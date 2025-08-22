O que é gateway de API em comparação com malha de serviço?

Usar tanto um gateway de API quanto uma malha de serviço permite gerenciar e proteger tráfego externo e interno de forma eficaz. O gateway de API controla e protege as solicitações externas, enquanto a malha de serviço gerencia a comunicação interna de microsserviço para microsserviço, melhorando escalabilidade e confiabilidade.
A diferença entre gateway de API e malha de serviço
Em ambientes modernos de TI, gateways de API e malhas de serviço desempenham papéis distintos, mas complementares, no gerenciamento e na segurança de APIs e microsserviços. Enquanto um gateway de API lida principalmente com tráfego externo, gerenciando solicitações e respostas de API, uma malha de serviço se concentra na comunicação interna entre microsserviços, garantindo confiabilidade, segurança e observabilidade. Ambas as tecnologias podem coexistir, fornecendo soluções robustas para gerenciamento de tráfego, escalabilidade e segurança em aplicações nativas em nuvem.
Se você trabalhar na área de TI por tempo suficiente, verá uma nova tecnologia estrear com funcionalidades que parecem algo que você já tem. Você se pergunta: “Preciso disso? Eu já não tenho isso? Por que todos estão tão empolgados com essa nova ideia quando ela se sobrepõe a uma solução existente?” A empolgação de fornecedores pode amplificar a confusão, infelizmente.
O diálogo atual comparando gateways de API a malhas de serviço se enquadra nessa categoria. As duas tecnologias são distintas, mas estão começando a convergir. As pessoas estão perguntando se precisam de uma malha de serviço se já têm um gateway de API, entre outras questões. Este artigo explora como gateways de API e malhas de serviço são semelhantes, como diferem e por que você pode querer usar ambos.
APIs em comparação com microsserviços
Para discutir gateways de API em comparação com malhas de serviço, é uma boa ideia começar diferenciando as tecnologias subjacentes de APIs e microsserviços. Os microsserviços, para os quais uma malha de serviço lida com comunicações, são análogos a APIs até certo ponto. No entanto, eles não são a mesma coisa. Para complicar ainda mais, microsserviços frequentemente são emparelhados com uma API para lidar com interações com outras aplicações de software.
Resumidamente, então, uma API é parte de uma aplicação que interage com outras aplicações. Com uma API, um aplicativo pode invocar funcionalidades, solicitar e receber dados, modificar dados e mais. Um microsserviço, em contraste, é um estilo de arquitetura de software que serve para dividir uma aplicação maior em componentes, chamados de “serviços”. Uma aplicação construída usando serviços dessa forma é dita possuir uma “arquitetura de microsserviços”.
Portanto, APIs e microsserviços têm certas semelhanças superficiais, mas são bastante diferentes entre si. Como resultado, as tecnologias que lidam com seu gerenciamento e comunicações (o gateway de API e a malha de serviço, respectivamente) também são diferentes.
O que é um gateway de API?
Um gateway de API é um software que fica na frente de um grupo de interfaces de programação de aplicativos (APIs). Ele direciona chamadas de API (também conhecidas como solicitações de API) para a API apropriada e gerencia a entrega de dados e serviços da API de volta aos consumidores de API (também conhecidos como clientes de API).
O gateway de API funciona como um único ponto de entrada para chamadas de API. Pense nele como um centro de controle para o tráfego de chamadas e respostas de API. Não importa se as APIs estão hospedadas localmente, na nuvem ou em uma entidade corporativa separada. Da mesma forma, as chamadas de API podem chegar ao gateway de API de praticamente qualquer lugar. Os gateways de API geralmente fazem parte de uma solução mais ampla de gerenciamento e segurança de API que lida com descoberta de APIs, segurança de APIs, aplicação de políticas e similares. Eles também podem equilibrar tráfego entre instâncias de API e lidar com balanceamento de carga, failover e outros problemas relacionados à confiabilidade e disponibilidade da API.
O que é uma malha de serviço?
Uma malha de serviço é um padrão de tecnologia que assume a forma de uma camada de infraestrutura, ou camadas, que ficam sobre os microsserviços. Uma malha de serviço lida com comunicações entre microsserviços. Ela direciona mensagens de um lado para outro, protegendo os dados no processo. Trabalhando dessa forma, uma malha de serviço facilita a capacidade de observação, a confiabilidade e a segurança para os microsserviços na arquitetura. Uma arquitetura de microsserviços precisa de uma malha de serviço. Sem uma, pode ser complicado gerenciar múltiplos microsserviços e garantir o tipo de confiabilidade e disponibilidade de que a aplicação de microsserviços precisa.
Autenticação e gerenciamento de tráfego em gateways de API e malhas de serviço
Tanto gateways de API quanto malhas de serviço desempenham papéis cruciais no gerenciamento de tráfego e autenticação. Enquanto um gateway de API frequentemente inclui mecanismos de autenticação para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar APIs específicas, uma malha de serviço lida com tráfego interno entre microsserviços, garantindo que solicitações sejam roteadas corretamente e com segurança. O gerenciamento de tráfego em uma malha de serviço frequentemente envolve controle mais granular, como balanceamento de carga entre microsserviços e redirecionamento de tráfego em resposta a falhas de serviço. Esses mecanismos são essenciais em ambientes nativos em nuvem, onde escalabilidade e confiabilidade são fundamentais.
Principais diferenças entre um gateway de API e uma malha de serviço
Você pode estar começando a perceber como um gateway de API e uma malha de serviço são semelhantes. Ambos lidam com solicitações e respostas, roteando dados em redes. Ambos podem cuidar de descoberta de serviços e aplicação de políticas para limitação de taxa, controles de acesso e similares. As diferenças aparecem ao comparar os detalhes. Uma malha de serviço é destinada a gerenciar interações de microsserviço para microsserviço. Um gateway de API gerencia principalmente o tráfego de e para clientes de API e APIs.
Há uma forma simplificada de pensar sobre isso, considerada errada por alguns na indústria, mas ainda assim útil: um gateway de API lida com tráfego “norte-sul”, que vem de entidades externas para dentro da rede, e de volta. Uma malha de serviço lida com tráfego “leste-oeste”, ou seja, tráfego interno entre microsserviços internos. Isso é verdade em parte, mas não sempre. Ainda assim, essa comparação captura uma diferença essencial entre gateways de API e malhas de serviço. Alguns pontos principais de diferenciação:
Gateway de API
A malha de serviço
O que é descoberta de serviço?
Gateways de API e malhas de serviço geralmente oferecem descoberta de serviços, que é a detecção automática de serviços (incluindo APIs, microsserviços, dispositivos e fontes de dados) em uma rede. A descoberta de serviços é um elemento essencial do gerenciamento de APIs e da operação de uma malha de serviço. Sem descoberta de serviços, seria uma tarefa manual e trabalhosa descobrir onde todas as APIs e microsserviços estão localizados antes de usá-los. E a descoberta de serviços desempenha uma função vital ao identificar APIs e microsserviços que não estão mais em uso. As APIs e microsserviços antigos podem ser uma fonte de exposição a riscos. Além disso, em uma arquitetura de microsserviços, os recursos mudam constantemente (como contêineres subindo/descendo), e a malha de serviço simplifica a conectividade contínua.
Você deve usar ambos?
A resposta para a pergunta “Devo usar tanto um gateway de API quanto uma malha de serviço?” pode mudar no futuro. É provável que soluções combinadas cheguem ao mercado em breve, oferecendo gateways de API com funcionalidades de malha de serviço. Por enquanto, no entanto, vale a pena considerar a implantação das duas tecnologias.
A razão para seguir nessa direção é que você provavelmente terá APIs e microsserviços para gerenciar em uma empresa moderna. E você provavelmente já tem APIs expondo seus microsserviços, então precisará de um gateway de API para fazê-los funcionar de forma segura e eficaz.
Escalabilidade é outra razão para usar tanto um gateway de API quanto uma malha de serviço. Uma malha de serviço melhora a conectividade entre serviços, o que permite maior escalabilidade dos microsserviços. Os gateways de API, como um ponto central de contato para APIs e clientes de API, da mesma forma facilitam a escalabilidade para APIs. Se você está antecipando crescimento em microsserviços e APIs, sairá ganhando com ambas as soluções.
Adotar tanto gateways de API quanto malhas de serviço em sua empresa também pode tornar mais fácil para desenvolvedores e arquitetos inovarem. Ser capaz de implantar APIs e clientes de API ao lado de aplicações baseadas em microsserviços é uma boa fórmula para o sucesso. As duas tecnologias trabalhando juntas tornam possíveis as aplicações flexíveis e fracamente acopladas que impulsionam a transformação digital.
Integração com práticas nativas em nuvem e DevOps
À medida que empresas adotam cada vez mais arquiteturas nativas em nuvem e práticas DevOps, a integração de gateways de API e malhas de serviço se torna ainda mais crítica. Em ambientes Kubernetes, por exemplo, uma malha de serviço pode gerenciar a comunicação interna entre containers, enquanto um gateway de API gerencia solicitações externas para a aplicação. Essa abordagem em duas camadas se alinha às práticas de DevOps, onde pipelines de integração contínua e implantação contínua (CI/CD) exigem gerenciamento de tráfego e medidas de segurança robustas. As métricas coletadas tanto do gateway de API quanto da malha de serviço também podem fornecer insights valiosos sobre desempenho e segurança de aplicações, ajudando equipes a otimizar suas aplicações nativas em nuvem.
Perguntas frequentes
Um gateway de API lida principalmente com tráfego externo, gerenciando solicitações e respostas de API entre clientes de API e APIs. Em contraste, uma malha de serviço gerencia tráfego interno entre microsserviços dentro de uma arquitetura de microsserviços, garantindo comunicação segura e confiável.
Um gateway de API frequentemente inclui mecanismos de autenticação integrados para validar e autorizar solicitações externas de API. Uma malha de serviço gerencia autenticação internamente entre microsserviços, garantindo que apenas serviços autenticados possam se comunicar entre si.
Um gateway de API gerencia tráfego que entra e sai de suas APIs, lidando com tarefas como balanceamento de carga e limitação de taxa. Uma malha de serviço gerencia tráfego dentro de uma arquitetura de microsserviços, lidando com balanceamento de carga entre microsserviços e redirecionamento de tráfego no caso de falhas de serviço.
Sim, uma malha de serviço é altamente compatível com Kubernetes e outros ambientes nativos em nuvem. Ela gerencia a natureza dinâmica dos microsserviços nesses ambientes lidando com comunicação, gerenciamento de tráfego e segurança, tornando mais fácil escalar e gerenciar aplicações.
As métricas são cruciais tanto em implementações de gateway de API quanto de malha de serviço para monitorar desempenho, segurança e confiabilidade. Em um gateway de API, métricas ajudam a rastrear uso da API e detectar possíveis problemas. Em uma malha de serviço, métricas fornecem insights sobre a integridade e o desempenho dos microsserviços, ajudando a otimizar tráfego e gerenciar recursos de forma eficaz.
Sim, existem várias opções de código aberto disponíveis para gateways de API e malhas de serviço. Por exemplo, Kong e Ambassador são gateways de API de código aberto populares, enquanto Istio e Linkerd são malhas de serviço de código aberto amplamente usadas.
