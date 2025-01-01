微服务是一种现代的软件应用程序架构方法，在此架构中，应用程序被拆分为松散耦合的较小组件，即“服务”。这些微服务共同提供应用程序的整体功能。此方法与传统“单体”应用程序架构形成了鲜明对比，后者将所有功能整合到一个软件中。

Netflix 是微服务的一个著名示例。十年前，Netflix 还是一个统一、庞大的软件应用程序。它的每项功能都位于一个庞大的代码库中。这种架构带来的问题是，修改应用程序的某个部分意味着重新部署整个应用程序——对于一款业务繁忙且具有重要商业价值的软件来说，这并不是理想的情况。

在迁移到微服务架构后，Netflix 从内容管理到帐户管理、播放器等的每个领域都作为一项独立的微服务而存在。实际上，如果我们想在这里进行精细化，那么其中每个领域都可以包含多项微服务。开发人员可以独立处理每项微服务。他们可以更改、扩展或重新配置微服务，而不必担心影响到其他微服务。理论上，如果一项微服务出现故障，它不会导致应用程序的其余部分停止运行（尽管存在一些例外情况）。