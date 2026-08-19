Mentre le aziende di tutti i settori cercano sempre più di soddisfare le aspettative di consumatori e utenti con tempi di downtime pari a zero ed experience in tempo reale, il loro uso del cloud computing continua ad evolversi per ottimizzare le loro applicazioni edge-native ad elevato utilizzo di dati. Al giorno d'oggi, le aziende del settore Media & Entertainment stanno modernizzando ulteriormente le proprie strategie per il cloud sfruttando le risorse di cloud computing sull'edge, rendendo possibile offrire tali experience, basate su applicazioni native sull'edge, in modo ancora più efficace ed efficiente.
Come sottolinea una ricerca condotta da Forrester Consulting, "poiché il 98% degli intervistati nel settore dei media prevede che la maggior parte dei propri carichi di lavoro sarà di tipo cloud-native entro i prossimi 12 mesi, trovare il partner giusto per una piattaforma cloud distribuita è essenziale. E qual è il requisito principale per questi partner, secondo i responsabili IT? La capacità di implementare ed eseguire dal cloud all'edge".
È questo il caso di una popolare piattaforma di social media che si innova continuamente mentre promuove l'innovazione del settore. Raggiungendo miliardi di utenti, migliora regolarmente le capacità e le infrastrutture per ottimizzare la delivery delle experience digitali in tempo reale. Con l'aumentare delle richieste di experience impeccabili e personalizzate da parte dei suoi utenti, Akamai ha consentito a questo fornitore di piattaforme di estendere i propri carichi di lavoro del cloud computing all'edge, che ha così potuto offrire experience interattive di social media di nuova generazione.