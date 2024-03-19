Quest'anno ricorre il 10° anniversario dei rapporti sullo stato di Internet (SOTI) di Akamai, in cui vengono condivisi i dati raccolti e le informazioni sulle minacce in possesso dell'azienda. Gli argomenti su cui sono stati incentrati questi rapporti sono cambiati nel corso degli anni seguendo l'evoluzione degli ecosistemi operativi e delle minacce. Un importante cambiamento avvenuto quest'anno: invece di considerare gli attacchi alle API e alle applicazioni web come un unico fenomeno, abbiamo separato questi eventi per approfondire la consapevolezza della loro situazione attuale.

Un tema fondamentale per la sicurezza delle API è la necessità di visibilità. La trasformazione aziendale ha favorito l'utilizzo delle API, ma la loro rapida implementazione ha introdotto potenziali vulnerabilità, come le API zombie, nascoste e non autorizzate. In questo contesto, vi servono controlli informatici per individuare e gestire tutte le API.

Il rapporto SOTI più recente, Minacce in agguato: le tendenze degli attacchi fanno luce sulle minacce delle API, mette in evidenza gli attacchi sferrati contro siti web e API, inclusi i tradizionali attacchi web e gli attacchi specifici contro le API come le sfide di sistema e runtime che possono condurre ad abusi o ad attacchi diretti. Il rapporto tratta anche delle best practice che consentono di mitigare le minacce e le nuove sfide per la conformità.