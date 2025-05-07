Akamai と FPT がパートナーとして顧客のクラウドネイティブなアプリケーションの構築とサポートを支援

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は本日、グローバル IT サービスリーダー FPT との新たなパートナーシップを発表しました。Akamai Partner Program の新たなグローバルシステムインテグレーターとして任命された FPT は、Akamai と緊密に連携し、Akamai Cloud 上でお客様が分散型クラウドアプリケーションを構築、展開、最適化できるよう支援します。

FPT Software の Senior Executive Vice President 兼 FPT Software America の Chief Executive Officer である Phuong Dang 氏は次のように述べています。「Akamai Partner Program に参加することができたのは喜ばしいことです。このコラボレーションにより、FPT のクラウド移行、AI、自動化に関する深い知識と経験を Akamai の強力なプラットフォームと組み合わせて、FPT と Akamai の両方のお客様にさらなる価値を提供できます。私たちは、お客様のクラウドへの移行の段階に関係なく、パフォーマンスと拡張性を重視して構築されたプラットフォーム上で、最新のクラウドネイティブアプリケーションを運用できるよう企業を支援していきます」

Akamai と FPT のコラボレーションは、ユーザーやデバイスの近くで動作するクラウドソリューションを最大限に活用できるよう、組織を後押しすることを目的としています。FPT の豊富な人材とクラウドコンサルティング、DevOps、SecOps の実績ある機能を Akamai のコンピューティングプラットフォームの堅牢なパフォーマンスとコスト効率に組み合わせることで、このパートナーシップはマルチクラウド環境と分散環境の最適化をサポートします。

「FPT は、クラウドネイティブアプリケーションの構築、マルチクラウド環境の管理、世界中での AI 推論の活用など、お客様が必要とする実践的な専門知識を提供してくれます」と、Akamai の Global Sales and Services 部門 Executive Vice President の Paul Joseph は述べています。「当社は、サービスを提供している業界の多くでお客様からの信頼を獲得しています。さらに現在では、同じお客様が Akamai Cloud を使用して、世界中でよりスマートで迅速、そして効率的なコンピューティングを実現できるようになっています」

ラスベガスで開催された NAB Show 2025 では、FPT と Akamai が、AI を活用してメディアアーカイブから新たな価値を引き出し、それらを収益化可能な資産へと変えるデモンストレーションを共同で行いました。 スポーツメディアのユースケースとしては、Akamai Cloud 上で実行される、AI を活用したインデックス作成機能を紹介し、アーカイブされたコンテンツを精密に分析しタグ付けできることを示しました。選手、アクション、重要な瞬間を自動的に検知することで、コンテンツの検索能力や視聴者エンゲージメントを向上させる豊富なメタデータを生成します。スポーツエンターテイメント事業者、ストリーミングサービス、ニュース組織は、超高速検索機能を使用して、ハイライトにほぼ即時がアクセス可能な体験をファンに提供できます。この機能は、多くのユースケースや業界に応用でき、アーカイブされたメディアを使用して新たな収益源を創出できることを示しています。

FPT は、世界 30 か国で事業を展開し、アメリカ大陸だけでも 16 拠点を構える強固なグローバル基盤を持っています。2008 年に同地域に進出して以来、FPT は事業規模を大きく拡大し、現在では 1,000 名を超えるプロフェッショナルを擁しています。2024 年に、同社のグローバル IT サービスは前年比 27.4% の収益増を達成し、FPT の技術収益全体の 79% と税引前利益の 91% を占めるまでになりました。この成長においてアメリカ地域は大きく貢献し、世界の IT サービス収益の 24% 以上を創出するとともに、2 億 2,500 万米ドルの節目となる大型契約も獲得しました。この勢いに支えられて、FPT は 2025 年第 1 四半期も堅調な業績を報告しており、売上は前年比 13.9% 増、税引前利益は 19.4% 増となりました。テクノロジーセクターは引き続き主要な成長要因として貢献し、グローバル IT サービスからの収益が 17% 増加したことに支えられて、前年比 15.3% の成長を達成しました。

Akamai のパートナーエコシステムの詳細について、または Akamai と提携する主要テクノロジー企業の一員になる方法については、Akamai Technology Partner Program ページをご覧ください。

Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスの詳細については、akamai.com でご確認いただけます。

FPT について

FPT Corporation（FPT）は、ベトナムに拠点を置く世界をリードするテクノロジーおよび IT サービスプロバイダーです。テクノロジー、通信、教育の 3 つの中核セクターで事業を展開しています。FPT は 30 年以上にわたり、世界中の何百万人もの個人と何万もの組織に影響力のあるソリューションを継続して提供してきました。同社は、ベトナムの技術力を世界で確固たるものにし、グローバル企業に世界水準のソリューションを提供することを目指し、5 つの戦略分野（人工知能、自動車、半導体、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーション）に注力しています。2024 年、FPT は、総売上 24.7 億米ドルを報告し、主要事業において 5 万 4,000 名を超える従業員を擁するまでに成長しました。FPT のグローバル IT サービスの詳細については、https://fptsoftware.com/ をご覧ください。