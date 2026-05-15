AI Brand Presence

- エッジ検知
エッジでリアルタイムにAIエージェントを識別し、サイトに影響が及ぶ前に人間とエージェントのトラフィックを区別します
- リアルタイム配信
最適化されたコンテンツをAIエージェントに動的かつ瞬時に提供します
- 競合に関する知見
AIの認知度を競合と比較し、ギャップ、傾向、機会を明らかにします
- 最適化されたAIコンテンツ
AI向けに構造化された機械可読コンテンツを提供し、ブランドの意図に沿った適切な情報抽出を確実にします
- AIボットおよびリファラルトラフィックの可視性
どのAIエージェントがどの程度の頻度でサイトにアクセスしているか、それらがどのコンテンツを利用しているかに加え、AIのリファラルトラフィックなどを可視化します
- AIのSoV
AIの応答内にブランドが表示される頻度を追跡し、プラットフォームにおけるサイテーションの傾向を測定します
- コンテンツ最適化
意図、ペルソナ、プロンプト、および既存コンテンツに基づいてページ内のコンテンツを書き換え、AIの関連性を向上させます
- サイト全体のパフォーマンス監査と知見
サイト全体をページごとの知見とAI監査でマッピングし、アクセシビリティ、配信、コンテンツのギャップを明らかにします
AIの互換性を大幅に向上し、AI検索で優位に立つための知見を獲得
AIエージェントがサイトに到達する前にエッジでルーティングし、アクセスと体験を完全に制御しながら、AI最適化されたコンテンツを提供します。ブランドを回答として表示させるリアルタイムの知見を活用することで、AEOやGEOで優位性を維持できます。
AIプラットフォーム全体でブランドがどのように表示されるかを制御し、最適化する
AI Brand Presenceの仕組み
特長
AI Brand Presenceのユースケース
AIのプレゼンスを制御・最適化・測定し、可視性・トラフィック・成長を促進する方法をご紹介します。
AIプラットフォーム全体で可視性を向上
AIプラットフォーム上でコンテンツが正確に解釈され、表示されるようにし、生成された回答やレコメンデーション内でのブランドの露出度を高めます。
AIエージェントによるコンテンツアクセスの方法を制御
AIエージェントがコンテンツとどのようにインタラクションするかを定義し、コンテンツの価値を保護しながら適切なアクセスレベルを有効にするポリシーを適用します。
AI向けコンテンツを大規模に最適化
CMSの変更を必要とせず、サイトの表示方法を改善する、AI対応の機械可読な体験を提供します。
AI主導のトラフィックの測定と成長
AIエージェント、リファラルトラフィック、エンゲージメントを統合されたダッシュボードで追跡し、AIによる影響を把握して成長機会を特定します。
AI内の競合を比較し、より良い成果につなげる
AIプラットフォーム全体での貴社のプレゼンスを比較し、ギャップを明らかにし、SoVを高めるための最適化を優先的に実行します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Akamai AI Brand Presenceは、検索エンジンでの順位だけでなく、AIが生成した回答においてコンテンツがどのようにアクセスされ、解釈され、提示されるかに焦点を当てています。
いいえ。CMSの変更を要求したり、既存のサイト体験に影響を与えたりすることなく、AI向けに最適化されたコンテンツを提供します。
Akamaiのボット検知および不正利用検知技術を用いて、他のすべてのトラフィックと並行してリアルタイムでAIエージェントを識別して分類します。
はい。特定のエージェントに許可、制限、拒否などのポリシーを指定して、コンテンツへのアクセスを制御できます。
いいえ。サイトのパフォーマンスや人間ユーザーの体験に影響を与えることなく、最適化されたコンテンツを配信します。
APIや自動化を活用してChatGPTやPerplexityなどのプラットフォームからデータを収集し、プロンプト、回答、サイテーションを取得して分析します。
はい。プロンプト、サイテーション、認知度などの指標を通じて競合と比較し、ギャップや機会を特定することができます。
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityを含む主要なAIプラットフォームを追跡し、その他のAIプラットフォームに関しても包括的な可視性を提供します。