Akamai Functions è una piattaforma senza server edge-native che esegue automaticamente le funzioni WebAssembly a livello globale per consentire ai team di eseguire la logica delle applicazioni e i workflow basati sull'AI in pochi millisecondi di distanza dagli utenti, senza dover gestire diversi server, aree geografiche o infrastrutture.
Le moderne app e l'intelligenza artificiale prosperano con la velocità
Akamai Functions aiuta i team a creare, distribuire e scalare le moderne applicazioni e i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale eseguendo velocemente le funzioni WebAssembly nel cloud più distribuito al mondo per ridurre la latenza, abbassare i costi ed eliminare la necessità di gestire un'infrastruttura globale.
Perché utilizzare Akamai Functions?
Come funziona Akamai Functions
Caratteristiche principali
Spin e SpinKube per le funzioni WebAssembly
Create funzioni WebAssembly portatili con Spin. Implementate facilmente su SpinKube o Akamai Functions.
Casi di utilizzo di Akamai Functions
Combinate una portabilità completa, un'approfondita integrazione delle piattaforme e un'impareggiabile densità geografica per potenziare i principali casi di utilizzo.
Reindirizzamenti di massa
Sia per il lancio di un nuovo sito web che per la migrazione del traffico, i reindirizzamenti diventano rapidamente un problema serio. La gestione di centinaia di migliaia o addirittura milioni di regole può aumentare la latenza, sovraccaricare l'origine e trasformare un semplice cambiamento in un problema operativo. Ogni reindirizzamento deve risolversi immediatamente, su scala globale, senza rallentare gli utenti.
La risposta a questo problema è semplice: spostare la logica di reindirizzamento sull'edge. Con Akamai Functions, i reindirizzamenti vengono eseguiti direttamente lì dove gli utenti si connettono, non a monte. Le regole vengono conservate in memoria e in uno store KV dedicato per consentire di eseguire ricerche e fornire risposte istantanee in pochi microsecondi, anche su vasta scala. Non esiste alcuna dipendenza dall'origine, non viene aggiunta alcuna latenza e non si deve gestire alcuna infrastruttura.
È possibile creare set di reindirizzamento di grandi dimensioni, verificarli e distribuire gli aggiornamenti a livello globale in pochi secondi utilizzando un semplice strumento di creazione dei reindirizzamenti. In tal modo, le pagine vengono caricate più velocemente ovunque, i costi vengono ridotti dall'eliminazione del traffico upstream e l'experience degli sviluppatori rimane semplice e prevedibile con l'aumento delle regole.
Se i reindirizzamenti sono fondamentali per il lancio o la migrazione, non devono, tuttavia, rallentare i processi. I reindirizzamenti di massa sull'edge vi consentono di muovervi rapidamente, scalare a livello globale e offrire un'experience sempre rapide fin da subito.
Gestione dei token
Se offrite contenuti di alta qualità o con un buon rapporto qualità-prezzo, i token sono una linea di difesa fondamentale. Durante i picchi di traffico, la pirateria e l'abuso di token possono influire direttamente sui ricavi, mentre i servizi di token centralizzati aumentano la latenza e trovano difficoltà a scalare per milioni di spettatori simultanei. La gestione della revoca negli ambienti multi-CDN aggiunge ancora più complessità.
La soluzione è semplice: eseguire la logica dei token sull'edge. Con Akamai Functions, la generazione, la verifica e la revoca dei token vengono eseguite direttamente lì dove gli utenti si connettono. Le funzioni vengono eseguite a livello globale con replica integrata e senza avvio a freddo per consentire di prendere decisioni con token in modo immediato e coerente, anche su vasta scala.
Questo approccio consente agli utenti legittimi di muoversi senza interruzioni, applicando le policy relative ai token ovunque. I token vengono verificati vicino agli utenti validi e ai criminali in modo da ridurre la latenza e consentire di applicare rapidamente la revoca a livello globale senza affidarsi a fragili sistemi centralizzati. Akamai Functions si integra perfettamente anche nei workflow multi-CDN esistenti per consentire di estendere l'architettura attuale anziché sostituirla.
Quando l'applicazione dei token deve essere veloce, scalabile e coerente a livello globale, l'esecuzione basata sull'edge fa la differenza. La generazione e la verifica dei token sull'edge aiutano a proteggere i contenuti di alta qualità, a preservare l'elevato livello delle performance e a mantenere il controllo scalando il traffico in tutto il mondo.
Gestione dei bot
I bot moderni non si comportano più come bot perché eseguono JavaScript, seguono i normali percorsi di navigazione e si mescolano con il traffico legittimo, rendendo così difficile rilevarli e alzando la posta in gioco. È necessario identificare un'operazione di automazione dannosa in modo rapido e accurato, senza aggiungere latenza o interrompere gli utenti reali. Allo stesso tempo, le tattiche di mitigazione più ovvie, come hard block o pagine di errore, possono essere rimesse in campo dai criminali per adattarsi e aggirare i sistemi di difesa.
Akamai Bot Manager risolve il problema del rilevamento identificando accuratamente i bot dannosi e indesiderati. La vera sfida è ciò che accade dopo il rilevamento. Combinando Bot Manager con Akamai Functions, la mitigazione diventa programmabile e flessibile. Invece di bloccare il traffico, i bot identificati possono essere indirizzati ad una funzione che genera dinamicamente risposte specifiche per i bot.
Queste risposte sembrano legittime per i crawler, mentre, al contrario, riescono a riepilogare, rimuovere oppure oscurare i dati sensibili che proteggono i contenuti e la logica aziendale senza segnalare il rilevamento. Per operare in modo efficiente su vasta scala, le risposte generate possono essere conservate in un apposito archivio chiave-valore o memorizzate nella cache della CDN di Akamai per consentire di gestire istantaneamente le ripetute richieste dei bot senza alcun impatto sulle performance.
Il risultato è un avanzato sistema di rilevamento e mitigazione dei bot che protegge il traffico legittimo, mantiene rapide performance e si evolve con i cambiamenti del comportamento dei bot. In tal modo, si ottiene un controllo preciso sulla gestione dei bot, senza affidarsi a regole statiche o a sfide dirompenti.
Iperpersonalizzazione
Fare affidamento su pagine di prodotti generici significa andare a discapito dei tassi di conversione e dell'engagement dei clienti. Gli approcci di personalizzazione tradizionali sono associati ad una forma di compromesso. La generazione preliminare e l'archiviazione di varianti personalizzate aumentano le spese e i costi operativi, mentre l'inferencing centralizzato aumenta la latenza perché compromette la velocità delle experience che gli acquirenti si aspettano.
L'alternativa è la personalizzazione in tempo reale sull'edge. Combinando Akamai Functions con i modelli LLM eseguiti sull'Akamai Cloud, i contenuti personalizzati vengono generati immediatamente vicino all'utente. Man mano che i clienti tornano a visitare un sito e creano una cronologia degli acquisti, è possibile utilizzare un contesto in tempo reale come la posizione e il comportamento precedente per personalizzare immediatamente le pagine dei prodotti senza dover precostruire o gestire migliaia di varianti.
L'inferencing viene eseguito sull'edge tramite le GPU sull'Akamai Cloud per mantenere bassi i tempi di risposta e coerenti le experience su scala globale. La logica della personalizzazione viene eseguita solo quando necessario, si adatta automaticamente al traffico ed evita la dipendenza da un unico fornitore, consentendo di scegliere tra un'ampia gamma di modelli in base alla strategia aziendale.
In tal modo, le experience di acquisto risultano realmente personalizzate e veloci ovunque. È possibile aumentare i tassi di conversione con experience di prodotto dinamiche e pertinenti, riducendo, al contempo, i carichi di lavoro dell'inferencing sull'edge e mantenendo le performance richieste dai moderni siti di e-commerce.
Risorse
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
A differenza delle piattaforme senza server specifiche per area geografica, Akamai Functions viene eseguito ovunque sull'edge distribuito di Akamai e utilizza un runtime WebAssembly con tempi di avvio inferiori al millisecondo, offrendo una bassa latenza prevedibile senza la complessità derivante dalla gestione di più aree geografiche.
No. EdgeWorkers è ottimizzato per la logica agile delle CDN basate su JavaScript. Akamai Functions fornisce un runtime WebAssembly completo che supporta una gamma più ampia di logica di applicazioni, API e workflow basati sull'AI, mantenendo, al contempo, l'esecuzione globale e bilanciata in base al carico. EdgeWorkers e Akamai Functions offrono una soluzione senza server complementare.
È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio che si compila con WebAssembly, tra cui Rust, Go, JavaScript e Python, il che offre ai team la massima flessibilità ed evita, al contempo, di vincolare il runtime ad un solo linguaggio o sistema.
Sì. Akamai Functions supporta la logica delle applicazioni reali come API, microservizi, elaborazione di eventi, pre-elaborazione e post-elaborazione basate sull'AI, oltre a integrare CPU, GPU e container nel cloud invece di sostituirli.
Le funzioni vengono implementate una sola volta e poi eseguite a livello globale sulla rete edge di Akamai. Si avviano in pochi microsecondi, scalano automaticamente in base al traffico e vengono eseguite vicino agli utenti per minimizzare la latenza e ridurre i costi di uscita.
Akamai Functions si basa sugli standard aperti WebAssembly e WASI; inoltre, utilizza i sistemi open source come Spin e SpinKube, consentendo ai team di mantenere la portabilità in tutti gli ambienti.
Quale problema o punto di debolezza risolve o aiuta a superare questa offerta?
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