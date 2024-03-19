De l'ombre à la lumière : coup de projecteur sur les menaces ciblant les API

Les entreprises sont confrontées à une myriade d'autres défis en matière de sécurité des API, en plus des risques mis en évidence par les dix principaux risques pour la sécurité des API selon l'OWASP, comme les vulnérabilités courantes que nous avons classées comme problèmes de posture et problèmes d'exécution.

1. Les problèmes de posture sont liés à des failles dans la mise en œuvre de l'API de l'entreprise. Les alertes indiquant des problèmes de posture aident les équipes de sécurité à identifier et à corriger les vulnérabilités prioritaires avant qu'elles ne soient exploitées par des attaquants. Les problèmes de posture les plus courants sont les suivants :

Points d'extrémité fantômes

Accès non authentifié aux ressources

Données sensibles dans une URL

Politique CORS permissive

Erreurs excessives de la part du client

2. Les problèmes d'exécution sont des menaces ou des comportements actifs qui nécessitent une réponse urgente. Bien que souvent de nature critique, ces alertes sont plus nuancées que d'autres types d'alertes de sécurité car elles prennent la forme d'un abus d'API (par opposition à des tentatives plus explicites d'atteinte à l'infrastructure). Les problèmes d'exécution les plus courants sont les suivants :

Tentative d'accès non authentifié à une ressource

Propriété JSON anormale

Tentative de brouillage des paramètres du chemin d'accès

Voyage dans le temps impossible

Extraction de données

Il est également essentiel de prendre du recul et d'examiner trois défis plus généraux auxquels les API sont confrontées afin de s'assurer que votre programme de sécurité couvre les abus et l'exploitation des API.

1. Visibilité : Disposez-vous de processus et de contrôles techniques pour vous assurer que toutes les API sont protégées par votre programme ? Il s'agit d'une question essentielle, car les API font souvent partie de la transformation ou sont intégrées dans de nouveaux produits. Par conséquent, nombre d'entre elles ne bénéficient pas du même niveau d'orientation, de protection et de validation qu'une présence Web traditionnelle.

2. Vulnérabilités : Vos API respectent-elles les meilleures pratiques de développement ? Évitez-vous les problèmes de codage médiocre les plus courants de l'OWASP ? Par ailleurs, suivez-vous et vérifiez-vous les vulnérabilités ?

3. abus de logique métier. : Disposez-vous d'une base de référence pour le trafic attendu ? Avez-vous défini ce qui constitue une activité suspecte ?

Les réponses à ces questions constituent la base de ce que votre équipe doit comprendre. L'objectif global doit être d'avoir la visibilité et la capacité de mener des enquêtes et de mettre en place des processus permettant d'atténuer rapidement les menaces. Cela vaut aussi bien pour les API orientées client et internes. Le rapport État des lieux d'Internet complet comprend des études de cas illustrant les méthodologies de lutte contre les menaces dans des secteurs spécifiques.