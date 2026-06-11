Protezione completa contro l'abuso dei brand ovunque online.
Proteggete il brand, i clienti e la reputazione della vostra azienda
Brand Guardian difende le organizzazioni e i loro clienti dagli attacchi di impersonificazione dei brand, tra cui siti web fittizi, campagne di phishing, impersonificazione sui social media e app non autorizzate. Combinando il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale con la mitigazione guidata da esperti, la soluzione aiuta i team addetti alla sicurezza ad identificare e arrestare la raccolta di credenziali e le frodi prima che causino danni duraturi. Brand Guardian affronta queste minacce tramite un approccio costituito da quattro fasi: intelligence, rilevamento, visibilità e mitigazione.
Rilevamento e blocco dei tentativi di impersonificazione dei brand in modo rapido
Come funziona Brand Guardian
Funzioni
Individuazione continua dell'abuso dei brand: rileva automaticamente l'impersonificazione su domini falsificati, siti di phishing e proprietà web fittizie.
Rilevamento delle minacce basato sull'AI: utilizza l'intelligenza artificiale avanzata per rilevare l'abuso dei brand in millisecondi, riducendo al minimo i falsi positivi
Automazione delle operazioni di indagine e rimozione delle minacce: i workflow automatizzati e semiautomatizzati aiutano a rimuovere rapidamente i contenuti relativi agli abusi su tutte le piattaforme
Assegnazione di priorità alle minacce in base ai rischi: le minacce vengono valutate in base ai danni subiti dai clienti, al potenziale di frode e all'impatto sulla reputazione per consentire ai team di agire nelle aree più importanti
Ampia visibilità multicanale: monitoraggio su un'unica piattaforma in tutti i domini, social media, app store e motori di ricerca, oltre al dark web
Competenza SOC integrata: gli analisti della sicurezza di Akamai supportano complessi processi di rimozione delle minacce, fornendo un giudizio da parte di esperti umani nei casi in cui da sola l'automazione non è sufficiente
- Unificazione dell'intelligence sui brand con i sistemi di sicurezza: l'intelligence sui brand viene integrata con le più ampie funzionalità di DNS e sicurezza di Akamai per una protezione olistica
- Avvisi e rapporti in tempo reale: le notifiche immediate e i dashboard per i dirigenti tengono informati i team e mostrano una riduzione misurabile dei rischi
- Una rete globale di rimozione delle minacce: le relazioni consolidate con registrar, provider di hosting e piattaforme contribuiscono ad accelerare l'applicazione delle policy su scala globale
Casi di utilizzo di Brand Guardian
Protezione del dominio web
Protezione del dominio web
I criminali informatici registrano domini falsificati con piccole variazioni dei nomi di brand legittimi per ospitare pagine di phishing, raccogliere credenziali e reindirizzare i clienti a punti vendita fraudolenti. Quando un sito fittizio viene individuato manualmente, il danno, spesso, è già stato arrecato.
Brand Guardian monitora costantemente le registrazioni di nuovi domini e le proprietà web live, utilizzando l'analisi basata sull'intelligenza artificiale per identificare gli alias sospetti nel momento in cui appaiono. I workflow di automazione delle indagini classificano ogni minaccia di rischio, valutando i contenuti, l'infrastruttura di hosting e i segnali comportamentali prima di avviare un'azione di rimozione delle minacce attraverso relazioni consolidate con i provider di registrazione e hosting. I team addetti alla sicurezza raggiungono una visibilità completa sul panorama delle minacce del dominio senza dover intervenire manualmente in modo da potersi concentrare sui casi più critici mentre l'automazione gestisce tutto il resto.
Protezione dei social media
Protezione dei social media
Le piattaforme dei social media rappresentano uno degli obiettivi principali per i tentativi di impersonificazione dei brand. Con la creazione di account fittizi, pagine fraudolente e tentativi di violazione, i clienti vengono ingannati, si favoriscono le truffe e si va a minare la fiducia costruita dalle organizzazioni in vari anni. La natura altamente visibile dei social media rende il monitoraggio manuale inefficace su larga scala.
Brand Guardian esegue una scansione continua delle principali piattaforme dei social media, utilizzando il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento del logo e l'elaborazione del linguaggio naturale, per identificare i tentativi di impersonificazione o l'utilizzo non autorizzato dei brand e la creazione di campagne fraudolente man mano che emergono. Quando la presenza di una minaccia viene confermata, i workflow automatizzati avviano le richieste di rimozione direttamente con i provider di piattaforme, riducendo il tempo che intercorre tra l'individuazione e la rimozione delle minacce. I team ricevono avvisi con la relativa priorità in base alla gravità delle minacce per garantire che vengano affrontati per primi gli account che con maggiore probabilità potrebbero causare danni ai clienti o alla reputazione.
Monitoraggio del dark web
Monitoraggio del dark web
I criminali utilizzano forum sul dark web, marketplace e canali crittografati per scambiare credenziali rubate, vendere prodotti contraffatti e coordinare campagne di frode mirate ai brand, spesso molto prima che gli attacchi si diffondano su Internet. In mancanza di visibilità su questi ambienti, i team addetti alla sicurezza reagiscono sempre piuttosto che anticipare le loro mosse.
Brand Guardian estende il monitoraggio sul dark web, identificando i primi indicatori di minacce mirate ai brand e affrontandoli insieme ai dati che si trovano su Internet e sui social in un'unica piattaforma. Le credenziali rubate e le PII vengono identificati nei forum e nei marketplace del dark web prima che i criminali possano sfruttarle, mentre i dati delle carte di pagamento compromesse vengono segnalate nei negozi e negli scambi effettuati dai criminali per aiutare a prevenire le frodi finanziarie. Il monitoraggio in tempo reale di gruppi di hacker e autori di ransomware fornisce ai team addetti alla sicurezza avvisi tempestivi in caso di potenziali violazioni, consentendo di rispondere in modo più rapido e informato.
Rilevando le minacce nelle prime fasi del loro ciclo di vita, le organizzazioni passano da un atteggiamento reattivo ad uno proattivo, bloccando le frodi prima che raggiungano i clienti, rafforzando i sistemi di difesa prima degli attacchi previsti e riducendo le vulnerabilità in generale.
Domande frequenti (FAQ)
I tradizionali strumenti di monitoraggio dei brand avvisano i team, mentre l'indagine e la risposta sono affidate a voi. Brand Guardian va oltre combinando il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale con l'indagine automatizzata, la prioritizzazione basata sui rischi e l'azione di rimozione diretta. Invece di generare un elenco di potenziali minacce per il vostro team che deve esaminare e agire manualmente, Brand Guardian identifica le minacce reali, le classifica in base all'impatto sul cliente e sull'azienda e avvia l'applicazione, riducendo il carico di lavoro sui team interni e accelerando la risposta.
La riduzione dei falsi positivi è uno dei principi su cui è progettata la soluzione Brand Guardian. I modelli di AI addestrati su reali schemi di abuso dei brand distinguono le minacce reali dall'uso legittimo dei brand, ad esempio da parte di rivenditori autorizzati, partner o comunità di appassionati, prima che vengano visualizzati gli avvisi per il vostro team. Il punteggio basato sui rischi filtra ulteriormente i contenuti prioritizzando le minacce che con maggiore probabilità potranno causare danni ai clienti o perdite finanziarie per consentire al team di dedicarsi alle questioni importanti invece di cercare risultati positivi.
Brand Guardian offre un'ampia visibilità multicanale su registrazioni di domini, proprietà web live, infrastrutture di phishing, principali piattaforme di social media, app store e motori di ricerca, oltre a forum e marketplace sul dark web. L'intelligence sulle minacce in tutte queste fonti viene consolidata in un'unica piattaforma, offrendo ai team addetti alla sicurezza e alle frodi una visione unificata dei rischi legati ai brand senza dover gestire più soluzioni.
Brand Guardian è progettato per integrare l'infrastruttura di sicurezza esistente, anziché sostituirla. Si integra con le più ampie funzionalità di DNS e sicurezza di Akamai e supporta workflow per la rimozione completamente automatizzata e semiautomatizzati per adattarsi a diverse strutture di team e processi di approvazione. Per le organizzazioni che dispongono di strumenti di risposta agli incidenti o SIEM di comprovata validità, Brand Guardian può fornire un'intelligence sulle minacce che si adatta ai workflow esistenti, assicurando che la protezione dei brand diventi parte di un approccio olistico alla sicurezza piuttosto che una funzione isolata.
Bloccate i tentativi di abuso dei brand basati sull'intelligenza artificiale prima che colpiscano i vostri clienti
Richiedete una demo di Brand Guardian per scoprire in che modo le operazioni di rilevamento e rimozione basate sull'intelligenza artificiale possono proteggere i brand:
Rilevando tempestivamente i tentativi di phishing, impersonificazione e abuso dei brand basati sull'AI
Bloccando le infrastrutture dannose prima che i clienti ne risentano
Rimuovendo i siti e gli account fraudolenti con rapidità e sicurezza
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