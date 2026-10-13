호주에 기반을 둔 다국어 지원 기업 Multivrse Digital은 증가하는 클라우드 비용과 일관되지 않은 지원, AWS 환경의 복잡성으로 인해 성장의 추진력이 둔화하는 보편적이지만 시급한 과제에 직면했습니다. 빠르고 정확하며 문화적으로 적합한 콘텐츠를 대규모로 제공하기 위해서는 민첩성과 인프라 단순성이 핵심이었습니다. Multivrse는 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스로 전환함으로써 프로비저닝 속도를 높이고 비용을 최대 70%까지 절감했으며, 일관된 지원을 바탕으로 안심하고 글로벌 확장을 추진할 수 있게 되었습니다.
“Multivrse가 존재하는 한, Akamai와 함께할 것입니다. 이 관계는 그만큼 아주 중요합니다.”— Multivrse 창립자 아몰 파탄카르(Amol Patankar)
글로벌 커뮤니케이션 지원
클라우드 복잡성과 비용 부담이라는 과제
아몰 파탄카르가 설립한 Multivrse는 기업이 선호하는 언어로 글로벌 고객과 소통할 수 있도록 지원합니다. Multivrse의 하이브리드 접근 방식은 AI 기반 번역과 네이티브 언어 전문가를 결합합니다. 그 결과, 단순히 정확한 수준을 넘어 문화적 맥락과 브랜드 일관성까지 반영한 콘텐츠를 제공합니다. 파탄카르는 설명합니다. “우리는 단순한 번역 서비스 공급업체가 아닙니다. 우리는 브랜드가 전 세계로 확장하고 고객 몰입도를 강화할 수 있도록 돕는 전략적 파트너입니다.”
린 스타트업인 Multivrse는 기술적으로 충분히 뛰어날 뿐만 아니라 비용 효율적이고 사용하기 쉬우며, 신속하게 대응하는 벤더의 지원이 뒷받침되는 클라우드 플랫폼이 필요했습니다. “AWS에는 전담 담당자가 없었습니다. 답변을 받는 데 며칠씩 걸렸습니다. 이런 지연은 성장 중인 기업에는 맞지 않습니다”라고 파탄카르는 말합니다.
Multivrse의 기술 및 운영 책임자인 비벡 사티아가네시(Vivek Sathyaganesh)에 따르면, “또한 AWS의 가격은 예측하기 어려웠습니다. 각 기능마다 추가 요금이 책정되었습니다. 가격이 지역별로 달라 매달 얼마의 비용이 발생할지 알 수 없었습니다.”
기업이 성장하고 고객 요구사항이 여러 지역으로 확장되면서, Multivrse는 인프라를 재검토할 필요가 있었습니다.
가격 투명성, 기술적 적합성, 전략적 가이드를 제공하는 Akamai에 대한 신뢰
Akamai로 이전하기로 한 결정은 10년에 걸친 신뢰에 기반했습니다. 파탄카르는 항공과 리테일 등 다양한 기업 환경에서 Akamai와 협업하며, Akamai의 성능과 보안 그리고 가이드의 가치를 직접 확인했습니다.
“Multivrse를 시작했을 때 언젠가는 Akamai로 이전하게 될 것이라는 걸 알고 있었습니다”라고 그는 말합니다. “Akamai 팀은 언제나 대응 가능하고 협업적이며 문제 해결 중심적입니다. 이런 수준의 지원은 돈으로 환산할 수 없습니다.”
Multivrse에서 플랫폼 운영을 총괄하는 비벡 사티아가네시는 간편한 프로비저닝, 투명한 가격 정책, 개발자 친화적인 툴, 엣지와 컴퓨팅 통합 작업이 Akamai 기능의 강점이라고 설명했습니다. “AWS는 이그레스 비용을 단계와 리전, 데이터 전송 유형별로 나눠 가격 구조를 지나치게 복잡하게 만든다”라고 강조했습니다.
AWS에서 Akamai 클라우드 컴퓨팅으로의 간편한 전환
Multivrse는 처음부터 Akamai의 협업적인 접근 방식에 깊은 인상을 받았습니다. Akamai는 AWS에서 Akamai 클라우드 컴퓨팅으로의 전환을 부담 없이 진행할 수 있도록 지원했습니다. 이 경험은 한 리전에서 다른 리전으로 전환하는 과정이 복잡했던 AWS와는 크게 달랐습니다. “Akamai로의 전환은 수월했고, 곧바로 관리 부담이 줄었습니다”라고 사티아가네시는 말합니다.
구체적으로 Multivrse는 EC2, RDS, S3, Route53을 다음과 같은 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스로 대체했습니다.
- Cloud Firewall: 기본 제공 룰이 포함된 방화벽으로, 외부 툴 없이도 워크로드를 보호할 수 있습니다.
- DNS Manager: Akamai Cloud Manager 내의 포괄적인 인터페이스를 통해 전 세계 도메인을 손쉽게 관리할 수 있습니다.
- NodeBalancers: 몇 분 만에 배포할 수 있는 완전 관리형 고가용성 부하 분산기로, 높은 가용성과 성능을 보장합니다.
- Managed Databases: 자동 백업과 업데이트를 제공하는 완전 관리형 데이터베이스 서비스로, 고성능 데이터베이스 클러스터를 손쉽게 배포할 수 있습니다.
- Object Storage: 내구성과 확장성을 갖춘 비용 효율적인 스토리지로, S3와 호환되며 간소화된 가격 정책과 쉬운 접근성을 제공합니다.
- Longview: Multivrse는 이 통합 모니터링 및 애널리틱스 툴을 사용해 클라우드 컴퓨팅 서버의 상태와 성능을 모니터링합니다.
- Essential Compute: 이 간소화된 가상 머신 호스팅은 빠르게 프로비저닝할 수 있으며 정액 요금제로 제공됩니다.
- Private Networking: Multivrse는 이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용해 보안이 강화된 다계층 배포를 위해 트래픽을 분리하는 가상 네트워크를 구성합니다.
주요 성과: 더 빠른 프로비저닝, 비용 절감, 지연 시간 감소
Multivrse는 Akamai로 전환한 결과 정량적 성과와 정성적 성과를 모두 달성했습니다. AWS를 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스로 전환함으로써 다음과 같은 효과를 얻었습니다.
- 컴퓨팅과 스토리지 비용 50%~70%의 절감(특히 메모리 최적화 및 고부하 워크로드에서 두드러짐)
- 가상 머신 프로비저닝 속도 30%~40% 향상
- Akamai의 분산 백본을 통해 글로벌 사용자 지연 시간 20%~50% 감소
사티아가네시에 따르면 “Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스는 매우 개발자 친화적입니다. 제어 패널과 CLI는 깔끔하고 직관적이며, AWS나 Azure에 비해 훨씬 탐색하기 쉽습니다. 몇 번의 클릭만으로 VM, Object Storage, NodeBalancers를 간편하게 구성할 수 있습니다.”
"AWS의 비용은 Akamai에 비해 유난히 높았습니다." 파탄카르는 이렇게 덧붙입니다. “Akamai에서는 AWS 제품 하나에 지불하던 비용으로 세 개를 운영할 수 있습니다. 이는 우리 같은 스타트업에게는 판도를 바꾸는 변화입니다.”
엔터프라이즈급 가이드와 지원을 통한 스마트한 인프라 선택
Akamai의 컨설팅 중심 접근 방식과 협업 기반 기술 검토는 보다 스마트한 인프라 결정을 가능하게 한 핵심 차별화 요소였습니다. “Akamai는 불필요한 쿠버네티스 복잡성을 피하고 우리의 요구사항에 맞춘 표준 모델을 선택하도록 명확하게 안내해 주었습니다”라고 사티아가네시는 설명합니다. 이어서 그는 “현 단계에서 쿠버네티스를 사용하지 말라고 조언해 준 덕분에 시간과 비용을 절감할 수 있었고, 훨씬 명확한 기술적 방향성을 확보할 수 있었습니다”라고 덧붙입니다.
Multivrse는 Akamai의 가용성과 신속한 대응 또한 높이 평가합니다. “전화 한 통이면 우리 기업과 기술 요구사항을 이해하는 담당자와 바로 연결돼, 적시에 조언받을 수 있습니다”라고 파탄카르는 말합니다. “이런 지원은 매우 드물며, AWS에서는 경험하지 못했던 부분입니다.”
글로벌 확장과 미래 성장 지원
Multivrse의 다국어 플랫폼은 Akamai의 안정적인 인프라를 기반으로 자체 알고리즘과 프로세스에 최신 컴퓨팅 역량을 결합해 더 빠른 개인 맞춤형 고객 경험을 제공함으로써 서비스 범위와 혁신 측면에서 글로벌 확장을 가능하게 합니다. Akamai와 클라우드 파트너십을 맺은 Multivrse는 기업이 모든 고객의 언어로 빠르고 효율적이며 의미 있게 소통하도록 돕는 비전을 지속적으로 이어갈 수 있는 기반을 갖추었습니다.
“성장과 함께 고객 수요에 따라 더 많은 지역으로 확장할 계획이며, Akamai와 함께라면 그 모든 과정에서 지원받을 수 있다는 사실을 알고 있습니다”라고 파탄카르는 결론짓습니다.
Multivrse Digital소개
Multivrse는 기술 중심의 다국어 지원 기업으로 기업이 언어와 문화를 넘어 고객과 보다 의미 있게 소통하도록 지원합니다. AI 기반 번역 기술과 원어민 인적 전문성을 결합해 웹사이트, 마케팅 캠페인, 고객 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 확장 가능한 고품질의 다국어 솔루션을 제공합니다. Multivrse의 미션은 디지털 경험을 더욱 포용적이고 접근 가능하며 몰입감 있게 만드는 것으로, 이를 통해 기업이 서비스 범위를 확장하고 고객 충성도를 강화하며 글로벌 성장을 이루고, 무엇보다 고객과 더욱 가까워지도록 돕는 것입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.