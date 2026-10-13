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CPU

Scegli il piano e le risorse di computing più appropriati (Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) per soddisfare le esigenze delle tue applicazioni

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Prezzi prevedibili e reti private native per un'infrastruttura di computing

Scegli le istanze di computing più adatte alle tue esigenze (Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory), dalle infrastrutture delle applicazioni stateful fino ai carichi di lavoro temporanei di tipo agile. Effettua le implementazioni tramite l'interfaccia utente di Cloud Manager, la nostra API, la CLI e gli strumenti supportati per gli sviluppatori allo scopo di ridimensionare facilmente le istanze quando scalano le tue applicazioni. Tutti i piani includono un tempo di attività garantito pari al 99,99% e minimi costi di uscita.

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Computing di dimensioni adeguate

Il giusto rapporto qualità-prezzo

Il piano ideale per i tuoi carichi di lavoro. I prezzi delle nostre istanze Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory offrono piani competitivi per un'ampia varietà di casi di utilizzo.

Risparmia fino al 90% sui costi di uscita

I piani includono generosi margini, a partire da 1 TB per un'istanza Shared CPU da 1 GB. Gli ulteriori costi di uscita sono pari a 0,005 dollari per GB nella maggior parte delle aree geografiche coperte dall'Akamai Cloud.

Proteggi l'infrastruttura con le reti private native

L'Akamai Cloud offre strumenti di rete sicuri nativi per mantenere protette le app. Imposta regole del firewall personalizzate e proteggi tutte le tue risorse di computing con il VPC.

Scopri Private Networking

Individua le risorse di computing più appropriate per le tue esigenze e i tuoi carichi di lavoro

 

Funzioni
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
Implementa i piani di computing in più di 25 aree geografiche in tutto il mondo.Le istanze Dedicated CPU offrono risorse di computing coerenti e ininterrotte con carichi di lavoro performanti ad elevato utilizzo di risorse.Le istanze Shared CPU forniscono l'accesso a risorse di computing condivise a prezzi modici che partono da 5 dollari al mese.I piani High Memory consentono di eseguire applicazioni ad elevato utilizzo di memoria su CPU dedicate con una maggiore quantità di RAM e senza aggiungere capacità di storage o vCPU.
Configura Backups per conservare automaticamente i dati con cadenza giornaliera, settimanale e bisettimanaleEvita il problema dei dispositivi limitrofi rumorosi e utilizza risorse dedicate per applicazioni ad elevato utilizzo di calcolo e sensibili alle performance.Esegui ambienti di sviluppo e carichi di lavoro generici con ridotte esigenze in termini di performance.Archivia più dati nella memoria interna ai sistemi per migliorare le performance delle applicazioni: una funzione ideale per il caching e il recupero dei dati in modo rapido.
Aggiungi i nodi di computing ai cluster Kubernetes gestiti con LKEAllocazione delle CPU: dedicataAllocazione delle CPU: condivisaAllocazione delle CPU: dedicata
Scala facilmente le tue applicazioni per aumentare o ridurre le risorse di computing necessarieCore della CPU: 2 - 64 coreCore della CPU: 1 - 32 coreCore della CPU: 2 - 16 core
Scegli come gestire l'infrastruttura con le nostre integrazioni di strumenti per sviluppatori, UI, API e CLIMemoria: 4 - 512 GBMemoria: 1 - 192 GBMemoria: 24 - 300 GB
Risparmia ancora di più sui costi di uscita con il sistema di trasferimento della rete combinata offerto dall'Akamai CloudTrasferimento in bundle: 4 - 12 TBTrasferimento in bundle: 1 - 20 TBTrasferimento in bundle: 5 - 9 TB
Accesso al supporto 24/7/365 via e-mail e telefono per tutti i clientiPrezzo iniziale: 36 dollari al mesePrezzo iniziale: 5 dollari al mesePrezzo iniziale: 60 dollari al mese

* Visualizza le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

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GPU

Carichi di lavoro di elaborazione parallela come apprendimento automatico, calcolo scientifico ed elaborazione video.

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Accelerated Compute

Ottimizza le performance con ASIC e con le VPU di NETINT per accelerare il transcoding di contenuti multimediali.

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