Qu'est-ce qu'un maillage de services ?

Le rôle d'un maillage de services est d'ajouter la sécurité, l'observabilité et la fiabilité à un système basé sur des microservices. Pour ce faire, il utilise des proxys appelés « side-cars », qui se fixent à chaque microservice (il existe également des maillages de service « non side-car » basés sur eBPF). Les side-cars fonctionnent sur la couche 7 de la pile OSI. Si l'application est basée sur un conteneur, le side-car se connecte à chaque conteneur ou machine virtuelle (VM). Les proxys fonctionnent alors dans un « plan de données » et un « plan de contrôle ».

Le plan de données comprend des services qui s'exécutent à côté de leurs proxys side-car. Pour chaque paire service/side-car, le service traite de la logique métier de l'application, tandis que le proxy se trouve entre le service et les autres services du système. Le proxy side-car gère tout le trafic entrant et sortant du service. Il fournit également des fonctionnalités de connexion telles que MTLS (Mutual transport Layer Security), qui permettent à chaque service du flux de messages de demande/réponse de valider le certificat de l'autre.

Le plan de contrôle est l'endroit où les administrateurs interagissent avec le maillage de services. Il traite de la configuration et du contrôle des proxys, de la gestion de l'administration du maillage de services et de la mise en place et de la coordination des proxys. Les administrateurs travaillent à travers le plan de contrôle pour appliquer des stratégies de contrôle d'accès et définir des règles de routage pour les messages se déplaçant entre les microservices. Le plan de contrôle peut également permettre l'exportation de journaux et d'autres données liées à l'observabilité des microservices.

En travaillant ensemble, le plan de données et le plan de contrôle du maillage de services présentent les avantages suivants :