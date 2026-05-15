Programma beta Green Light

No! Possono provare le versioni beta sia i nuovi utenti dell'Akamai Cloud che i clienti esistenti. Potete creare un account facendo clic qui per avere tutto pronto una volta disponibile la versione beta e ricevere un credito gratuito di 100 dollari per scoprire la piattaforma.
Informazioni sul programma Green Light
Una comunità attiva di sviluppatori che provano con orgoglio i nuovi prodotti e condividono le loro conoscenze con gli utenti dell'Akamai Cloud. I membri del programma Green Light possono fornire importanti suggerimenti, individuare eventuali bug e apportare innovazioni durante il loro percorso.
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Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Assolutamente no! È importante per noi ricevere suggerimenti da vari utenti con diversi livelli di competenze, anche se una certa conoscenza della nostra piattaforma (o delle piattaforme cloud in generale) può aiutarvi all'inizio del percorso.
Il nostro intento è mantenere bassi i costi dei clienti durante i test delle versioni beta, tuttavia queste spese dipendono dalle risorse cloud necessarie per supportare le versioni beta in questione. I clienti riceveranno comunque tutte le necessarie informazioni sui pagamenti prima di iniziare i test delle versioni beta.
I tester delle versioni beta riceveranno vantaggi esclusivi, tra cui omaggi, ma non compensi in denaro. I programmi delle versioni beta sono eseguiti su base volontaria e non è previsto un limite di tempo minimo per la loro partecipazione.
Sì, ogni versione beta presenta specifiche informazioni e prevede diversi termini e condizioni, pertanto è necessario effettuare la registrazione ogni volta che si desidera partecipare ad un programma di test delle versioni beta.
Le versioni beta di ogni prodotto sono elencate nella parte superiore della pagina. Tutti questi programmi hanno diverse date di inizio e fine, anche se alcuni di essi potrebbero sovrapporsi. I tester delle versioni beta riceveranno un messaggio e-mail all'approssimarsi della data di inizio del programma e potranno visualizzare queste informazioni in Cloud Manager.