AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
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ボット&エージェントコントロール

すべてのやり取りを制御し、不正利用を防ぎながら、ボット、AIエージェント、ユーザー間の信頼を確保します。

大切なものを守り、信頼を確保します。

ボット、AIエージェント、ユーザー全体にわたる可視性と制御性を確保しながら、詐欺と不正行為を阻止します。

すべてのやり取りを理解し、管理し、保護する

統一された可視性を獲得する

ボット、AIエージェント、ユーザー間のアイデンティティ、ふるまい、意図をリアルタイムで分析します。

進化する脅威から守る

エッジでの対策によって、巧妙なスクレイピングやアカウント不正利用、AI駆動型の脅威を阻止します。

信頼できるAI体験を実現する

アダプティブトラストとリスク分析により、AIエージェントやAI体験の安全な提供を実現します。

ボット&エージェントコントロール関連製品

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

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Content Protector

コンテンツを盗み出し、コンバージョン率を低下させるスクレイパーを阻止する方法をご確認ください。

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AI Brand Presence

AIが貴社のコンテンツを検索し、使用する方法を制御しながら、AEOやGEO向けに最適化する方法をご紹介します。

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リソース

Account Protector：製品概要

ライフサイクル全体を通じて、ボットや人間による悪用からユーザーアカウントを保護する方法をご確認ください。

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Bot Manager：製品概要

信頼できるボットやAIエージェントがアプリケーションにアクセスできるようにしながら高度なボット攻撃を検知、緩和、制御する方法をご紹介します。

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Content Protector：製品概要

コンテンツを盗み出し、コンバージョン率を低下させるWebスクレイパーを阻止する方法をご確認ください。

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