Akamai et FPT s'associent pour aider les clients à créer et à prendre en charge des applications cloud natives

Akamai Technologies (NASDAQ : AKAM), la société de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec FPT, leader mondial des services informatiques. En tant qu'intégrateur global ayant récemment rejoint le programme de partenariat d'Akamai, FPT collaborera étroitement avec Akamai pour aider les clients à concevoir, déployer et optimiser des applications cloud distribuées sur Akamai Cloud.

« Nous sommes ravis de rejoindre le programme de partenariat d'Akamai », déclare Phuong Dang, vice-président senior de FPT Software et PDG de FPT Software Americas, pour FPT Corporation. « Cette collaboration nous permet d'associer les connaissances et l'expérience approfondies de FPT en matière de migration vers le cloud, d'IA et d'automatisation à la puissante plateforme d'Akamai, afin d'apporter plus de valeur ajoutée aux clients de FPT comme aux clients d'Akamai. Notre objectif commun est de permettre aux entreprises d'exécuter des applications avancées cloud natives sur une plateforme conçue pour la performance et l'évolutivité, quel que soit leur niveau de maturité cloud. »

Cette alliance vise à aider les organisations à tirer pleinement parti de solutions cloud conçues pour fonctionner à grande échelle, au plus près des utilisateurs et des terminaux. En associant la vaste main-d'œuvre de FPT et ses capacités éprouvées en conseil cloud, en DevOps et en SecOps aux performances robustes et à la rentabilité de la plateforme de calcul d'Akamai, ce partenariat soutient les entreprises dans l'optimisation des environnements multi-cloud et distribués.

« FPT apporte l'expertise pratique dont nos clients ont besoin, qu'il s'agisse de créer des applications cloud natives, de gérer des environnements multi-cloud ou de déployer l'inférence de l'IA à l'échelle mondiale », explique Paul Joseph, Executive Vice President de la division Global Sales and Services chez Akamai. « Son équipe a déjà gagné la confiance des clients dans de nombreux secteurs où nous intervenons, et elle permet désormais à ces mêmes clients d'utiliser Akamai Cloud pour assurer des processus de calcul plus intelligents, plus rapides et plus efficaces dans le monde entier. »

Lors du salon NAB 2025 qui s'est tenu à Las Vegas, FPT et Akamai ont montré ensemble comment l'IA peut générer de la valeur à partir des archives multimédias en les transformant en actifs monétisables. Dans le cadre d'un exemple appliqué aux médias sportifs, la démonstration a présenté un système d'indexation piloté par l'IA, exécuté sur Akamai Cloud, capable d'analyser et d'étiqueter avec précision des contenus archivés. En détectant automatiquement les joueurs, les actions et les moments clés, le système génère des métadonnées enrichies qui améliorent la visibilité du contenu et l'engagement des internautes. Les opérateurs sportifs, les services de streaming et les médias peuvent offrir aux fans un accès quasi instantané aux temps forts grâce à des fonctions de recherche et de récupération des informations ultra-rapides. Ces fonctionnalités s'étendent à de nombreux cas d'usage et secteurs, illustrant comment les entreprises peuvent créer de nouvelles sources de revenus à partir de contenus archivés.

Implantée dans 30 pays, dont 16 sites sur le continent américain, la société FPT dispose d'une forte présence internationale. Depuis son arrivée dans la région en 2008, FPT s'est considérablement développée, et emploie désormais plus de 1 000 professionnels. En 2024, les services IT mondiaux de l'entreprise ont enregistré une croissance de 27,4 % en glissement annuel, représentant 79 % de son chiffre d'affaires technologique total et 91 % de son bénéfice avant impôt. Ses activités sur le continent américain ont joué un rôle crucial dans cette progression : elles ont généré plus de 24 % du chiffre d'affaires mondial des services informatiques et conclu un contrat majeur d'une valeur de 225 millions de dollars. Porté par cette dynamique, FPT a annoncé des résultats solides au premier trimestre 2025, avec une augmentation de 13,9 % du chiffre d'affaires et une hausse de 19,4 % du bénéfice avant impôt par rapport à l'année précédente. Le secteur technologique reste un moteur de croissance essentiel, recensant une progression de 15,3 % par rapport à l'année précédente, soutenue par une hausse de 17 % du chiffre d'affaires des services informatiques mondiaux.

Pour en savoir plus sur l'écosystème de partenaires d'Akamai ou pour rejoindre les entreprises technologiques renommées qui font confiance à Akamai, rendez-vous sur la page du programme de partenariat technologique d'Akamai.

Des informations supplémentaires sur les services de Cloud Computing d'Akamai sont disponibles sur le site akamai.com.

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur mondial de services technologiques et informatiques basé au Vietnam, et qui mène ses activités dans trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l'enseignement. Depuis plus de trente ans, FPT propose des solutions efficaces à des millions de personnes et des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde entier. Engagé à renforcer la position du Vietnam dans le paysage mondial des technologies et à offrir des produits de classe internationale aux entreprises, le groupe se concentre sur cinq axes stratégiques : l'intelligence artificielle, l'automobile, les semi-conducteurs, la transformation digitale et la transition écologique. En 2024, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 2,47 milliards de dollars et comptait plus de 54 000 employés dans ses principales activités. Pour en savoir plus sur les services informatiques mondiaux de FPT, rendez-vous sur le site https://fptsoftware.com/.