de FPT en migración a la nube, IA y automatización con la potente plataforma de Akamai para ofrecer un mayor valor tanto a los clientes de FPT como a los de Akamai. Juntos, nuestro objetivo es capacitar a las empresas para que ejecuten aplicaciones modernas y nativas de la nube en una plataforma diseñada para el rendimiento y la escalabilidad, independientemente de la etapa del cliente en su transición a la nube”.

La colaboración entre Akamai y FPT tiene como objetivo permitir a las organizaciones aprovechar al máximo las soluciones en la nube diseñadas para funcionar a escala, más cerca de los usuarios y los dispositivos. Al combinar la amplia plantilla de FPT y las capacidades probadas en consultoría en la nube, DevOps y SecOps con el sólido rendimiento y la rentabilidad de la plataforma informática de Akamai, la asociación ayuda a las empresas a optimizar los entornos multinube y distribuidos.

“FPT aporta el tipo de experiencia práctica que necesitan nuestros clientes, ya sea para crear aplicaciones nativas de la nube, gestionar entornos multinube o desbloquear la inferencia de IA en todo el mundo”, señala Paul Joseph, vicepresidente ejecutivo de ventas y servicios globales de Akamai. “Ya se han ganado la confianza de clientes de muchos de los sectores a los que prestamos servicio y ahora están haciendo posible que esos mismos clientes utilicen Akamai Cloud para impulsar una informática más inteligente, rápida y eficiente en todo el mundo”.

En la feria NAB 2025 de Las Vegas, FPT y Akamai demostraron de forma conjunta cómo la IA puede liberar nuevo valor de los archivos de medios transformándolos en activos rentables. En un caso de uso de contenido de medios de comunicación de deportes, la presentación incluyó la indexación basada en IA que se ejecuta en Akamai Cloud, que es capaz de analizar y etiquetar el contenido archivado con precisión. Al detectar automáticamente a los jugadores, las acciones y los momentos clave, el sistema genera metadatos enriquecidos que mejoran la capacidad de detección del contenido y la participación de los espectadores. Los operadores de entretenimiento deportivo, los servicios de streaming y las organizaciones de noticias pueden ofrecer a los aficionados un acceso casi instantáneo a los momentos destacados a través de las funciones de búsqueda y recuperación ultrarrápidas. Las capacidades se pueden aplicar a una gran variedad de casos de uso y sectores, lo que muestra cómo las organizaciones pueden crear nuevas fuentes de ingresos utilizando contenido multimedia archivado.

FPT tiene una fuerte presencia global, operando en 30 países, incluidas 16 ubicaciones en toda América. Desde que entró en la región en 2008, FPT ha aumentado su presencia de manera significativa, y ahora emplea a más de 1000 profesionales. En 2024, los servicios globales de TI de la empresa registraron un aumento interanual de los ingresos del 27,4 %, contribuyendo con el 79 % de los ingresos totales de tecnología de FPT y el 91 % de sus beneficios antes de impuestos. América desempeñó un papel clave en este crecimiento, generando más del 24 % de los ingresos globales por servicios de TI y consiguiendo un acuerdo histórico valorado en 225 millones de USD. Basándose en este impulso, FPT registró unos sólidos resultados en el primer trimestre de 2025, con un aumento interanual de los ingresos del 13,9 % y un incremento interanual de los beneficios antes de impuestos del 19,4 %. El sector tecnológico sigue siendo un motor clave del crecimiento, logrando un aumento interanual del 15,3 %, respaldado por un aumento del 17 % en los ingresos procedentes de los servicios de TI globales.

Si desea obtener más información sobre el ecosistema de partners de Akamai o unirse a las principales empresas tecnológicas asociadas con Akamai, visite la página del Programa de partners tecnológicos de Akamai.

Encontrará información adicional sobre los servicios de cloud computing de Akamai en akamai.com/es.

Acerca de FPT

FPT Corporation (FPT) es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios de TI con sede en Vietnam y opera en tres sectores principales: tecnología, telecomunicaciones y educación. Durante más de tres décadas, FPT ha proporcionado soluciones impactantes de forma constante a millones de personas y decenas de miles de organizaciones de todo el mundo. Comprometida con elevar la posición de Vietnam en el mapa tecnológico global y con ofrecer soluciones de primera clase para empresas globales, la corporación se centra en cinco áreas estratégicas: inteligencia artificial, automoción, semiconductores, transformación digital y transformación ecológica. En 2024, FPT registró unos ingresos totales de 2470 millones de USD y una plantilla de más de 54 000 empleados en sus negocios principales. Para obtener más información sobre los servicios de TI globales de FPT, visite https://fptsoftware.com/.