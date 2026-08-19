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Background

Piattaforma di social media

Un'importante piattaforma di social media trova in Akamai un partner strategico a lungo termine per il cloud computing

Logo piattaforma di social media

Settore

Media

Vantaggi principali

  • Esecuzione dei carichi di lavoro sull'edge
  • Riduzione dei costi di uscita
  • Adozione di una visione a lungo termine

Soluzione

Cloud computing
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Un'azienda leader del settore cerca un altro vantaggio competitivo

Mentre le aziende di tutti i settori cercano sempre più di soddisfare le aspettative di consumatori e utenti con tempi di downtime pari a zero ed experience in tempo reale, il loro uso del cloud computing continua ad evolversi per ottimizzare le loro applicazioni edge-native ad elevato utilizzo di dati. Al giorno d'oggi, le aziende del settore Media & Entertainment stanno modernizzando ulteriormente le proprie strategie per il cloud sfruttando le risorse di cloud computing sull'edge, rendendo possibile offrire tali experience, basate su applicazioni native sull'edge, in modo ancora più efficace ed efficiente.

Come sottolinea una ricerca condotta da Forrester Consulting, "poiché il 98% degli intervistati nel settore dei media prevede che la maggior parte dei propri carichi di lavoro sarà di tipo cloud-native entro i prossimi 12 mesi, trovare il partner giusto per una piattaforma cloud distribuita è essenziale. E qual è il requisito principale per questi partner, secondo i responsabili IT? La capacità di implementare ed eseguire dal cloud all'edge".

È questo il caso di una popolare piattaforma di social media che si innova continuamente mentre promuove l'innovazione del settore. Raggiungendo miliardi di utenti, migliora regolarmente le capacità e le infrastrutture per ottimizzare la delivery delle experience digitali in tempo reale. Con l'aumentare delle richieste di experience impeccabili e personalizzate da parte dei suoi utenti, Akamai ha consentito a questo fornitore di piattaforme di estendere i propri carichi di lavoro del cloud computing all'edge, che ha così potuto offrire experience interattive di social media di nuova generazione.

Combinare le forze visionarie del cloud

Pioniere del settore cloud-native, questo fornitore di piattaforme di social media sposta continuamente in avanti i confini per soddisfare la nuova generazione di utenti. Nel suo tentativo di raggiungere e fidelizzare più abbonati, il fornitore si è rivolto ad Akamai come partner di fiducia pur continuando a stabilire nuovi modelli di riferimento per le experience digitali. Spinto dalla nostra visione di estendere il cloud computing all'edge, questo fornitore sapeva di aver trovato un modo per conseguire la sua prossima evoluzione.

Non c'è da stupirsi. Secondo uno studio condotto da Forrester Consulting, la personalizzazione è una delle principali sfide relative ai carichi di lavoro per i fornitori del settore Media & Entertainment. Inoltre, dalla nostra ricerca è emerso che "quattro responsabili IT del settore Media & Entertainment su cinque hanno affermato che la capacità di scalare a livello globale è importante o fondamentale, sottolineando la necessità per le multinazionali che operano nel settore dei media di avvicinarsi maggiormente agli spettatori di tutto il mondo". Nello stesso studio di Forrester, il 60% dei fornitori del settore Media & Entertainment ha affermato che l'edge computing migliora le customer experience.

Per realizzare la sua visione, la società di social media aveva bisogno di spostare le risorse del cloud computing sull'edge, quindi ha coinvolto numerosi provider di servizi cloud in grado di fornire infrastrutture informatiche. Tuttavia, la natura centralizzata della piattaforma aziendale ha creato problemi a livello locale e difficoltà nel raggiungere i mercati emergenti.

Nel valutare le proprie opzioni, l'azienda ha notato che Akamai si distingueva come unico fornitore in grado di offrire una soluzione per applicazioni edge-native. Akamai fornisce le sue infrastrutture in più aree geografiche rispetto ad altri provider e risorse di cloud computing dal core all'edge, offrendo la capacità di potenziare e scalare a livello globale applicazioni a bassa latenza e ad elevato utilizzo di dati progettate per soddisfare le preferenze locali.

Spostare i carichi di lavoro sull'edge

Questo cliente di Akamai comprende già il valore strategico dell'edge, infatti, ha spostato i carichi di lavoro sull'edge e ha costruito la propria piattaforma in modo da gestire la capacità dell'edge. Ciò concorda con quanto riportato nella nostra ricerca sui responsabili IT del settore Media & Entertainment:

  • L'88% deve gestire sei o più carichi di lavoro in più aree geografiche
  • L'82% deve gestire sei o più carichi di lavoro sull'edge
  • Il 65% deve gestire sei o più carichi di lavoro in più giurisdizioni

Il fornitore della piattaforma ha trovato un partner con una solida capacità sull'edge e una visione di ampia portata. Inoltre, ha acquisito funzionalità avanzate oltre a quelle consentite dalla nostra rete per la distribuzione dei contenuti (CDN), consentendo di spostare in modo efficiente il traffico sulla nostra piattaforma edge globale a costi di uscita altamente competitivi. 

Abbiamo mostrato le nostre funzionalità di edge computing a questo cliente tramite un programma pilota di tre mesi incentrato su due casi di utilizzo:

  • Approccio innovativo allo streaming a bassa latenza utilizzando tecnologie che non sono supportate dai tradizionali servizi CDN
  • Transcoding sull'edge per offrire rapidi tempi di consegna per i contenuti generati dagli utenti: ad esempio, quando un utente carica un video, il provider può transcodificare e restituire il video all'utente in modo più rapido ed efficiente

Il programma pilota ha dimostrato che le funzionalità di cloud computing di Akamai forniscono la resilienza e la scalabilità necessarie per questo fornitore globale di piattaforme di social media. Allo stesso tempo, il cliente è rimasto favorevolmente colpito dal nostro supporto prioritario dedicato 24 ore su 24.

Continuare con fiducia il percorso verso l'edge

Sulla base del successo di questo programma pilota e della nostra partnership, il fornitore di piattaforme di social media ha trasferito il proprio carico di lavoro WebRTC su Akamai. Anche se WebRTC offre un'elevata velocità e funzionalità in tempo reale, non è stato creato per piattaforme one-to-many con miliardi di utenti. Akamai consente al fornitore di scalare continuando a fornire video di alta qualità e a bassa latenza agli utenti di tutto il mondo.

Ora, il fornitore della piattaforma sta esplorando altri modi per sfruttare le nostre capacità di cloud computing e aggiungere posizioni dell'edge. Considerando la frequenza con cui i provider di servizi cloud si rivolgono a questa azienda di alto profilo e conoscendo i suoi elevati standard tecnologici, Akamai è entusiasta di essere considerata un partner strategico a lungo termine nel suo continuo percorso verso l'edge.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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