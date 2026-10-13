아몰 파탄카르가 설립한 Multivrse는 기업이 선호하는 언어로 글로벌 고객과 소통할 수 있도록 지원합니다. Multivrse의 하이브리드 접근 방식은 AI 기반 번역과 네이티브 언어 전문가를 결합합니다. 그 결과, 단순히 정확한 수준을 넘어 문화적 맥락과 브랜드 일관성까지 반영한 콘텐츠를 제공합니다. 파탄카르는 설명합니다. “우리는 단순한 번역 서비스 공급업체가 아닙니다. 우리는 브랜드가 전 세계로 확장하고 고객 몰입도를 강화할 수 있도록 돕는 전략적 파트너입니다.”

린 스타트업인 Multivrse는 기술적으로 충분히 뛰어날 뿐만 아니라 비용 효율적이고 사용하기 쉬우며, 신속하게 대응하는 벤더의 지원이 뒷받침되는 클라우드 플랫폼이 필요했습니다. “AWS에는 전담 담당자가 없었습니다. 답변을 받는 데 며칠씩 걸렸습니다. 이런 지연은 성장 중인 기업에는 맞지 않습니다”라고 파탄카르는 말합니다.

Multivrse의 기술 및 운영 책임자인 비벡 사티아가네시(Vivek Sathyaganesh)에 따르면, “또한 AWS의 가격은 예측하기 어려웠습니다. 각 기능마다 추가 요금이 책정되었습니다. 가격이 지역별로 달라 매달 얼마의 비용이 발생할지 알 수 없었습니다.”

기업이 성장하고 고객 요구사항이 여러 지역으로 확장되면서, Multivrse는 인프라를 재검토할 필요가 있었습니다.