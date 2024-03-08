Fondata nel 2015 con soli otto dipendenti, l'azienda FreshToHome si è trasformata in un'affidabile piattaforma di generi alimentari omnicanale con una forza lavoro di 5.000 persone. Originariamente incentrato sulla fornitura di carne e pesce fresco, il successo dell'azienda si basa sul suo impegno di offrire ciò che promette il brand: 100% di cibi freschi, 0% di sostanze chimiche. Con sedi in 160 città, di cui 154 in India e le altre nel Medio Oriente, FreshToHome ha ampliato le sue proposte per includere pollame, carne di montone, verdure e prodotti caseari. L'azienda, inoltre, si è lanciata nel retail omnicanale tramite i suoi store fisici. In seguito alla sua espansione, l'azienda si è affidata all'Akamai Cloud Computing per garantire operazioni vantaggiose e affidabili.
Unico punto di riferimento per i negozi di generi alimentari
Operazioni ottimali senza interruzioni
Il lancio di FreshToHome voleva essere, nelle intenzioni del suo CEO Shan Kadavil, la risposta dell'India a Whole Foods, un retailer specializzato nella consegna di cibi organici e naturali in tutto il mondo. Non solo, Kadavil intendeva anche offrire con la sua azienda la migliore qualità di carne e pesce fresco del settore.
Nel mercato convenzionale, pescatori e agricoltori, di solito, vendono i loro prodotti ad intermediari, che spesso usano sostanze chimiche per la conservazione di carne e pesce. FreshToHome ha disintegrato questo modello eliminando il ruolo degli intermediari. Anziché utilizzare sostanze chimiche, l'azienda trasporta subito il pesce e la carne direttamente ai suoi magazzini e, successivamente, ai suoi centri di distribuzione tramite una catena del freddo gestita scrupolosamente. Seguendo questo processo, i prodotti raggiungono il domicilio dei clienti nel giro di 24 - 36 ore. La combinazione di una consegna tempestiva e di una refrigerazione controllata per mantenere la temperatura dei prodotti compresa tra 0°C e 4°C ne garantisce la massima freschezza.
Per agevolare questo modello innovativo e per garantire operazioni ottimali con una fornitura coerente in varie aree geografiche, FreshToHome si affida notevolmente alla tecnologia. L'azienda utilizza, infatti, una tecnologia brevettata basata sull'intelligenza artificiale, nota con il nome di Commodities Exchange, per consentire a pescatori e agricoltori di vendere all'asta i loro prodotti a FreshToHome in modo elettronico. A livello di back-end, un sistema intelligente prevede la domanda dei prodotti richiesti e ne stabilisce il prezzo ottimale. Ogni centro di distribuzione utilizza propri programmi software e dispositivi IoT (Internet of Things), tutti interconnessi alla rete centrale dell'azienda. Inoltre, ogni mese, più di 2 milioni di clienti effettuano acquisti tramite l'app di FreshToHome.
Secondo Saurabh Odhyan, Consumer CTO di FreshToHome: "Per ridurre al minimo gli sprechi, è importante garantire un'appropriata tracciabilità dell'inventario e adottare il giusto modello predittivo". FreshToHome, un'azienda a rapida espansione in cui l'inventario svolge un ruolo cruciale, aveva bisogno della piattaforma di cloud computing più appropriata per garantire operazioni senza interruzioni.
Affrontare il futuro con il cloud computing
Con un'espansione quasi quadruplicata nell'ultimo decennio, FreshToHome cercava una piattaforma in grado di portarla al successo nel futuro. Per supportare i suoi sistemi ampiamente distribuiti in varie aree geografiche, l'azienda ha scelto la piattaforma Akamai Cloud Computing. Riflettendo sulla decisione dell'azienda, Odhyan afferma: "La piattaforma di Akamai si è dimostrata altamente vantaggiosa grazie ai suoi prezzi trasparenti che, eliminando i costi nascosti basati sull'utilizzo, ci hanno consentito di conoscere con precisione le nostre spese senza dover implementare più istanze".
Operazioni illimitate nel cloud
Ora, tutta l'infrastruttura di FreshToHome viene gestita tramite l'Akamai Cloud Computing. Secondo Odhyan, la piattaforma di Akamai fornisce l'architettura portatile necessaria all'azienda. Per fornire un esempio, Odhyan parla della pipeline dei dati sui clienti che FreshToHome ha realizzato per raccogliere i dati dalle sue app e dai vari sistemi operativi utilizzati dall'azienda, che vengono così aggregati ed elaborati per generare preziose informazioni di cui FreshToHome si può servire per ottimizzare ed espandere le sue attività commerciali.
Odhyan continua: "Senza la piattaforma indipendente e distribuita di Akamai, non sarebbe stato possibile accedere in modo rapido ed agevole ai dati grezzi né ricavare informazioni dettagliate dai dati distribuiti nei nostri sistemi proprietari".
Ulteriore espansione delle attività commerciali
Pur vantando attività commerciali già redditizie, FreshToHome cerca continuamente di espandere la propria presenza sul mercato. Con il suo ultimo ciclo di finanziamenti, l'azienda spera di intensificare le sue operazioni omnicanale, espandendo, al contempo, le attività commerciali stabilite in 160 mercati.
Per garantire customer experience coerenti nei vari canali, l'azienda ha standardizzato le modalità di esecuzione e connessione dei suoi sistemi operativi nel cloud. Guardando al futuro, FreshToHome prevede altri modi con cui potrà trarre vantaggio dalla piattaforma di Akamai. "Siamo interessati alla possibilità di usare la piattaforma di cloud computing distribuita di Akamai per ottimizzare ulteriormente i nostri processi di back-end", conclude Odhyan.
Informazioni su FreshToHome
Fondata nel 2015, FreshToHome è il principale retailer indiano basato su app per la consegna a domicilio di prodotti freschi (pesce, carne e pollame) senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Nella sua gamma completa di prodotti, figurano: carne di pollo/anatra/montone/agnello/capra, nonché petti di pollo, uova di anatra, costolette di agnello e carne macinata di capra. Inoltre, l'azienda offre pesce di acqua dolce/salata e vari tipi di condimenti/panature. L'azienda offre anche un'applicazione mobile che può essere scaricata dall'Apple App Store e da Google Play Store.
Informazioni su Akamai
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