L'Akamai Inference Cloud è appositamente progettato per l'AI inferencing. A differenza dei tradizionali provider di servizi cloud o dei servizi di hosting basati su GPU, Akamai offre funzioni di computing, networking e sicurezza sull'edge per consentire alle aziende di rendere operativo l'AI inferencing e di distribuire agenti intelligenti e autonomi su scala globale. La piattaforma integra una protezione avanzata dalle minacce, una difesa basata su modelli e un controllo del traffico AI-native per proteggere gli endpoint dell'inferencing e proteggere l'intero livello di interazione con l'intelligenza artificiale. I clienti dell'Akamai Inference Cloud possono usufruire di performance, efficienza dei costi e funzionalità appositamente create per trasformare gli investimenti in risultati aziendali concreti.