KI-Systeme verbreiten sich immer mehr. Und die damit verbundenen Risiken ebenso. Are You Protected?

Get a free demo of Firewall for AI

Firewall for AI wurde speziell entwickelt, um generative KI-Anwendungen und LLM (Large Language Models) vor aufkommenden Bedrohungen zu schützen – mit Präzision, Geschwindigkeit und Kontrolle.

  • Erfahren Sie, wie Sie Prompt-Injection stoppen und Datenlecks beheben.
  • Lernen Sie, schädliche Eingaben zu blockieren und riskante Ausgaben zu bereinigen.
  • Entdecken Sie einfache Möglichkeiten, um überall dort Schutzmaßnahmen hinzuzufügen, wo Sie KI ausführen.

Fordern Sie eine Demo an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre KI-Sicherheit.

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Senden Sie das Formular
  2. Buchen Sie einen Termin mit unserem Team

Personalisierte Demo anfordern