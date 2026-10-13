- Avvia le applicazioni con grafici e modelli Helm accuratamente selezionati che definiscono percorsi di distribuzione standardizzati e pronti per la produzione
- Crea e gestisci automaticamente le immagini dei container conformi all'OCI tramite pipeline CI/CD integrate e un registro di sistema privato
- Automatizza la gestione delle configurazioni e dello stato utilizzando i workflow e gli operatori del GitOps per mantenere le implementazioni coerenti e aggiornate
- Proteggi automaticamente le app utilizzando l'ingresso NGINX integrato, le policy di rete e le intestazioni o i CNAME configurabili
- Ottieni una visibilità completa su build, implementazioni e servizi di runtime con metriche, tracce e registri unificati
- Estendi e personalizza il comportamento della piattaforma attraverso l'accesso completo alle API, gli standard aperti e i file manifest portabili
- Consenti ai team di effettuare le implementazioni in modo indipendente in ambienti multi-tenant, mantenendo, al contempo, elevati livelli di governance e coerenza.
- Garantisci sicurezza e conformità, esegui la scansione delle vulnerabilità e gestisci i segreti con vault e controlli degli accessi integrati
- Semplifica le operazioni automatizzando la gestione del ciclo di vita per oltre 30 strumenti open source integrati
Piattaforma open source incorporata: integrata e pronta per la produzione
App Platform for LKE è pre-progettata per consentirti di passare rapidamente dal codice a un'app containerizzata immediatamente eseguibile. Utilizza i modelli open source, personalizzali gratuitamente e rendi portabili i tuoi strumenti senza cavi. Iniziamo a ridurre i tuoi costi fissi.
Rapida integrazione con una piattaforma estensibile
Come funziona App Platform for LKE
Implementa immediatamente un sistema Kubernetes pronto per la produzione con oltre 30 strumenti CNCF pre-integrati, senza la necessità di eseguire operazioni di installazione o configurazione manuale né di utilizzare cavi YAML.
Come funziona App Platform for LKE
Implementa immediatamente un sistema Kubernetes pronto per la produzione con oltre 30 strumenti CNCF pre-integrati, senza la necessità di eseguire operazioni di installazione o configurazione manuale né di utilizzare cavi YAML.
Caratteristiche principali
Strumenti open source integrati
App Platform for LKE integra una suite di strumenti open source affidabili e preconfigurati per semplificare le operazioni, la sicurezza e l'implementazione di Kubernetes.
Confronto tra App Platform for LKE e DIY
La creazione di una piattaforma per sviluppatori richiede anni. App Platform for LKE consente di evitare i processi più lunghi, avviare le applicazioni più velocemente e concentrarti sulla creazione di valore.
|Funzionalità
|App Platform for LKE
|DIY Kubernetes
|Tempo di installazione
|20 minuti
|Settimane/mesi/anni
|Strumenti CNCF inclusi
|Oltre 30
|0 (DIY)
|Multi-tenancy/RBAC
|Automazione completa
|Configurazione manuale
|Integrazione del GitOps
|Argo CD + Tekton
|Progettazione manuale
|Scansione di sicurezza
|Harbor, Falco, Kyverno, Trivy
|Componenti aggiuntivi
|Osservabilità
|Incluso un set di strumenti completo
|Progettazione strumenti
|Catalogo dei servizi
|PostgreSQL, Redis, RabbitMQ
|Nessuno
|Costo totale di proprietà
|Solo risorse LKE: nessuna licenza, nessuna manutenzione, release più veloci
|Più tecnici, licenze, manutenzione e perdita di tempo funzionale
|Accesso a Kubernetes
|Divulgazione progressiva
|Complessità totale
Casi di utilizzo di App Platform for LKE
Al momento di creare una nuova app distribuita, la configurazione di database, code di messaggi, mesh di servizi e funzioni di osservabilità non dovrebbe richiedere mesi. App Platform for LKE offre una configurazione operativa fin dal primo giorno: Istio è già configurato, i database PostgreSQL e Redis vengono aggiunti con un solo clic e Tempo tiene traccia delle richieste tra i servizi.
Pertanto, puoi focalizzarti solo sulla scrittura del codice e sulle funzionalità di spedizione invece di preoccuparti dell'infrastruttura di cablaggio. Ideale per le applicazioni SaaS o in tempo reale che necessitano di database, cache, code di messaggi e tracciamento, il tutto senza dover gestire una serie di file YAML o strumenti specifici di un fornitore.
Quando più team condividono un cluster, è facile intervenire l'uno sull'altro. L'implementazione di un team può interrompere l'uso di un altro team e la gestione delle autorizzazioni diventa rapidamente un problema.
App Platform for LKE isola ogni team nel proprio spazio dei nomi e imposta automaticamente l'RBAC. I team di front-end e back-end, nonché gli addetti ai dati, possono effettuare le implementazioni utilizzando i propri modelli senza doversi spostare dall'uno all'altro, mentre i progettisti delle piattaforme tengono il controllo delle policy e della governance da un'unica posizione: tutte le cose vengono organizzate senza rallentamenti.
La creazione di un IdP è più difficile di quanto sembri. La connessione degli strumenti CI/CD, di sicurezza e di osservabilità richiede mesi, anche anni.
App Platform for LKE offre una serie di oltre 30 strumenti CNCF immediatamente disponibili e compatibili tra loro. Puoi estendere questa gamma di strumenti con i modelli Golden Path e le API per offrire rapidamente ambienti self-service, senza dedicare mesi di lavoro al cablaggio.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Assolutamente no! App Platform for LKE offre experience agevoli e semplici al momento desiderato, ma potrai comunque usufruire di un accesso kubectl completo per ottenere una visibilità completa su tutto ciò che è sottostante: non c'è nulla di nascosto.
Senza dubbio. Puoi acquistare subito oltre 30 strumenti CNCF pre-integrati e aggiungere facilmente i tuoi strumenti desiderati con Helm o con Operators. La piattaforma aggiunge flessibilità, senza restrizioni.
In questo caso, non esiste. Si tratta di risorse standard di Kubernetes che vengono distribuite in modo da consentire il funzionamento dei file manifest su qualsiasi cluster compatibile. Utilizziamo solo progetti CNCF open source, mai progetti proprietari.
Ci prendiamo cura delle operazioni più complicate. Il nostro team gestisce e verifica gli aggiornamenti su oltre 30 strumenti, li organizza in modo sicuro e li avvia automaticamente per consentirti di stare al passo in modo semplice.
Certamente. Puoi collegare GitHub Actions, GitLab CI o qualsiasi pipeline desiderata, inclusi anche ArgoCD e Tekton se desideri disporre di opzioni integrate immediatamente disponibili.
Non molto. Gli sviluppatori possono contare su un'interfaccia semplice da creare e da implementare, mentre i progettisti delle piattaforme hanno accesso completo a Kubernetes per una configurazione avanzata.
App Platform for LKE include rollback automatici, pertanto può rilevare e ripristinare gli aggiornamenti non riusciti. In tal modo, puoi proteggere i clienti dai problemi di downtime e velocizzare le operazioni di implementazione.