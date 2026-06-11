I criminali utilizzano forum sul dark web, marketplace e canali crittografati per scambiare credenziali rubate, vendere prodotti contraffatti e coordinare campagne di frode mirate ai brand, spesso molto prima che gli attacchi si diffondano su Internet. In mancanza di visibilità su questi ambienti, i team addetti alla sicurezza reagiscono sempre piuttosto che anticipare le loro mosse.

Brand Guardian estende il monitoraggio sul dark web, identificando i primi indicatori di minacce mirate ai brand e affrontandoli insieme ai dati che si trovano su Internet e sui social in un'unica piattaforma. Le credenziali rubate e le PII vengono identificati nei forum e nei marketplace del dark web prima che i criminali possano sfruttarle, mentre i dati delle carte di pagamento compromesse vengono segnalate nei negozi e negli scambi effettuati dai criminali per aiutare a prevenire le frodi finanziarie. Il monitoraggio in tempo reale di gruppi di hacker e autori di ransomware fornisce ai team addetti alla sicurezza avvisi tempestivi in caso di potenziali violazioni, consentendo di rispondere in modo più rapido e informato.

Rilevando le minacce nelle prime fasi del loro ciclo di vita, le organizzazioni passano da un atteggiamento reattivo ad uno proattivo, bloccando le frodi prima che raggiungano i clienti, rafforzando i sistemi di difesa prima degli attacchi previsti e riducendo le vulnerabilità in generale.