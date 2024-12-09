Obtenha uma demonstração gratuita do Firewall for AI
O Firewall for AI foi desenvolvido especificamente para proteger aplicações de IA generativa e modelos de linguagem grandes contra ameaças emergentes com precisão, rapidez e controle.
- Consulte como interromper a injeção de prompt e o vazamento de dados
- Aprenda a bloquear entradas prejudiciais e purificar saídas arriscadas
- Explore maneiras fáceis de adicionar proteção onde quer que você execute a IA
Solicite uma demonstração e assuma o controle de sua segurança de IA.
Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:
- Envie o formulário
- Agende um horário com nossa equipe