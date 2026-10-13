Al momento di creare una nuova app distribuita, la configurazione di database, code di messaggi, mesh di servizi e funzioni di osservabilità non dovrebbe richiedere mesi. App Platform for LKE offre una configurazione operativa fin dal primo giorno: Istio è già configurato, i database PostgreSQL e Redis vengono aggiunti con un solo clic e Tempo tiene traccia delle richieste tra i servizi.

Pertanto, puoi focalizzarti solo sulla scrittura del codice e sulle funzionalità di spedizione invece di preoccuparti dell'infrastruttura di cablaggio. Ideale per le applicazioni SaaS o in tempo reale che necessitano di database, cache, code di messaggi e tracciamento, il tutto senza dover gestire una serie di file YAML o strumenti specifici di un fornitore.