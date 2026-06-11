- Las organizaciones de servicios financieros se enfrentan con frecuencia a incidentes de API, provocados por filtraciones de datos y ataques vinculados a la IA. Las aplicaciones de IA, los agentes y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) dependen de las API para llegar a los sistemas confidenciales y los registros de clientes. En los servicios financieros, estas mismas API se han convertido en objetivos de gran valor. Los servicios financieros también destacan por la frecuencia de los incidentes: casi la mitad de las organizaciones afectadas notificaron cuatro o más eventos independientes.
- La falta de visibilidad de los flujos de datos confidenciales de pagos y clientes es una brecha crítica. La mayoría de las organizaciones de servicios financieros mantienen un inventario completo de API, pero solo el 27 % sabe qué API devuelven datos confidenciales. Dado que estas API gestionan información financiera personal, detalles de cuentas y datos de pagos regulados por PCI DSS, DORA y el RGPD, la brecha de visibilidad es especialmente preocupante.
- Los directivos de servicios financieros afirman priorizar la seguridad de las API, pero siguen existiendo lagunas en la práctica. La protección de las tecnologías de IA contra los ataques es ahora la principal prioridad de ciberseguridad en todo el sector. Al mismo tiempo, el 74 % de los directivos de servicios financieros indicaron que el año pasado se centraron más en la seguridad de las API, impulsada por el rápido crecimiento de las API a partir de las iniciativas digitales y de IA, junto con la presión normativa y los resultados de las auditorías.