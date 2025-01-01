Gestione delle identità, delle credenziali e degli accessi (ICAM)

La gestione degli accessi garantisce che gli utenti autenticati possano accedere solo alle risorse che sono autorizzati ad utilizzare:
- Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): definire e applicare le policy di accesso in base ai ruoli e alle responsabilità degli utenti
- Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC): consente di prendere decisioni di accesso dinamiche utilizzando attributi e informazioni sul contesto ambientale in tempo reale
- Gestione degli accessi con privilegi: proteggere e monitorare l'accesso amministrativo ad alto rischio con controlli aggiuntivi
- Zero Trust Network Access: verificare continuamente l'attendibilità di ogni richiesta di accesso, indipendentemente dalla posizione o dall'autenticazione precedente
Le funzionalità di gestione degli accessi di Akamai offrono un controllo granulare sull'accesso alle applicazioni e alle API con l'applicazione delle policy in tempo reale e audit trail completi.