78%의 기업이 전체 인벤토리를 보유하고 있다고 주장하지만, 51%는 민감한 데이터를 반환하는 API가 무엇인지 알지 못하며, 이는 PCI DSS, DORA, GDPR의 규제를 받는 기업에 즉각적인 컴플라이언스 리스크를 초래합니다.

