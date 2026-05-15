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Programma beta Green Light

Accedete in anteprima ai prodotti e alle funzionalità dell'Akamai Cloud, inviate i vostri suggerimenti e aiutateci a plasmare il futuro del nostro cloud

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Informazioni sul programma Green Light

Una comunità attiva di sviluppatori che provano con orgoglio i nuovi prodotti e condividono le loro conoscenze con gli utenti dell'Akamai Cloud. I membri del programma Green Light possono fornire importanti suggerimenti, individuare eventuali bug e apportare innovazioni durante il loro percorso.

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Fate sentire la vostra voce

Provate in anteprima le nuove funzioni e inviate i vostri suggerimenti alla comunità di Akamai per aiutarci a migliorare e a perfezionare i nostri prodotti.

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Uno sguardo alla nostra roadmap

I membri del programma Green Light possono accedere in anteprima ai nuovi prodotti e aiutarci ad innovare le funzioni per soddisfare al meglio le esigenze della nostra comunità.

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Visitate il canale di Slack con i team addetti ai prodotti e al marketing di Akamai per accedere alla sezione delle domande e risposte in tempo reale e per interagire con i membri del programma Green Light.

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Omaggi esclusivi con il programma Green Light

Dopo ogni versione beta, partecipate ad un sondaggio per vincere premi Green Light in edizione limitata e un badge personalizzato. Colleziona tutti i 5 badge!

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Fase 1

Effettuate l'accesso a Cloud Manager (o create un account)!

Fase 2

Accedere alla pagina delle versioni beta.

Fase 3

Effettuate la registrazione! Sarete contattati una volta disponibile la versione beta selezionata.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

No! Possono provare le versioni beta sia i nuovi utenti dell'Akamai Cloud che i clienti esistenti. Potete creare un account facendo clic qui per avere tutto pronto una volta disponibile la versione beta e ricevere un credito gratuito di 100 dollari per scoprire la piattaforma.

Assolutamente no! È importante per noi ricevere suggerimenti da vari utenti con diversi livelli di competenze, anche se una certa conoscenza della nostra piattaforma (o delle piattaforme cloud in generale) può aiutarvi all'inizio del percorso.

Il nostro intento è mantenere bassi i costi dei clienti durante i test delle versioni beta, tuttavia queste spese dipendono dalle risorse cloud necessarie per supportare le versioni beta in questione. I clienti riceveranno comunque tutte le necessarie informazioni sui pagamenti prima di iniziare i test delle versioni beta.

I tester delle versioni beta riceveranno vantaggi esclusivi, tra cui omaggi, ma non compensi in denaro. I programmi delle versioni beta sono eseguiti su base volontaria e non è previsto un limite di tempo minimo per la loro partecipazione.

Sì, ogni versione beta presenta specifiche informazioni e prevede diversi termini e condizioni, pertanto è necessario effettuare la registrazione ogni volta che si desidera partecipare ad un programma di test delle versioni beta.

Le versioni beta di ogni prodotto sono elencate nella parte superiore della pagina. Tutti questi programmi hanno diverse date di inizio e fine, anche se alcuni di essi potrebbero sovrapporsi. I tester delle versioni beta riceveranno un messaggio e-mail all'approssimarsi della data di inizio del programma e potranno visualizzare queste informazioni in Cloud Manager.

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Entrate nella nostra comunità. Troverete risposte alle vostre domande, potrete porre quesiti e aiutare altri utenti.

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Con il programma beta Green Light, potrete accedere in anteprima e provare i nuovi prodotti prima che vengano resi disponibili al pubblico.

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