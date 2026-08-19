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Piattaforma senza server

Esegui il codice vicino agli utenti

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Panoramica

Senza server per sistemi distribuiti

Esegui facilmente il codice senza dover gestire l'infrastruttura. Scrivi le funzioni senza server e lascia gestire alla piattaforma i livelli di scalabilità, capacità e disponibilità.

Akamai utilizza un modello senza server sulla piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita per eseguire la logica più vicino a utenti, dati e traffico reale.

Vantaggi

Crea e scala senza problemi

Esegui le implementazioni a livello globale in pochi minuti senza dover gestire diversi server, aree geografiche o capacità. Scala automaticamente in base alle variazioni della domanda.

Esegui la logica ovunque, vicino agli utenti

Esegui la logica vicino agli utenti finali su una piattaforma edge e cloud distribuita per ridurre la latenza e migliorare le performance.

Paga solo quando viene eseguito il codice

Il codice viene eseguito solo su richiesta o in caso di specifici eventi per minimizzare il carico di lavoro che grava sull'infrastruttura, ridurre il carico di origine e pagare solo in base all'effettivo utilizzo.

Come funziona

Senza server su Akamai

Akamai Functions è la nuova evoluzione dei modelli senza server: un motore con tecnologia WebAssembly che esegue la logica delle applicazioni e i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale sul cloud più distribuito al mondo. Associa questa soluzione a EdgeWorkers per eseguire il codice sull'edge e per creare user experience eccezionali e personalizzate.

Modelli senza server

Scegli il modello senza server più adatto al tuo carico di lavoro

Il modello senza server su Akamai viene distribuito attraverso una varietà di soluzioni complementari, che sono tutte ottimizzate per diversi modelli di esecuzione e casi di utilizzo.

Modello distribuito senza server per le app e le API moderne

Akamai Functions fornisce capacità di elaborazione basata su eventi e funzioni con tecnologia WebAssembly. La soluzione è progettata per la logica delle applicazioni, le API e i carichi di lavoro emergenti che richiedono elevati livelli di portabilità, minimi tempi di avvio e una scalabilità globale.

Akamai Functions ti consente di:

  • Iniziare immediatamente
  • Eseguire la logica dell'applicazione senza container o macchine virtuali
  • Elaborare eventi e dati su larga scala
  • Supportare l'AI inferencing e i carichi di lavoro moderni
  • Utilizzare linguaggi diversi da JavaScript
     
Scopri Akamai Functions

EdgeWorkers

EdgeWorkers consente di eseguire JavaScript direttamente sul percorso della richiesta. La soluzione è progettata per una logica a latenza bassissima che deve essere eseguita in linea con il traffico.

EdgeWorkers ti consente di:

  • Implementare la logica di autenticazione e autorizzazione
  • Instradare il traffico in modo dinamico
  • Applicare le regole logiche o aziendali all'edge
  • Estendere il comportamento della CDN con la logica personalizzata
     
Scopri EdgeWorkers

La potenza combinata di Akamai Functions ed EdgeWorkers

Esegui la logica delle applicazioni reali ovunque sull'edge con Wasm, quindi implementa il controllo JavaScript immediato per modellare il traffico e le user experience a livello globale.

Caso di utilizzo

Akamai Functions

EdgeWorkers

Logica richiesta-percorso 
Personalizzazione della CDN e della sicurezza 
API e servizi di back-end 
Carichi di lavoro di dati e AI 
Runtime WebAssembly 
Esecuzione sull'edge a latenza bassissima

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Le applicazioni moderne e i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale devono poter scalare rapidamente, rispondere in tempo reale e operare a livello globale. La tecnologia senza server elimina i problemi legati all'infrastruttura in modo da consentire ai team di distribuire il codice più velocemente e di scalare automaticamente app e carichi di lavoro senza dover gestire i server.

Un tradizionale modello senza server, spesso, viene eseguito in zone centralizzate, il che può aggiungere latenza agli utenti in tutto il mondo. La necessità di ricorrere all'avvio a freddo, le spese di gestione dei container e i complessi modelli di scalabilità possono rallentare lo sviluppo e aumentare i costi.

Il modello senza server elimina la necessità di gestire l'infrastruttura. Il servizio può essere configurato senza dover gestire server, container o capacità, consentendo ai team di concentrarsi sulla scrittura e sulla distribuzione del codice.

Il modello senza server edge-native esegue il codice più vicino agli utenti finali anziché solo nelle zone cloud centralizzate allo scopo di ridurre la latenza, migliorare la reattività e consentire di prendere decisioni in tempo reale su scala globale.

L'area in cui viene eseguito il codice influisce direttamente sulle performance. L'esecuzione del modello senza server più vicino agli utenti riduce i processi di hop di rete, diminuisce il carico di origine e offre performance più coerenti in tutte le aree geografiche.

WebAssembly offre un modello di esecuzione agile con minimi tempi di avvio e un utilizzo efficiente delle risorse, rendendolo particolarmente adatto ai carichi di lavoro senza server che richiedono performance prevedibili e bassa latenza.

Il modello senza server esegue il codice solo quando è necessario allo scopo di eliminare l'infrastruttura inattiva, scalare automaticamente in base alla domanda e allineare i costi direttamente in base all'effettivo utilizzo.

Akamai esegue il modello senza server su una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita per consentire un'esecuzione a bassa latenza, rendere coerenti le performance a livello globale e avvicinare la logica in tempo reale a utenti, dispositivi e dati.

Risorse

Inizia subito

Crea la tua prima funzione. Segui le guide di avvio rapido e gli esempi utili per implementare la logica senza server.

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