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Prezzi prevedibili dell'Akamai Cloud

Prezzi semplici e basati sull'utilizzo

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CPU

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Piani GPU

Macchine virtuali dedicate con GPU NVIDIA per velocizzare le operazioni di calcolo più complesse. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Piano $/h RAM GPU vCPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
RTX PRO 6000 Blackwell x1 $ 2,50 176 GB 1 16 1024 GB 0 TB 40/16 Gbps Richiedi accesso
RTX PRO 6000 Blackwell x2 $ 5,00 352 GB 2 32 2048 GB 0 TB 40/16 Gbps Richiedi accesso
RTX PRO 6000 Blackwell x4 $ 10,00 704 GB 4 64 4096 GB 0 TB 40/16 Gbps Richiedi accesso

RTX™ 4000 Ada Generation

Piano $/h RAM GPU CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
RTX 4000 Ada GPU x1 Small $ 0,52 16 GB 1 4 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium $ 0,67 32 GB 1 8 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x1 Large $ 0,96 64 GB 1 16 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large $ 1,53 128 GB 1 32 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x2 Small $ 1,05 32 GB 2 8 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium $ 1,34 64 GB 2 16 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage $ 1,49 64 GB 2 16 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x4 Small $ 2,96 128 GB 4 32 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium $ 3,57 196 GB 4 48 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi

RTX 6000 Quadro

Piano $/h RAM GPU CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 $ 1,50 32 GB 1 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Registratevi
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 $ 3,00 64 GB 2 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 $ 4,50 96 GB 3 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 $ 6,00 128 GB 4 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi

Piani Dedicated CPU

Macchine virtuali dedicate e condivise per applicazioni ad elevato utilizzo della CPU. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

G8 Dedicated Compute

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano $/h RAM vCPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G8 Dedicated 4x2 $ 0,07 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 8x4 $ 0,14 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 16x8 $ 0,27 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 32x16 $ 0,54 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 64x32 $ 1,08 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 96x48 $ 1,62 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 128x64 $ 2,16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 256x128 $ 4,32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 512x256 $ 8,64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Registratevi

G8 Dedicated General

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano $/h RAM vCPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G8 Dedicated 8x2 $ 0,11 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 16x4 $ 0,21 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 32x8 $ 0,42 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 64x16 $ 0,84 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 96x24 $ 1,26 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 128x32 $ 1,68 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 256x64 $ 3,36 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 512x128 $ 6,84 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Registratevi

G7 Dedicated Compute

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano $/mese $/h RAM vCPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G7 Dedicated 4 GB $ 43,00 $ 0,06 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 8 GB $ 86,00 $ 0,13 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 16 GB $ 173,00 $ 0,26 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 32 GB $ 346,00 $ 0,52 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 64 GB $ 691,00 $ 1,04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 96 GB $ 1.037,00 $ 1,56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 128 GB $ 1.382,00 $ 2,07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 256 GB $ 2.765,00 $ 4,15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 512 GB $ 5.530,00 $ 8,29 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registratevi

G6 Dedicated Compute

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G6 Dedicated 4 GB $ 36,00 $ 0,054 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 8 GB $ 72,00 $ 0,108 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 16 GB $ 144,00 $ 0,216 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 32 GB $ 288,00 $ 0,432 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 64 GB $ 576,00 $ 0,864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 96 GB $ 864,00 $ 1,296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 128 GB $ 1.152,00 $ 1,728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 256 GB $ 2.304,00 $ 3,456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 512 GB $ 4.608,00 $ 6,912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registratevi

Piani Shared CPU

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
Nanode 1 GB $ 5,00 $ 0,0075 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Registratevi
Linode 2 GB $ 12,00 $ 0,0180 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Registratevi
Linode 4 GB $ 24,00 $ 0,0360 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registratevi
Linode 8 GB $ 48,00 $ 0,0720 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
Linode 16 GB $ 96,00 $ 0,1440 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Registratevi
Linode 32 GB $ 192,00 $ 0,2880 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Registratevi
Linode 64 GB $ 384,00 $ 0,5760 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Registratevi
Linode 96 GB $ 576,00 $ 0,8640 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi
Linode 128 GB $ 768,00 $ 1,1520 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Registratevi
Linode 192 GB $ 1.152,00 $ 1,7280 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registratevi

Piani High Memory

Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
Linode 24 GB $ 60,00 $ 0,09 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
Linode 48 GB $ 120,00 $ 0,18 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Registratevi
Linode 90 GB $ 240,00 $ 0,36 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Registratevi
Linode 150 GB $ 480,00 $ 0,72 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Registratevi
Linode 300 GB $ 960,00 $ 1,44 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Registratevi

Piani Accelerated Compute

Accesso dedicato alle ASIC nel cloud per carichi di lavoro specializzati, incluso il transcoding dei contenuti multimediali con le VPU NETINT. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

Piano $/mese $/h RAM VPU CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small $ 280,00 $ 0,42 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium $ 352,00 $ 0,53 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small $ 488,00 $ 0,73 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Registratevi

LKE: Piani Managed Kubernetes Engine

I prezzi di LKE includono le risorse effettivamente utilizzate: istanze di calcolo, NodeBalancer e volumi. Aggiornamento al nostro piano di controllo HA (High-Availability) disponibile a 60 dollari per cluster al mese.

LKE-Enterprise offre tutte le funzionalità di LKE e include la soluzione HA con un piano di controllo dedicato per 300 dollari per cluster al mese. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

G8 Dedicated Compute

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano Nodi RAM vCPU Archiviazione Trasferimento
 
G8 Dedicated 4x2 3 4 GB 2 40 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 8x4 3 8 GB 4 80 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 16x8 3 16 GB 8 160 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 32x16 3 32 GB 16 320 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 64x32 3 64 GB 32 640 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 96x48 3 96 GB 48 960 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 128x64 3 128 GB 64 1280 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 256x128 3 256 GB 128 2560 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 512x256 3 512 GB 256 5120 GB 0 TB Registratevi

G8 Dedicated General

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano Nodi RAM vCPU Archiviazione Trasferimento
 
G8 Dedicated 8x2 3 8 GB 2 80 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 16x4 3 16 GB 4 160 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 32x8 3 32 GB 8 320 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 64x16 3 64 GB 16 640 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 96x24 3 96 GB 24 960 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 128x32 3 128 GB 32 1280 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 256x64 3 256 GB 64 2560 GB 0 TB Registratevi
G8 Dedicated 512x128 3 512 GB 128 5120 GB 0 TB Registratevi

G7 Dedicated Compute

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano Nodi $/mese RAM vCPU Archiviazione Trasferimento
 
G7 Dedicated 4 GB 3 $ 129,00 4 GB 2 80 GB 4 TB Registratevi
G7 Dedicated 8 GB 3 $ 258,00 8 GB 4 160 GB 5 TB Registratevi
G7 Dedicated 16 GB 3 $ 519,00 16 GB 8 320 GB 6 TB Registratevi
G7 Dedicated 32 GB 3 $ 1.038,00 32 GB 16 640 GB 7 TB Registratevi
G7 Dedicated 64 GB 3 $ 2.073,00 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registratevi
G7 Dedicated 96 GB 3 $ 3.111,00 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registratevi
G7 Dedicated 128 GB 3 $ 4.146,00 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registratevi
G7 Dedicated 256 GB 3 $ 8.295,00 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registratevi
G7 Dedicated 512 GB 3 $ 16.590,00 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registratevi

G6 Dedicated Compute

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano Nodi $/mese RAM vCPU Archiviazione Trasferimento
 
G6 Dedicated 4 GB 3 $ 108,00 4 GB 2 80 GB 4 TB Registratevi
G6 Dedicated 8 GB 3 $ 216,00 8 GB 4 160 GB 5 TB Registratevi
G6 Dedicated 16 GB 3 $ 432,00 16 GB 8 320 GB 6 TB Registratevi
G6 Dedicated 32 GB 3 $ 864,00 32 GB 16 640 GB 7 TB Registratevi
G6 Dedicated 64 GB 3 $ 1.728,00 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registratevi
G6 Dedicated 96 GB 3 $ 2.592,00 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registratevi
G6 Dedicated 128 GB 3 $ 3.456,00 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registratevi
G6 Dedicated 256 GB 3 $ 6.912,00 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registratevi
G6 Dedicated 512 GB 3 $ 13.824,00 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registratevi

Shared CPU

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

Piano Nodi $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento
 
Shared 2 GB 3 $ 36,00 $ 0,054 6 GB 3 150 GB 6 TB Registratevi
Shared 4 GB 3 $ 72,00 $ 0,108 12 GB 6 240 GB 12 TB Registratevi
Shared 8 GB 3 $ 144,00 $ 0,216 24 GB 12 480 GB 15 TB Registratevi
Shared 16 GB 3 $ 288,00 $ 0,432 48 GB 18 960 GB 24 TB Registratevi
Shared 32 GB 3 $ 576,00 $ 0,864 96 GB 24 1920 GB 48 TB Registratevi
Shared 64 GB 3 $ 1.152,00 $ 1,728 192 GB 48 3840 GB 60 TB Registratevi
Shared 96 GB 3 $ 1.728,00 $ 2,592 288 GB 60 5760 GB 60 TB Registratevi
Shared 128 GB 3 $ 2.304,00 $ 3,456 384 GB 72 7680 GB 60 TB Registratevi
Shared 192 GB 3 $ 3.456,00 $ 5,184 576 GB 96 11520 GB 60 TB Registratevi

High Memory

Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.

Piano Nodi $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento
 
High Memory 24 GB 3 $ 180,00 $ 0,27 72 GB 6 60 GB 15 TB Registratevi
High Memory 48 GB 3 $ 360,00 $ 0,54 144 GB 6 120 GB 18 TB Registratevi
High Memory 90 GB 3 $ 720,00 $ 1,08 270 GB 12 270 GB 21 TB Registratevi
High Memory 150 GB 3 $ 1.440,00 $ 2,16 450 GB 24 600 GB 24 TB Registratevi
High Memory 300 GB 3 $ 2.880,00 $ 4,32 900 GB 48 1020 GB 27 TB Registratevi

Archiviazione

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Piani Block Storage

Aumentate la capacità di storage aggiungendo volumi ad alta velocità. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

Archiviazione $/mese
 
10 GB $ 1,00 Registratevi
20 GB $ 2,00 Registratevi
40 GB $ 4,00 Registratevi
80 GB $ 8,00 Registratevi
160 GB $ 16,00 Registratevi
320 GB $ 32,00 Registratevi
640 GB $ 64,00 Registratevi
1280 GB $ 128,00 Registratevi
2560 GB $ 256,00 Registratevi
5120 GB $ 512,00 Registratevi
10240 GB $ 1.024,00 Registratevi

Piani Object Storage

Storage compatibile con Amazon S3 per applicazioni, analisi e workflow basati sull'AI. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

Storage ($/mese) Trasferimento in uscita ($/mese)
 
$0,02/GB $0,005/GB con 1 TB gratuito ogni mese. Registratevi

I prezzi possono variare a seconda dell'area geografica. Per gli account con meno di 250 GB si applica una commissione minima di 5 dollari.

Images

Caricate, acquisite e implementate le immagini personalizzate sulle macchine virtuali. Scoprite il nostro Developer Hub.

Archiviazione $/mese Images/account Capacità massima
 
1 GB $ 0,10 25 150 GB Registratevi
25 GB $ 2,50 25 150 GB Registratevi
50 GB $ 5,00 25 150 GB Registratevi
75 GB $ 7,50 25 150 GB Registratevi
100 GB $ 10,00 25 150 GB Registratevi
125 GB $ 12,50 25 150 GB Registratevi
150 GB $ 15,00 25 150 GB Registratevi

Backups

Backup immediati e completamente indipendenti dai vostri sistemi. Scegliete il tipo di istanza per il backup. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

G8 Dedicated Compute

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G8 Dedicated 4x2 $ 0,00369 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 8x4 $ 0,00738 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 16x8 $ 0,01476 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 32x16 $ 0,02952 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 64x32 $ 0,05895 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 96x48 $ 0,08847 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 128x64 $ 0,11799 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 256x128 $ 0,23589 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 512x256 $ 0,47187 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Registratevi

G8 Dedicated General

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G8 Dedicated 8x2 $ 0,00738 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 16x4 $ 0,01476 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 32x8 $ 0,02952 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 64x16 $ 0,05895 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 96x24 $ 0,08847 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 128x32 $ 0,11799 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 256x64 $ 0,23589 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Registratevi
G8 Dedicated 512x128 $ 0,47187 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Registratevi

G7 Dedicated Compute

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G7 Dedicated 4 GB $ 5,00 $ 0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 8 GB $ 10,00 $ 0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 16 GB $ 20,00 $ 0,030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 32 GB $ 40,00 $ 0,060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 64 GB $ 80,00 $ 0,120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 96 GB $ 120,00 $ 0,180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 128 GB $ 160,00 $ 0,240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 256 GB $ 200,00 $ 0,300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registratevi
G7 Dedicated 512 GB $ 240,00 $ 0,360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registratevi

G6 Dedicated General

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
G6 Dedicated 4 GB $ 5,00 $ 0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 8 GB $ 10,00 $ 0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 16 GB $ 20,00 $ 0,030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 32 GB $ 40,00 $ 0,060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 64 GB $ 80,00 $ 0,120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 96 GB $ 120,00 $ 0,180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 128 GB $ 160,00 $ 0,240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 256 GB $ 200,00 $ 0,300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Registratevi
G6 Dedicated 512 GB $ 240,00 $ 0,360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Registratevi

Shared CPU

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
Linode 1 GB $ 2,00 $ 0,003 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Registratevi
Linode 2 GB $ 2,50 $ 0,004 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Registratevi
Linode 4 GB $ 5,00 $ 0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Registratevi
Linode 8 GB $ 10,00 $ 0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
Linode 16 GB $ 20,00 $ 0,030 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Registratevi
Linode 32 GB $ 40,00 $ 0,060 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Registratevi
Linode 64 GB $ 80,00 $ 0,120 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Registratevi
Linode 96 GB $ 120,00 $ 0,180 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi
Linode 128 GB $ 160,00 $ 0,240 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Registratevi
Linode 192 GB $ 240,00 $ 0,360 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Registratevi

High Memory

Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
High Memory 24 GB $ 5,00 $ 0,0075 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Registratevi
High Memory 48 GB $ 10,00 $ 0,0150 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Registratevi
High Memory 90 GB $ 20,00 $ 0,0300 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Registratevi
High Memory 150 GB $ 40,00 $ 0,0600 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Registratevi
High Memory 300 GB $ 80,00 $ 0,1200 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Registratevi

GPU

Macchine virtuali dedicate con GPU NVIDIA per velocizzare le operazioni di calcolo più complesse.

Piano $/mese $/h RAM CPU Archiviazione Trasferimento Costo rete in entrata/uscita
 
GPU 32 GB $ 40,00 $ 0,06 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Registratevi
GPU 64 GB $ 80,00 $ 0,12 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi
GPU 96 GB $ 160,00 $ 0,18 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi
GPU 128 GB $ 320,00 $ 0,24 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Registratevi

Database

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Piani MySQL

Cluster di database MySQL completamente gestiti. I prezzi sono indicati come tariffa mensile. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

G7 Dedicated Compute

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano Core RAM Archiviazione 1 nodo  2 nodi  3 nodi
 
G7 Dedicated 4 GB, nodo 2 4 80 $ 81,60 $ 171,60 $ 246,00 Registratevi
G7 Dedicated 8 GB, nodo 4 8 160 $ 163,20 $ 342,00 $ 492,00 Registratevi
G7 Dedicated 16 GB, nodo 8 16 320 $ 327,60 $ 708,00 $ 982,80 Registratevi
G7 Dedicated 32 GB, nodo 16 32 640 $ 655,20 $ 1.401,60 $ 1.965,60 Registratevi
G7 Dedicated 64 GB, nodo 32 64 1280 $ 1.407,60 $ 2.838,00 $ 4.150,80 Registratevi
G7 Dedicated 96 GB, nodo 48 96 1920 $ 2.110,86 $ 4.358,40 $ 6.234,00 Registratevi
G7 Dedicated 128 GB, nodo 50 128 2500 $ 2.809,14 $ 5.706,00 $ 8.086,80 Registratevi
G7 Dedicated 256 GB, nodo 56 256 5000 $ 5.625,60 $ 10.941,60 $ 16.263,60 Registratevi
G7 Dedicated 512 GB, nodo 64 512 7200 $ 11.073,60 $ 22.147,20 $ 33.220,80 Registratevi

G6 Dedicated General

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano Core RAM Archiviazione 1 nodo 2 nodi 3 nodi
 
G6 Dedicated 4 GB, nodo 2 4 80 $ 68,00 $ 143,00 $ 206,00 Registratevi
G6 Dedicated 8 GB, nodo 4 8 160 $ 136,00 $ 285,00 $ 410,00 Registratevi
G6 Dedicated 16 GB, nodo 8 16 320 $ 273,00 $ 590,00 $ 819,00 Registratevi
G6 Dedicated 32 GB, nodo 16 32 640 $ 546,00 $ 1.168,00 $ 1.638,00 Registratevi
G6 Dedicated 64 GB, nodo 32 64 1280 $ 1.173,00 $ 2.365,00 $ 3.459,00 Registratevi
G6 Dedicated 96 GB, nodo 48 96 1920 $ 1.759,00 $ 3.632,00 $ 5.195,00 Registratevi
G6 Dedicated 128 GB, nodo 50 128 2500 $ 2.341,00 $ 4.755,00 $ 6.739,00 Registratevi
G6 Dedicated 256 GB, nodo 56 256 5000 $ 4.684,00 $ 9.118,00 $ 13.553,00 Registratevi

Shared CPU

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

Piano Core RAM Archiviazione 1 nodo 3Nodes
 
Shared 1 GB, nodo 1 1 25 $ 16,00 $ 37,00 Registratevi
Shared 2 GB, nodo 1 2 50 $ 32,00 $ 74,00 Registratevi
Shared 4 GB, nodo 2 4 80 $ 63,00 $ 147,00 Registratevi
Shared 8 GB, nodo 4 8 160 $ 126,00 $ 294,00 Registratevi
Shared 16 GB, nodo 6 16 320 $ 252,00 $ 588,00 Registratevi
Shared 32 GB, nodo 8 32 640 $ 504,00 $ 1.176,00 Registratevi
Shared 64 GB, nodo 16 64 1280 $ 1.008,00 $ 2.352,00 Registratevi
Shared 96 GB, nodo 20 96 1920 $ 1.512,00 $ 3.545,00 Registratevi
Shared 128 GB, nodo 24 128 2560 $ 2.016,00 $ 4.726,00 Registratevi
Shared 192 GB, nodo 32 192 3840 $ 3.025,00 $ 7.090,00 Registratevi

Piani PostgreSQL

Cluster di database PostgreSQL completamente gestiti. I prezzi sono indicati come tariffa mensile. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

G7 Dedicated Compute

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano Core RAM Archiviazione 1 nodo 2 nodi 3 nodi
 
G7 Dedicated 4 GB, nodo 2 4 80 $ 81,60 $ 171,60 $ 246,00 Registratevi
G7 Dedicated 8 GB, nodo 4 8 160 $ 163,20 $ 342,00 $ 492,00 Registratevi
G7 Dedicated 16 GB, nodo 8 16 320 $ 327,60 $ 708,00 $ 982,80 Registratevi
G7 Dedicated 32 GB, nodo 16 32 640 $ 655,20 $ 1.401,60 $ 1.965,60 Registratevi
G7 Dedicated 64 GB, nodo 32 64 1280 $ 1.407,60 $ 2.838,00 $ 4.150,80 Registratevi
G7 Dedicated 96 GB, nodo 48 96 1920 $ 2.110,86 $ 4.358,40 $ 6.234,00 Registratevi
G7 Dedicated 128 GB, nodo 50 128 2500 $ 2.809,14 $ 5.706,00 $ 8.086,80 Registratevi
G7 Dedicated 256 GB, nodo 56 256 5000 $ 5.625,60 $ 10.941,60 $ 16.263,60 Registratevi
G7 Dedicated 512 GB, nodo 64 512 7200 $ 11.073,60 $ 22.147,20 $ 33.220,80 Registratevi

G6 Dedicated General

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano Core RAM Archiviazione 1 nodo 2 nodi 3 nodi
 
G6 Dedicated 4 GB, nodo 2 4 80 $ 68,00 $ 143,00 $ 206,00 Registratevi
G6 Dedicated 8 GB, nodo 4 8 160 $ 136,00 $ 285,00 $ 410,00 Registratevi
G6 Dedicated 16 GB, nodo 8 16 320 $ 273,00 $ 590,00 $ 819,00 Registratevi
G6 Dedicated 32 GB, nodo 16 32 640 $ 546,00 $ 1.168,00 $ 1.638,00 Registratevi
G6 Dedicated 64 GB, nodo 32 64 1280 $ 1.173,00 $ 2.365,00 $ 3.459,00 Registratevi
G6 Dedicated 96 GB, nodo 48 96 1920 $ 1.759,00 $ 3.632,00 $ 5.195,00 Registratevi
G6 Dedicated 128 GB, nodo 50 128 2500 $ 2.341,00 $ 4.755,00 $ 6.739,00 Registratevi
G6 Dedicated 256 GB, nodo 56 256 5000 $ 4.684,00 $ 9.118,00 $ 13.553,00 Registratevi

Shared CPU

CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.

Piano Core RAM Archiviazione 1 nodo 3 nodi
 
Shared 1 GB, nodo 1 1 25 $ 16,00 $ 37,00 Registratevi
Shared 2 GB, nodo 1 2 50 $ 32,00 $ 74,00 Registratevi
Shared 4 GB, nodo 2 4 80 $ 63,00 $ 147,00 Registratevi
Shared 8 GB, nodo 4 8 160 $ 126,00 $ 294,00 Registratevi
Shared 16 GB, nodo 6 16 320 $ 252,00 $ 588,00 Registratevi
Shared 32 GB, nodo 8 32 640 $ 504,00 $ 1.176,00 Registratevi
Shared 64 GB, nodo 16 64 1280 $ 1.008,00 $ 2.352,00 Registratevi
Shared 96 GB, nodo 20 96 1920 $ 1.512,00 $ 3.545,00 Registratevi
Shared 128 GB, nodo 24 128 2560 $ 2.016,00 $ 4.726,00 Registratevi
Shared 192 GB, nodo 32 192 3840 $ 3.025,00 $ 7.090,00 Registratevi

Networking

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

NodeBalancers

Mantenete elevati tempi di attività, scalate in modo efficiente e gestite il traffico a costi prevedibili. Visualizzate i dettagli sul prodotto.

Piano $/mese $/h
 
NodeBalancer $ 10 $ 0,015 Registratevi

Servizi

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L'addebito sulla carta di credito viene effettuato una volta esaurito l'importo o scaduto il periodo del credito promozionale. Ad esempio, se si riceve un credito di 100 dollari per 60 giorni, questo credito verrà automaticamente applicato all'account del cliente. Se durante questi 60 giorni il cliente spende 50 dollari, non verrà effettuato alcun addebito sulla carta. Se, invece, durante questi 60 giorni il cliente spende 150 dollari, il credito di 100 dollari verrà utilizzato completamente e verrà effettuato un addebito di 50 dollari sulla carta di credito del cliente. Una volta scaduto il periodo del credito promozionale, i costi di eventuali servizi attivi verranno addebitati sulla carta di credito del cliente.

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Se non sei sicuro di quale piano scegliere, ti consigliamo di iniziare con un piano più piccolo e di ridimensionare l'architettura man mano che le tue esigenze crescono. Puoi ridimensionare la tua VM aumentando o diminuendo le risorse in qualsiasi momento. Puoi anche scoprire di più leggendo la nostra guida alla scelta di un piano VM.

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Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se si desidera interrompere la ricezione delle fatture per un determinato servizio, è necessario rimuoverlo interamente dal proprio account .

Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, sulle aliquote fiscali e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.

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