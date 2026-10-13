Gorilla ROI는 복잡한 이커머스 데이터를 셀러가 실질적으로 사용할 수 있는 정제된 인사이트로 바꾸겠다는 강력한 사명을 목표로 출발한 소규모 스타트업입니다. Amazon 마켓플레이스 비즈니스를 직접 확장해 본 CEO 재준의 경험을 바탕으로 설립된 Gorilla ROI는 대시보드와 복잡한 사항을 없애고, 실시간 마켓플레이스 데이터를 셀러가 가장 익숙하게 사용하는 툴인 Google Sheets로 바로 제공합니다. 저가형 호스팅 솔루션 대신 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스를 도입하면서, Gorilla ROI는 대응이 빠른 지원을 바탕으로 안정적이고 비용 효율적인 인프라를 구축하고 성장을 위한 기반을 확보했습니다.
"Akamai는 항상 예측 가능하고 신뢰할 수 있습니다. 우리 인프라에 꼭 필요한 조건입니다. 탄탄한 기반이라면 그래야 하듯, 별다른 신경을 쓰지 않아도 제대로 작동합니다."— 재준(Jae Jun), Gorilla ROI CEO
스프레드시트 속 혼잡한 데이터를 신뢰할 수 있는 정제된 인사이트로 전환
대시보드 없이, 군더더기 없이. 정제된 데이터를 셀러의 업무 공간으로 전달
"퇴근 후 아내의 Amazon 스토어 운영을 도우면서 점점 지쳐가고 있었습니다. CSV 파일에 파묻혀 있다 보니, 분명 더 나은 방법이 있을 거라고 느꼈죠."라고 재준은 회상합니다. Gorilla ROI는 바로 그런 문제의식에서 탄생했습니다. 현재 Gorilla ROI는 Amazon과 Shopify 등 여러 플랫폼에 걸쳐 빠르고 정제된 자동 데이터 통합을 제공하며 수백 명의 온라인 셀러를 지원하고 있습니다.
Gorilla ROI의 가장 큰 특징은 대시보드와 복잡한 UI가 없다는 점입니다. "사용자들이 이미 익숙한 Google Sheets로 신뢰할 수 있는 데이터를 전달하는 것이 전부입니다."라고 재준은 말합니다.
엔지니어 5명과 UX 디자이너 2명으로 구성된 Gorilla ROI 팀은 가볍지만 강력한 사용자 경험을 지원하기 위해 고성능 백엔드 인프라를 구축했습니다. 사용자 경험은 단순하지만, 그 이면에는 복잡한 기술이 있습니다. Gorilla ROI는 실시간 삽입, 삭제, 계산을 통해 대량의 데이터를 처리하는 동시에 고객이 비즈니스 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 안정적인 가동 시간을 유지합니다.
AWS와 Azure 대신 Akamai를 선택
초기 단계의 Gorilla ROI에는 성능은 강력하면서도 예산 부담이 크지 않은 인프라가 필요했습니다. "우리는 외부 투자를 받지 않고 시작한 스타트업이었습니다. 대부분은 당연히 AWS나 Azure를 선택할 거라고 생각하지만, 비용이 어떻게 나올지 예측하기 어려운 환경은 감당할 수 없었습니다. 우리에겐 쉽게 예측할 수 있는 인프라가 필요했습니다."라고 재준은 말합니다.
재준과 팀은 한동안 저가형 호스팅 솔루션을 사용해 보았지만, 다운타임과 들쭉날쭉한 성능으로 인해 다른 대안을 찾을 수밖에 없었습니다. 마침 CTO가 과거에 Linode, 현재의 Akamai Cloud를 사용해 본 경험이 있었고, 일관된 성능과 예측 가능한 비용 구조에 대해 익히 알고 있었습니다.
기술적 도전 과제를 간단하게 해결
Gorilla ROI가 성장함에 따라 기술적 도전 과제 역시 함께 늘어났습니다. "소프트웨어 개발은 끝이 없는 건설 프로젝트와 같습니다."라고 재준은 말합니다. 팀은 초기에는 고가용성을 확보하기 위해 Percona XtraDB를 도입했지만, 곧 병목 현상과 다운타임 문제를 맞닥뜨렸습니다. 이후 Gorilla ROI는 TiDB로 전환하면서 데이터 삽입과 삭제 지연 문제를 해결했고, 데이터베이스 노드도 며칠이 아닌 몇 시간 만에 확장했습니다.
"Akamai와 함께 새로운 데이터베이스를 스트레스 테스트하고, Akamai가 제공한 추가 리소스를 활용해 실제 운영 환경에 가까운 조건에서 대규모 전환을 검증할 수 있었습니다. 그러한 지원에 감명받았습니다. AWS나 다른 하이퍼스케일러에서는 기대하기 어려운 수준의 지원이었습니다."라고 재준은 말합니다.
비정형 데이터 처리에는 MongoDB를 사용하고 있으며, 전체 인프라는 Akamai 클라우드 컴퓨팅의 NodeBalancers, VM, 공유 컴퓨팅 인스턴스를 기반으로 운영됩니다. “빠르고 쉽게 배포할 수 있습니다. 시스템을 유지하기 위해 고가의 전문 인력이나 대규모 팀이 필요하지 않습니다."
인수 후에도 Akamai를 계속 이용
Akamai가 Linode를 인수했을 때, 재준은 걱정이 앞섰습니다. "대기업이 되면 절차가 복잡해지고, 비용이 오르며, 개인적인 지원은 줄어들지 않을까 하는 우려가 들기 마련입니다. 하지만 실제로는 그 반대였습니다. 여전히 사용하기 쉽고 강력한 툴을 쓰고 있으며, 오히려 더 많은 기능과 더 나은 서비스를 이용하고 있습니다."
일반적인 티켓 시스템이 아니라 Akamai 지원팀과 직접 소통할 수 있다는 것도 큰 장점이었습니다. "Akamai 고객 담당팀을 한 단어로 표현하면 '아낌없는 지원'이라고 할 수 있습니다. 처음부터 지금까지 모든 과정에서 함께해 주고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.
개발자 민첩성 및 확장성 강화
재준은 Akamai 덕분에 팀이 작고 민첩한 구조를 유지할 수 있었다고 말합니다. "인프라를 운영하기 위해 비용이 많이 드는 인증이나 특정 분야에만 국한된 전문 지식이 필요하지 않습니다. 팀원 모두가 시스템을 이해하고 있기 때문에, 업무 공백에 대비할 수 있고 리스크도 줄어들며 인력 비용도 낮출 수 있습니다."
인프라는 Gorilla ROI가 빠르게 움직일 수 있도록 설계되어 있습니다. "필요에 따라 쉽고 빠르게 새로운 컴퓨팅 인스턴스를 가동하거나 중단할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 요구사항을 사후 대응적으로 처리하는 대신, 혁신에 선제적으로 집중할 수 있습니다."라고 말합니다.
원활한 운영: 혼란에서 확신으로
재준은 Akamai를 도입하기 전, 끊임없이 생기던 "급한 불"과 다운타임을 처리하던 시절을 떠올렸습니다. "CTO는 휴가도 제대로 즐기지 못했습니다. 서버 문제를 해결하느라 항상 대기 상태였습니다. 지금은 Akamai가 책임지고 있다는 걸 알고 있습니다. 그저 잘 작동하고 있습니다."
이러한 변화는 Gorilla ROI의 운영 방식을 바꿔 놓았습니다. 이제 인프라는 눈에 띄지 않는 곳에서 모든 것을 안정적으로 뒷받침하며, 예측 가능하고 신뢰할 수 있으면서도 비용 효율적으로 작동합니다.
"아키텍처는 집의 기반과 같아야 합니다. 집의 기반에 대해 매일 걱정하는 상황은 바람직하지 않죠. 그저 안정적으로 제 역할을 하면 됩니다. 바로 그 점이 Akamai가 우리에게 제공하는 가치입니다."라고 재준은 말합니다.
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모든 건 아내에게서 시작됐습니다. 아내가 Amazon에서 판매를 시작했고 저는 일과 후 운영을 도우면서 CSV 파일에 파묻혀 보고서를 만들고 CEO인 아내에게 보고하곤 했습니다 보고서 작성과 데이터 수집에는 더 좋은 방법이 있어야 한다고 생각했습니다. 그게 지금의 Gorilla ROI로 이어졌습니다.
우리의 차별화된 경쟁력은 대시보드나 사용자 인터페이스가 없다는 점입니다. 여러 이커머스 플랫폼에서 데이터를 모아 Google Sheets로 바로 전달합니다. 사용자는 이를 활용하고 가공할 수 있습니다. 그 덕분에 온라인 판매자들의 작업이 크게 줄어 프로세스가 효율화, 자동화됩니다.
소규모 기업인 우리는 비용과 혜택의 균형이 좋은 클라우드 솔루션을 찾고 있었습니다. 가장 큰 문제는 가격을 예측할 수 없는 경우가 많다는 점이었습니다. 하지만 가격만으로도 매우 객관적인 결정을 내릴 수 있었습니다.
무엇이 필요한지 명확했고 Akamai는 항목별로 명료한 가격을 제시했으니까요. AWS, Azure와 비교해 보니 Akamai가 압도적으로 우세했습니다.
초기에는 TiDB로 전환하면서 시스템이 감당할 리소스와 부하가 어느 정도인지 성능은 어떨지 확신이 서지 않았습니다.
그런데 Akamai가 실제 환경에서 전체 시스템을 스트레스 테스트할 수 있게 추가 리소스를 제공해 줬습니다. 그러한 지원에 감명받았습니다.
AWS나 다른 경쟁사에서는 기대할 수 없는 지원이었고 예산을 초과하지 않으면서 대규모 전환을 검증하는 데 큰 도움이 됐습니다. 게다가 Akamai는 추가 리소스를 바탕으로 새 기능과 서비스를 꾸준히 내놓고 있으며 요구사항을 해결해주는 전담 담당자가 있다는 것도 큰 장점입니다.
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신뢰할 수 있는 기반으로 성장하는 비즈니스
Gorilla ROI의 v2 인프라는 현재 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스를 기반으로 운영되고 있으며, 성능 저하 없이 수천 명의 사용자를 지원하도록 설계되었습니다. "예전에는 수백 명 규모로 확장하는 것조차 버거웠습니다. 지금은 수천 명의 사용자를 충분히 감당할 수 있습니다."라고 재준은 말합니다.
견고한 기반이 마련된 지금, Gorilla ROI는 사용자 기반을 성장시키고, 새로운 통합 기능을 추가하며, 온라인 셀러를 위한 데이터 접속을 지속적으로 간소화하는 데 중점을 두고 있습니다. "Akamai는 필요한 인프라를 제공할 뿐 아니라 손쉽게 예산을 책정하고 계획할 수 있도록 지원합니다. 재무 전문가가 복잡한 모델을 돌리지 않아도 비용을 10% 범위 안에서 예측할 수 있습니다. 성장 단계에 있는 기업에게 이런 단순함과 예측 가능성은 그 자체로 큰 가치입니다."라고 재준은 말을 맺었습니다.
Gorilla ROI 소개
Gorilla ROI는 데이터가 사용자를 위해 작동해야 한다는 철학을 바탕으로 운영됩니다. 2018년에 설립된 Gorilla ROI는 Amazon과 Shopify의 판매, 주문, 재고 등의 데이터를 Google Sheets로 자동 동기화해 주는 데이터 연동 서비스 업체입니다. 수동 데이터 수집 과정을 없애 누구나 자신만의 보고서를 만들고 인사이트를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 자동 업데이트가 되지 않는 스프레드시트가 아니라, 항상 최신 상태를 유지하는 신뢰할 수 있는 자동화된 대시보드로 전환할 수 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.