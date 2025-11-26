Ceeblue는 이미 라이브 비디오 스트리밍 분야 내에서도 초저지연 콘텐츠 전송이라는 특수 영역에 집중하고 있습니다. 이들의 Media Fabric 플랫폼은 500밀리초 이하의 스트리밍을 목표로 설계되었습니다. Ceebleue의 CCO 로턴 체니(Lawton Cheney)는 이렇게 말합니다. "특히 iGaming과 스포츠 베팅의 경우 지연 시간이 짧을수록 고객 몰입도가 높아지고 매출 증가로 이어질 가능성이 높아집니다."

Ceeblue는 수년 동안 WebRTC 및 HESP(High-Efficiency Streaming Protocol)를 포함한 멀티 프로토콜 맞춤형 CDN을 운영해 왔습니다. 이 수상 경력에 빛나는 전송 모델은 강력한 성능을 제공하지만, 기존 전송 인프라에서 벗어나 별도의 환경으로 전환해야 한다는 부담 때문에 고객사 비즈니스 및 운영 측면에서 진입 장벽이 존재했습니다.

이 장애물을 해결하기 위해 Ceeblue는 글로벌 규모의 표준 CDN 환경에서도 1초 미만의 지연을 구현할 수 있도록 설계된 WebRTS 프로토콜을 개발했습니다. 이 기술은 더 적은 대역폭을 사용하며, 네트워크 혼잡 상황에서도 버퍼링을 최소화하고, 스트리밍이 항상 실시간 상태를 유지하도록 해 시청자에게 끊김 없는 경험을 제공합니다. 방송사, iGaming, 스포츠 베팅 분야에서 이는 몰입도 증가, 더 긴 베팅 가능 시간, 매출 증대로 이어집니다.

"WebRTS가 특별한 이유는 이제 우리가 기존의 인프라에서 운영할 수 있게 되었고 이미 세계적 수준의 네트워크를 구축한 기업과 파트너십을 맺을 수 있게 됐다는 점입니다. Akamai는 전 세계적으로 분산된 인프라를 갖추고 있어 가장 적합한 선택이었습니다."라고 체니는 말합니다.