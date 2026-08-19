Piattaforma senza server

Panoramica

Esegui facilmente il codice senza dover gestire l'infrastruttura. Scrivi le funzioni senza server e lascia gestire alla piattaforma i livelli di scalabilità, capacità e disponibilità.



Akamai utilizza un modello senza server sulla piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita per eseguire la logica più vicino a utenti, dati e traffico reale.

