Google または GitHub のシングルサインオンをご利用いただくか、メールアドレスを入力してアカウントを新規作成してください。アイデンティ確認のために有効なお支払い方法の登録が必要ですが、トライアル期間中に料金が請求されることはありません。プロモーションクレジットは、まだ無料トライアルに登録したことのない新規のお客様のみが対象です。
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グローバルなクラウドインフラを使用して迅速に展開できます。想定外のコストもなく、ロックインも発生せず、すべてのデータセンターに適用される透明性の高い価格設定となっています。
メールアドレスをご提供いただくか、シングル・サインオン・プロバイダーを使用してアカウントを作成していただくことで、当社の利用規約に同意し、プライバシーポリシーと Cookie ポリシーを確認したものとみなされます。
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よくある質問（FAQ）
サインアップを完了し、利用規約に同意すると、付与されたクレジットを多くのコンピューティングプラン（GPU プランは本プロモーションの対象外）、Object Storage、Block Storage、または NodeBalancers のサービスに使用できます。指定されたトライアル期間内にクレジットの上限を超えた場合は、超過分が当社の価格プランのページに記載された通常料金で請求されます。
Visa、Mastercard、American Express、Discover、PayPal、Google Pay（クレジットカード連携済み）をご利用いただけます。電信送金、発注書（PO）、ACH などの追加の支払いオプションについては、当社までお問い合わせください。カードを追加する際、発行元の銀行に一時的な事前承認リクエストが送信される場合があります。この事前認証のための請求はすぐに取り消されますが、銀行によってはカードに反映された請求が取り消されるまで数日かかることがあります。
サービスクレジットはトライアル期間中に使用する必要があります。未使用のクレジットは自動的に失効し、クレジットの上限を超えたサービスについては通常料金が請求されます。料金の詳細については、価格プランのページをご覧ください。
AI 推論は、AI が有望な可能性から実世界にインパクトを与える実用的なアプリケーションへと変わる、転換点となります。Akamai Cloud のお客様は、さまざまな業界やユースケースで AI 推論を採用しています。次のようなものがあります。
- スマートシティ：トラフィックフローを最適化して輻輳を軽減し、安全性を高め、インテリジェントな監視によって公共セキュリティを向上させます
- 自律走行車：瞬時の判断を実現し、効率的な隊列走行を促進します
- 製造業におけるモノのインターネット（IoT）と製造：予測メンテナンスを実装してダウンタイムを防止し、リアルタイムビデオ分析によって品質管理を強化します
- スマートリテール：高度にパーソナライズされたショッピング体験を提供し、スマートなチェックアウトと在庫管理により運用を合理化します
- ヘルスケアおよび遠隔医療：患者をリアルタイムでモニタリングし、画像処理によって診断を加速し、高度なウェアラブルデバイスの実現を支援します
- メディアおよびエンターテイメント：パーソナライズされたコンテンツをキュレーションし、リアルタイムの動画トランスコーディングとライブストリームの強化を実現します
これらの例は、AI 推論を使用して顧客が達成できることのほんの一部に過ぎません。エッジコンピューティングが進化し続ける中、さまざまな分野でさらに革新的なアプリケーションが期待されます。