- 금융 서비스 기업들은 데이터 유출과 AI 관련 공격으로 인해 API 관련 인시던트를 자주 겪습니다. AI 애플리케이션, 에이전트, 그리고 대규모 언어 모델(LLM)은 민감한 시스템과 고객 데이터에 접근하는 API를 활용합니다. 금융 서비스 분야에서 이러한 API들은 고부가가치 표적이 되고 있습니다. 금융 서비스 분야는 인시던트 발생 빈도 측면에서도 두드러집니다. 피해를 입은 기업 중 거의 절반이 4건 이상의 개별적 사건을 보고했습니다.
- 민감한 고객 및 결제 데이터 흐름에 대한 가시성 부족으로 인해 심각한 격차가 발생합니다. 대부분의 금융 서비스 기업은 전체 API 인벤토리를 관리하고 있지만, 그중 단 27%만이 민감한 데이터를 반환하는 API가 무엇인지 파악하고 있습니다. 이러한 API는 PCI DSS, DORA, GDPR과 같은 규정에 따라 개인 금융 정보, 계좌 정보, 결제 데이터를 처리하기 때문에 가시성 격차가 특히 우려됩니다.
- 금융 서비스 분야 리더들은 API 보안을 최우선 과제로 삼고 있다고 말하지만, 실무에서 여전히 미흡한 점이 존재합니다. AI 기술을 공격으로부터 보호하는 것이 이제 모든 산업 분야의 가장 중요한 사이버 보안 과제로 떠오르고 있습니다. 이와 동시에, 금융 서비스 업계 리더의 74%는 지난 1년 동안 API 보안에 더 많은 관심을 기울였다고 응답했습니다. 이는 AI와 디지털 이니셔티브로 인한 API의 급속한 성장과 규제 압박, 그리고 감사 결과에 따른 것입니다.