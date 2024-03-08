Il lancio di FreshToHome voleva essere, nelle intenzioni del suo CEO Shan Kadavil, la risposta dell'India a Whole Foods, un retailer specializzato nella consegna di cibi organici e naturali in tutto il mondo. Non solo, Kadavil intendeva anche offrire con la sua azienda la migliore qualità di carne e pesce fresco del settore.

Nel mercato convenzionale, pescatori e agricoltori, di solito, vendono i loro prodotti ad intermediari, che spesso usano sostanze chimiche per la conservazione di carne e pesce. FreshToHome ha disintegrato questo modello eliminando il ruolo degli intermediari. Anziché utilizzare sostanze chimiche, l'azienda trasporta subito il pesce e la carne direttamente ai suoi magazzini e, successivamente, ai suoi centri di distribuzione tramite una catena del freddo gestita scrupolosamente. Seguendo questo processo, i prodotti raggiungono il domicilio dei clienti nel giro di 24 - 36 ore. La combinazione di una consegna tempestiva e di una refrigerazione controllata per mantenere la temperatura dei prodotti compresa tra 0°C e 4°C ne garantisce la massima freschezza.

Per agevolare questo modello innovativo e per garantire operazioni ottimali con una fornitura coerente in varie aree geografiche, FreshToHome si affida notevolmente alla tecnologia. L'azienda utilizza, infatti, una tecnologia brevettata basata sull'intelligenza artificiale, nota con il nome di Commodities Exchange, per consentire a pescatori e agricoltori di vendere all'asta i loro prodotti a FreshToHome in modo elettronico. A livello di back-end, un sistema intelligente prevede la domanda dei prodotti richiesti e ne stabilisce il prezzo ottimale. Ogni centro di distribuzione utilizza propri programmi software e dispositivi IoT (Internet of Things), tutti interconnessi alla rete centrale dell'azienda. Inoltre, ogni mese, più di 2 milioni di clienti effettuano acquisti tramite l'app di FreshToHome.

Secondo Saurabh Odhyan, Consumer CTO di FreshToHome: "Per ridurre al minimo gli sprechi, è importante garantire un'appropriata tracciabilità dell'inventario e adottare il giusto modello predittivo". FreshToHome, un'azienda a rapida espansione in cui l'inventario svolge un ruolo cruciale, aveva bisogno della piattaforma di cloud computing più appropriata per garantire operazioni senza interruzioni.