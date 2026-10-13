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App Platform: la piattaforma pre-progettata
per K8s

Crea, distribuisci e gestisci più velocemente le applicazioni containerizzate con App Platform open source per Kubernetes

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Piattaforma open source incorporata: integrata e pronta per la produzione

App Platform for LKE è pre-progettata per consentirti di passare rapidamente dal codice a un'app containerizzata immediatamente eseguibile. Utilizza i modelli open source, personalizzali gratuitamente e rendi portabili i tuoi strumenti senza cavi. Iniziamo a ridurre i tuoi costi fissi.

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Rapida integrazione con una piattaforma estensibile

Integrazione semplificata

Inizia con un sistema Kubernetes preintegrato che riunisce pipeline CI/CD, sicurezza, osservabilità e integrazioni dell'AI.

Riduzione dei costi fissi

Automatizza la manutenzione e gli aggiornamenti per mantenere gli ambienti coerenti, sicuri e sempre pronti per la produzione.

Crea e scala i tuoi sistemi su una base solida

Crea la tua infrastruttura IdP su una base che si espande in base alle esigenze della tua azienda. Espandila con API e strumenti open source.

Come funziona App Platform for LKE

Implementa immediatamente un sistema Kubernetes pronto per la produzione con oltre 30 strumenti CNCF pre-integrati, senza la necessità di eseguire operazioni di installazione o configurazione manuale né di utilizzare cavi YAML.

Leggi il blog
App Platform For LKE How It Works
App Platform For LKE How It Works
App Platform For LKE How It Works
App Platform For LKE How It Works

Come funziona App Platform for LKE

Implementa immediatamente un sistema Kubernetes pronto per la produzione con oltre 30 strumenti CNCF pre-integrati, senza la necessità di eseguire operazioni di installazione o configurazione manuale né di utilizzare cavi YAML.

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Caratteristiche principali

  • Avvia le applicazioni con grafici e modelli Helm accuratamente selezionati che definiscono percorsi di distribuzione standardizzati e pronti per la produzione
  • Crea e gestisci automaticamente le immagini dei container conformi all'OCI tramite pipeline CI/CD integrate e un registro di sistema privato
  • Automatizza la gestione delle configurazioni e dello stato utilizzando i workflow e gli operatori del GitOps per mantenere le implementazioni coerenti e aggiornate
  • Proteggi automaticamente le app utilizzando l'ingresso NGINX integrato, le policy di rete e le intestazioni o i CNAME configurabili
  • Ottieni una visibilità completa su build, implementazioni e servizi di runtime con metriche, tracce e registri unificati
  • Estendi e personalizza il comportamento della piattaforma attraverso l'accesso completo alle API, gli standard aperti e i file manifest portabili
  • Consenti ai team di effettuare le implementazioni in modo indipendente in ambienti multi-tenant, mantenendo, al contempo, elevati livelli di governance e coerenza.
  • Garantisci sicurezza e conformità, esegui la scansione delle vulnerabilità e gestisci i segreti con vault e controlli degli accessi integrati
  • Semplifica le operazioni automatizzando la gestione del ciclo di vita per oltre 30 strumenti open source integrati

Strumenti open source integrati

App Platform for LKE integra una suite di strumenti open source affidabili e preconfigurati per semplificare le operazioni, la sicurezza e l'implementazione di Kubernetes.

Argo

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OpenTelemetry

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Kubeflow

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Argo

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Knative

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Istio

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Kyverno

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Falco

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Confronto tra App Platform for LKE e DIY

La creazione di una piattaforma per sviluppatori richiede anni. App Platform for LKE consente di evitare i processi più lunghi, avviare le applicazioni più velocemente e concentrarti sulla creazione di valore.

FunzionalitàApp Platform for LKEDIY Kubernetes
Tempo di installazione20 minutiSettimane/mesi/anni
Strumenti CNCF inclusiOltre 300 (DIY)
Multi-tenancy/RBACAutomazione completaConfigurazione manuale
Integrazione del GitOpsArgo CD + TektonProgettazione manuale
Scansione di sicurezzaHarbor, Falco, Kyverno, TrivyComponenti aggiuntivi
OsservabilitàIncluso un set di strumenti completo  Progettazione strumenti
Catalogo dei serviziPostgreSQL, Redis, RabbitMQNessuno
Costo totale di proprietàSolo risorse LKE: nessuna licenza, nessuna manutenzione, release più velociPiù tecnici, licenze, manutenzione e perdita di tempo funzionale
Accesso a KubernetesDivulgazione progressivaComplessità totale

Casi di utilizzo di App Platform for LKE

Al momento di creare una nuova app distribuita, la configurazione di database, code di messaggi, mesh di servizi e funzioni di osservabilità non dovrebbe richiedere mesi. App Platform for LKE offre una configurazione operativa fin dal primo giorno: Istio è già configurato, i database PostgreSQL e Redis vengono aggiunti con un solo clic e Tempo tiene traccia delle richieste tra i servizi.

Pertanto, puoi focalizzarti solo sulla scrittura del codice e sulle funzionalità di spedizione invece di preoccuparti dell'infrastruttura di cablaggio. Ideale per le applicazioni SaaS o in tempo reale che necessitano di database, cache, code di messaggi e tracciamento, il tutto senza dover gestire una serie di file YAML o strumenti specifici di un fornitore.

 

Quando più team condividono un cluster, è facile intervenire l'uno sull'altro. L'implementazione di un team può interrompere l'uso di un altro team e la gestione delle autorizzazioni diventa rapidamente un problema.

App Platform for LKE isola ogni team nel proprio spazio dei nomi e imposta automaticamente l'RBAC. I team di front-end e back-end, nonché gli addetti ai dati, possono effettuare le implementazioni utilizzando i propri modelli senza doversi spostare dall'uno all'altro, mentre i progettisti delle piattaforme tengono il controllo delle policy e della governance da un'unica posizione: tutte le cose vengono organizzate senza rallentamenti.

La creazione di un IdP è più difficile di quanto sembri. La connessione degli strumenti CI/CD, di sicurezza e di osservabilità richiede mesi, anche anni.

App Platform for LKE offre una serie di oltre 30 strumenti CNCF immediatamente disponibili e compatibili tra loro. Puoi estendere questa gamma di strumenti con i modelli Golden Path e le API per offrire rapidamente ambienti self-service, senza dedicare mesi di lavoro al cablaggio.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Assolutamente no! App Platform for LKE offre experience agevoli e semplici al momento desiderato, ma potrai comunque usufruire di un accesso kubectl completo per ottenere una visibilità completa su tutto ciò che è sottostante: non c'è nulla di nascosto.

Senza dubbio. Puoi acquistare subito oltre 30 strumenti CNCF pre-integrati e aggiungere facilmente i tuoi strumenti desiderati con Helm o con Operators. La piattaforma aggiunge flessibilità, senza restrizioni.

In questo caso, non esiste. Si tratta di risorse standard di Kubernetes che vengono distribuite in modo da consentire il funzionamento dei file manifest su qualsiasi cluster compatibile. Utilizziamo solo progetti CNCF open source, mai progetti proprietari.

Ci prendiamo cura delle operazioni più complicate. Il nostro team gestisce e verifica gli aggiornamenti su oltre 30 strumenti, li organizza in modo sicuro e li avvia automaticamente per consentirti di stare al passo in modo semplice.

Certamente. Puoi collegare GitHub Actions, GitLab CI o qualsiasi pipeline desiderata, inclusi anche ArgoCD e Tekton se desideri disporre di opzioni integrate immediatamente disponibili.

Non molto. Gli sviluppatori possono contare su un'interfaccia semplice da creare e da implementare, mentre i progettisti delle piattaforme hanno accesso completo a Kubernetes per una configurazione avanzata.

App Platform for LKE include rollback automatici, pertanto può rilevare e ripristinare gli aggiornamenti non riusciti. In tal modo, puoi proteggere i clienti dai problemi di downtime e velocizzare le operazioni di implementazione.

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