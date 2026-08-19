Pioniere del settore cloud-native, questo fornitore di piattaforme di social media sposta continuamente in avanti i confini per soddisfare la nuova generazione di utenti. Nel suo tentativo di raggiungere e fidelizzare più abbonati, il fornitore si è rivolto ad Akamai come partner di fiducia pur continuando a stabilire nuovi modelli di riferimento per le experience digitali. Spinto dalla nostra visione di estendere il cloud computing all'edge, questo fornitore sapeva di aver trovato un modo per conseguire la sua prossima evoluzione.

Non c'è da stupirsi. Secondo uno studio condotto da Forrester Consulting, la personalizzazione è una delle principali sfide relative ai carichi di lavoro per i fornitori del settore Media & Entertainment. Inoltre, dalla nostra ricerca è emerso che "quattro responsabili IT del settore Media & Entertainment su cinque hanno affermato che la capacità di scalare a livello globale è importante o fondamentale, sottolineando la necessità per le multinazionali che operano nel settore dei media di avvicinarsi maggiormente agli spettatori di tutto il mondo". Nello stesso studio di Forrester, il 60% dei fornitori del settore Media & Entertainment ha affermato che l'edge computing migliora le customer experience.

Per realizzare la sua visione, la società di social media aveva bisogno di spostare le risorse del cloud computing sull'edge, quindi ha coinvolto numerosi provider di servizi cloud in grado di fornire infrastrutture informatiche. Tuttavia, la natura centralizzata della piattaforma aziendale ha creato problemi a livello locale e difficoltà nel raggiungere i mercati emergenti.

Nel valutare le proprie opzioni, l'azienda ha notato che Akamai si distingueva come unico fornitore in grado di offrire una soluzione per applicazioni edge-native. Akamai fornisce le sue infrastrutture in più aree geografiche rispetto ad altri provider e risorse di cloud computing dal core all'edge, offrendo la capacità di potenziare e scalare a livello globale applicazioni a bassa latenza e ad elevato utilizzo di dati progettate per soddisfare le preferenze locali.