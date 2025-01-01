서비스 메시란 무엇일까요?

마이크로서비스는 애플리케이션을 느슨하게 결합된 작은 구성요소, 즉 '서비스'로 분할하는 소프트웨어 애플리케이션 아키텍처에 대한 최신 접근 방식입니다. 이 마이크로서비스들이 모여 전체 애플리케이션의 기능을 제공합니다. 이 접근 방식은 모든 기능을 하나의 소프트웨어에 통합하는 기존의 '모놀리식' 애플리케이션 아키텍처와 대조적입니다.

Netflix는 마이크로서비스의 대표적인 사례로 잘 알려져 있습니다. 10년 전, Netflix는 하나로 통합된 거대한 소프트웨어 애플리케이션이었습니다. Netflix의 모든 기능은 하나의 거대한 코드베이스 안에 존재했습니다. 문제는 애플리케이션의 한 부분을 수정하려면 전체를 다시 배포해야 했다는 점으로, 바쁘고 상업적으로 중요한 소프트웨어에는 바람직하지 않은 상황이었습니다.

마이크로서비스 아키텍처로 전환한 후 콘텐츠 관리부터 계정 관리, 플레이어 등에 이르기까지 Netflix의 각 영역은 각각 독립적인 마이크로서비스로 존재합니다. 사실, 좀 더 세밀하게 보면, 이 각 영역 자체도 여러 개의 마이크로서비스로 구성되어 있습니다. 개발자는 각 마이크로서비스에서 독립적으로 작업할 수 있습니다. 다른 마이크로서비스에 미치는 영향을 걱정하지 않고 변경, 확장 또는 재구성할 수 있습니다. 이론적으로, 하나의 마이크로서비스가 실패하더라도 나머지 애플리케이션 전체가 함께 다운되지는 않습니다(단, 예외적인 경우는 있을 수 있음).