"퇴근 후 아내의 Amazon 스토어 운영을 도우면서 점점 지쳐가고 있었습니다. CSV 파일에 파묻혀 있다 보니, 분명 더 나은 방법이 있을 거라고 느꼈죠."라고 재준은 회상합니다. Gorilla ROI는 바로 그런 문제의식에서 탄생했습니다. 현재 Gorilla ROI는 Amazon과 Shopify 등 여러 플랫폼에 걸쳐 빠르고 정제된 자동 데이터 통합을 제공하며 수백 명의 온라인 셀러를 지원하고 있습니다.

Gorilla ROI의 가장 큰 특징은 대시보드와 복잡한 UI가 없다는 점입니다. "사용자들이 이미 익숙한 Google Sheets로 신뢰할 수 있는 데이터를 전달하는 것이 전부입니다."라고 재준은 말합니다.

엔지니어 5명과 UX 디자이너 2명으로 구성된 Gorilla ROI 팀은 가볍지만 강력한 사용자 경험을 지원하기 위해 고성능 백엔드 인프라를 구축했습니다. 사용자 경험은 단순하지만, 그 이면에는 복잡한 기술이 있습니다. Gorilla ROI는 실시간 삽입, 삭제, 계산을 통해 대량의 데이터를 처리하는 동시에 고객이 비즈니스 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 안정적인 가동 시간을 유지합니다.