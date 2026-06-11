I bot moderni non si comportano più come bot perché eseguono JavaScript, seguono i normali percorsi di navigazione e si mescolano con il traffico legittimo, rendendo così difficile rilevarli e alzando la posta in gioco. È necessario identificare un'operazione di automazione dannosa in modo rapido e accurato, senza aggiungere latenza o interrompere gli utenti reali. Allo stesso tempo, le tattiche di mitigazione più ovvie, come hard block o pagine di errore, possono essere rimesse in campo dai criminali per adattarsi e aggirare i sistemi di difesa.



Akamai Bot Manager risolve il problema del rilevamento identificando accuratamente i bot dannosi e indesiderati. La vera sfida è ciò che accade dopo il rilevamento. Combinando Bot Manager con Akamai Functions, la mitigazione diventa programmabile e flessibile. Invece di bloccare il traffico, i bot identificati possono essere indirizzati ad una funzione che genera dinamicamente risposte specifiche per i bot.



Queste risposte sembrano legittime per i crawler, mentre, al contrario, riescono a riepilogare, rimuovere oppure oscurare i dati sensibili che proteggono i contenuti e la logica aziendale senza segnalare il rilevamento. Per operare in modo efficiente su vasta scala, le risposte generate possono essere conservate in un apposito archivio chiave-valore o memorizzate nella cache della CDN di Akamai per consentire di gestire istantaneamente le ripetute richieste dei bot senza alcun impatto sulle performance.

Il risultato è un avanzato sistema di rilevamento e mitigazione dei bot che protegge il traffico legittimo, mantiene rapide performance e si evolve con i cambiamenti del comportamento dei bot. In tal modo, si ottiene un controllo preciso sulla gestione dei bot, senza affidarsi a regole statiche o a sfide dirompenti.