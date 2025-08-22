O que é gateway de API em comparação com malha de serviço?

Em ambientes modernos de TI, gateways de API e malhas de serviço desempenham papéis distintos, mas complementares, no gerenciamento e na segurança de APIs e microsserviços. Enquanto um gateway de API lida principalmente com tráfego externo, gerenciando solicitações e respostas de API, uma malha de serviço se concentra na comunicação interna entre microsserviços, garantindo confiabilidade, segurança e observabilidade. Ambas as tecnologias podem coexistir, fornecendo soluções robustas para gerenciamento de tráfego, escalabilidade e segurança em aplicações nativas em nuvem.

Se você trabalhar na área de TI por tempo suficiente, verá uma nova tecnologia estrear com funcionalidades que parecem algo que você já tem. Você se pergunta: “Preciso disso? Eu já não tenho isso? Por que todos estão tão empolgados com essa nova ideia quando ela se sobrepõe a uma solução existente?” A empolgação de fornecedores pode amplificar a confusão, infelizmente.

O diálogo atual comparando gateways de API a malhas de serviço se enquadra nessa categoria. As duas tecnologias são distintas, mas estão começando a convergir. As pessoas estão perguntando se precisam de uma malha de serviço se já têm um gateway de API, entre outras questões. Este artigo explora como gateways de API e malhas de serviço são semelhantes, como diferem e por que você pode querer usar ambos.