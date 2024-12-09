X
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
L'AI sta accelerando e anche i rischi correlati. Siete protetti?

Richiedete una demo gratuita di Firewall for AI

Firewall for AI è una soluzione appositamente concepita per proteggere le app basate sull'AI generativa e i modelli LLM dalle minacce emergenti con precisione, velocità e controllo.

  • Guardate come fermare gli attacchi di prompt injection e la fuga di dati
  • Imparate a bloccare gli input dannosi e ad eliminare gli output rischiosi
  • Scoprite come aggiungere facilmente un sistema di protezione dell'AI ovunque

Richiedete una demo e controllate la sicurezza dell'AI.

Pianificate una demo in due semplici passaggi:

  1. Inviate il modulo
  2. Prenotate un appuntamento con il nostro team

Richiedete una demo personalizzata