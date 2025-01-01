Gestione delle identità, delle credenziali e degli accessi (ICAM)

Un'efficace strategia ICAM include quattro componenti principali: gestione delle identità (creazione e gestione delle identità digitali), gestione delle credenziali (emissione e verifica degli autenticatori), gestione degli accessi (controllo dell'accesso alle risorse) e responsabilità degli accessi (monitoraggio e controllo delle attività di accesso). Questi componenti interagiscono per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere a risorse protette, mantenendo, al contempo, audit trail completi per il monitoraggio della conformità e della sicurezza.