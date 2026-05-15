Akamai offre un cloud solido e distribuito a livello globale progettato per l'era dell'intelligenza artificiale. Il computing basato su GPU si avvicina maggiormente a utenti e dati, accelerando la crescita, rafforzando la competitività e controllando i costi.
L'inferencing è il futuro dell'intelligenza artificiale
L'addestramento insegna l'intelligenza artificiale a pensare, ma l'inferencing la rende operativa perché trasforma i modelli in applicazioni in tempo reale che motivano, rispondono e agiscono. L'inferencing offre le experience necessarie per rendere inestimabile l'intelligenza artificiale.
Le app di intelligenza artificiale sull'Akamai Inference Cloud vengono eseguite più vicino agli utenti, rispondono immediatamente e riescono a scalare senza limiti.
Senza l'inferencing, l'intelligenza artificiale rimane solo un'opportunità
Perché scegliere l'Akamai Inference Cloud?
Come funziona
Crea uno stack cloud di AI unificato (basi, modelli, dati ed esecuzione) con la gestione del traffico sull'edge e il controllo del ciclo di vita degli agenti. Le GPU specializzate e la rete sull'edge di Akamai forniscono una bassa latenza per l'inferencing con il supporto della sicurezza adattiva e dell'osservabilità di Akamai, che offrono performance, protezione ed efficienza su scala globale.
Funzioni
- GPU specializzate
- Gestione del traffico
- Funzioni senza server
- Sicurezza dell'AI adattiva
- Creazione e gestione di agenti e applicazioni
- Dati distribuiti
- Osservabilità unificata
- Pipeline di dati
- Archiviazione a oggetti
Casi di utilizzo
Esegui l'intelligenza artificiale ovunque riesca a creare valore. Risposte più rapide, automazione più intelligente ed experience efficaci in tempo reale in ogni caso di utilizzo.
Risorse
Domande frequenti (FAQ)
L'Akamai Inference Cloud è appositamente progettato per l'AI inferencing. A differenza dei tradizionali provider di servizi cloud o dei servizi di hosting basati su GPU, Akamai offre funzioni di computing, networking e sicurezza sull'edge per consentire alle aziende di rendere operativo l'AI inferencing e di distribuire agenti intelligenti e autonomi su scala globale. La piattaforma integra una protezione avanzata dalle minacce, una difesa basata su modelli e un controllo del traffico AI-native per proteggere gli endpoint dell'inferencing e proteggere l'intero livello di interazione con l'intelligenza artificiale. I clienti dell'Akamai Inference Cloud possono usufruire di performance, efficienza dei costi e funzionalità appositamente create per trasformare gli investimenti in risultati aziendali concreti.
L'Akamai Inference Cloud è progettato per le organizzazioni che investono nell'intelligenza artificiale nell'intento di ottenere un vantaggio competitivo, promuovere la trasformazione operativa e prepararsi per il futuro. È progettato per i team che creano e implementano applicazioni basate sull'intelligenza artificiale su vasta scala e che hanno bisogno dell'infrastruttura necessaria per supportare elevate performance in tempo reale in tutto il mondo. Possiamo offrire:
- MLOps: ingegneri che automatizzano l'intero ciclo di vita dell'apprendimento automatico per garantire che i modelli vengano continuamente riaddestrati, implementati e monitorati per garantire elevate performance in fase di produzione
- Ingegneri AI: ingegneri informatici che creano applicazioni agentiche end-to-end, spesso utilizzando modelli preaddestrati, e colmano il divario esistente tra la ricerca sul data science e il software di produzione
- Architetti di sistemi agentici: si tratta dell'evoluzione dell'architetto di sistemi tradizionale che progetta, crea e gestisce complessi sistemi agentici autonomi in grado di motivare, pianificare, agire e adattarsi in modo indipendente per raggiungere obiettivi aziendali di alto livello
L'inferencing avviene più vicino agli utenti, non in un data center distante. La rete sull'edge distribuita a livello globale di Akamai indirizza il traffico verso l'area della GPU più adatta, riducendo la latenza e fornendo risposte più veloci e coerenti per le experience basate sull'intelligenza artificiale.
L'Akamai Inference Cloud porta la produzione dell'intelligenza artificiale sull'edge, decentralizzando dati e funzioni di elaborazione e indirizzando le richieste al modello migliore tramite le posizione sull'edge distribuite su vasta scala di Akamai. Avvicinando i dati e l'inferencing agli utenti, gli agenti intelligenti dei clienti possono adattarsi istantaneamente agli utenti e all'ottimizzazione delle transazioni in tempo reale.
Akamai offre una difesa a livello di rete, una protezione adattiva dalle minacce e la sicurezza delle API sull'edge con controlli di accesso e sicurezza configurabili per dati e modelli.
È possibile distribuire e monitorare le applicazioni di agentic AI utilizzando la piattaforma per sviluppatori Kubernetes preintegrata di Akamai. Gli ingegneri MLOps possono sfruttare uno stack integrato e preconfigurato di software Kubernetes, tra cui vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA NeMo e NIM NVIDIA.
La piattaforma combina i server NVIDIA RTX PRO, con le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e il software NVIDIA AI Enterprise, con l'infrastruttura di cloud computing distribuita di Akamai e la rete sull'edge globale, che ha più di 4400 PoP in tutto il mondo.
Parla con il nostro team del tuo caso di utilizzo: potremo aiutarti ad associare i tuoi carichi di lavoro alla GPU e alla configurazione di distribuzione più appropriate, quindi ti assisteremo nella configurazione per consentirti di iniziare ad eseguire rapidamente l'inferencing.
Prenota oggi stesso una consulenza sull'intelligenza artificiale
L'intelligenza artificiale sta passando dal laboratorio alla produzione e le aziende sono sempre più sotto pressione per offrire experience più veloci, intelligenti e sicure. Sia per ottimizzare l'inferencing, scalare i modelli o ridurre la latenza, siamo qui per aiutarti a dare vita all'intelligenza artificiale... sull'edge.
- Scopri come distribuire e scalare l'AI inferencing più vicino agli utenti.
- Scopri in che modo l'infrastruttura edge-native migliora le performance.
- Scopri come tagliare i costi, mantenendo, al contempo, una sicurezza di livello aziendale.
Prenota una consulenza sull'intelligenza artificiale per soddisfare le tue specifiche esigenze!
Grazie per l'invio.
Uno dei nostri consulenti sull'intelligenza artificiale ti contatterà al più presto per concordare un incontro.